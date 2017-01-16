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175 лет назад 2016
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Как стать киберспортсменом на примере «Лиги Претендентов»
Текст: Георгий Ядвидчук

Рублёвый миллионер. С чего начать карьеру в киберспорте

Объясняем на примере «Лиги Претендентов» по игре League of Legends, до кого можно дорасти в компьютерном спорте.
16 января 2017, понедельник. 20:30. Киберспорт

Что такое киберспорт?


Соревнования по компьютерным играм. Турниры проводятся онлайн или в клубах. В основном организаторы чемпионатов устраивают состязания на больших площадках, будь то театр или стадион. Сейчас в мире проводятся сотни соревнований по различным дисциплинам (от шутеров до файтингов). Самые популярные из них: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Чем примечательна League of Legends?


Количеством персонажей (134 различных героя), простотой освоения и спортивной составляющей. Но самое главное – уникальность каждой партии. Несмотря на то, что все бои проходят на карте «Ущелье призывателей», ни один из матчей не будет похож на предыдущий.



И чем турниры по LoL отличаются от других?


Поддержкой чемпионатов разработчиками Riot Games. Они занимаются организацией, продвижением и проведением соревнований, выступают регулятором внутри сообщества. Например, за неспортивное поведение киберспортсмена могут оштрафовать.

Авторы League of Legends создали многоуровневую прозрачную систему. Первая ступень — «Лига Претендентов» (ССЫЛКА — http://ru.lolesports.com/articles/542). В ней может участвовать любая команда из из пяти человек с внутриигровым рейтингом не ниже «Алмаз 5». Участники соревнуются за призовой фонд и возможность пробиться в высший дивизион.

В России на проведение двух сезонов лиги выделили 2 миллиона рублей. Победитель получает 500 тысяч без вычета налогов. Вице-чемпионам достанется 300 тысяч. Команды на третьем и четвертом местах выиграют по 100 тысяч. Прямо сейчас идет регистрация (ССЫЛКА — https://battlegrounds.ru.leagueoflegends.com/lp) на второй отборочный этап. Она завершится в полночь 18 января.

Какие перспективы?


Пробиться в высший дивизион после стыковых матчей – «Континентальную лигу». В 2016 году на один сезон выделили 4,5 миллиона рублей. Участники также получали по 168 тысяч рублей за выступления во всех матчах лиги. Кроме того, Riot Games выплачивала командам субсидии на аренду игровых домов. С попаданием в профессиональную лигу есть шанс на подписание команды инвесторами или контракта со спонсорами.

Во время сезона лучшие команды получают шанс посостязаться с представителями из региона WildCard. Среди участников международного турнира игроки из Латинской Америки, Японии, Турции, СНГ, Океании и других. В случае победы состав отправится на весенние соревнования Mid-Season Invitational, на которые приедут лучшие команды мира. По похожей схеме организовывают турниры и после летнего сезона. Только вместо престижа и долларового призового фонда – поездка на чемпионат мира.

Другой вариант – ваш контракт могут перекупить команды из других регионов. Сильные игроки из России и Украины пользуются спросом.



И что на чемпионат мира уже кто-то ездил от нас?


В 2016 году команда из СНГ Albus NoX Luna вошла в восьмерку сильнейших. Изначально на успех не ставили ни аналитики, ни комментаторы. Однако во время группового этапа ANX разгромили лучших представителей Америки и Европы и даже нанесли поражение одним из претендентов на чемпионский титул. Их успех — пока что лучший результат за последние несколько лет. Всего на том турнире распределили $6,7 миллионов. Корейцы из SK Telecom T1 стали трехкратными чемпионами мира. Их выигрыш составил $2,6 миллиона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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