Элемент успеха. Командный дух как составляющая победы

Настрой на игру

Кураж

В определённый момент наступает боевая слепота, начинаешь играть на инстинктах, на рефлексах, на эмоциях.

Веррос «Maybe Next Time»Апостолос продемонстрировал зрителям боевой клич из фильма «300 спартанцев», для произнесения которого воин бьёт себя в грудь.

Team up

Если бы карта разыгрывалась минут 30 с игрой в одну калитку, то участники Virtus.pro могли бы растерять моральный настрой.

Поддерживать мораль не так просто

Киберспортивные дисциплины достигли того уровня развития, когда на победу влияет любая мелочь. На кону огромные деньги, а значит надо учитывать абсолютно все факторы, влияющие на игру. Индивидуальный уровень игроков и их сплочённость, и план на игру, наличие капитана и стремление коллектива слушать его, техническое обеспечение команды. Немаловажен также и фактор удачи, и умение, как говорится, поймать её за хвост. Но есть и ещё одна составляющая успеха – настрой команды на победу.Безусловно, настрой команды на игру – один из важнейших факторов, влияющих на конечный результат встречи. Мысль материальна, и это далеко не пустой звук. От того, с каким настроением начнёт матч игрок, зависит и конечный результат. Если человек берётся за дело с опущенной головой, то у него опустятся и руки. В «Доте» по ходу игры надо принимать огромное количество решений, каждое из которых так или иначе влияет на исход матча, и порой нестандартная идея, необычный «мув» может решить игру. А чтобы это сделать, надо верить в себя, свои силы и, разумеется, в свою команду. Это невозможно без позитивного настроя на игру. Игрок, который верит в победу своей команды, который знает, что им вместе море по колено, способен на невероятные вещи.Существует выражение – «словить кураж» («играть на кураже»). Это непередаваемое ощущение. Представьте, что для вас не существует прошлого или будущего, вы живёте исключительно текущим моментом, есть только вы и то, чем вы занимаетесь, и это доставляет огромное удовольствие. Начинаешь чувствовать эйфорию, делаешь невероятные вещи, которые никогда не смог бы сделать в своём обычном состоянии. Именно так люди показывают недоступный для себя ранее уровень и ставят новые рекорды.Бывший игрок Na’Vi Сергей «Smile» Ревин однажды сказал, что не может вспомнить ни одной игры с The International 2012, на котором он с командой взял серебро. По его словам, в определённый момент наступает боевая слепота, начинаешь играть на инстинктах, на рефлексах, на эмоциях, и когда пытаешься что-то вспомнить, вновь переживаешь лишь ту бурю эмоций, что переполняла тебя тогда.На минувшем бостонском мэйджоре второе место взяла тёмная лошадка Ad Finem. Греческий коллектив до этого турнира не блистал результатами, но при этом греки сохраняли состав без изменений с июня 2015 года, несмотря на невзгоды, которые сломили бы многие команды. На франкфуртский мэйджор они не попали, на шанхайский тоже, не было их и в Маниле. Пропустили The International 2016, на The Summit заняли последнее место. Но ребята не унывали и не распускали состав, как это сделали бы многие на их месте, а становились только сильнее и сплочённее.Момент триумфа настал на мэйджоре в Бостоне, где они показали, что их называют в народе греческими богами не за красивые глаза. С каждой победой в стадии плей-офф они играли всё лучше и лучше, настрой коллектива рос, как на дрожжах. Греческий коллектив стал настолько сильнее, что в полуфинале просто не заметил вице-чемпионов мира DC, затратив чуть более часа на победу над ними на двух картах. Зал скандировал название Ad Finem, болея за своих новых кумиров. Ведущий спросил у игрока Maybe Next Time, не может ли тот посоветовать зрителям какую-нибудь особую кричалку для их поддержки. Веррос Апостолос продемонстрировал зрителям боевой клич из фильма «300 спартанцев», для произнесения которого воин бьёт себя в грудь. Во время финала зрители постоянно скандировали его, это было непередаваемо.На минувшем ESL Genting американский коллектив Digital Chaos взял золото, но это было непросто. В финале команда играла с китайцами Newbee до трёх побед, и в какой-то момент встречи от чемпионского титула представителей Поднебесной отделяло всего одно очко, а игрокам DC надо было выиграть две карты. Тяжёлую ситуацию исправил капитан Misery со своим излюбленным приёмом team up, когда команда встаёт в круг и начинает выкрикивать мотивирующие призывы. Схожий приём применяют в американском футболе. Это дало желаемый эффект, и команда на морали выиграла еще две игры.На последнем The Summit капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин на первой карте против OG в виннерах признал поражение на 11 минуте. Это была самая короткая игра турнира. В дальнейшем VP выиграла без проблем и эту встречу, и весь турнир. В своём интервью Алексей прокомментировал столь ранний выход из игры тем, что его команда была в себе уверена, а на этой карте всё пошло настолько не по плану, что было решено не тратить силы на почти невозможный камбэк. Грамотный стратегический ход, ведь если бы карта разыгрывалась минут 30 с игрой в одну калитку, то участники Virtus.pro могли бы растерять моральный настрой, после чего побеждать было бы намного труднее.На сегодняшний день киберспорт довольно развит, и у многих команд помимо игроков и менеджеров есть весьма большой штат персонала, включающий в себя и статсменов, и тренеров, и даже психологов. Первые ведут слежку за командами противников и общими тенденциями на сцене, чтобы коллектив не отставал от всех, был в курсе модных тенденций и веяний в плане тактики, ну и, конечно же, знал, чего ожидать от того или иного оппонента. Вторые нужны для поддержания игровой дисциплины во время тренировок и турниров, к тому же, являются наблюдателями, дающими полезные советы, которые видны только со стороны. Тренер может помочь найти свою игру, проследить, что план на игру выполняется, ну и, безусловно, является дополнительной моральной опорой для команды, однако во время турниров тренерам нельзя находится вместе с игроками, поэтому ответственность за мораль в команде ложится в основном на плечи капитана. А вот третьи есть далеко не у всех команд, и зря.Психологи помогают разобраться в отношениях между игроками, если что-то идёт не так, начинаются ссоры и недомолвки, которые могут крайне негативно сказаться на игре. Также они могут помочь игроку, потерявшему волю к победе.«Хорошее настроение – один из параметров влияющих на игру. Чем лучше команда чувствует себя эмоционально, тем выше шансы на успех, – считает аналитик студии Ruhub Дмитрий «LightOfHeaven» Куприянов. – В нашем случае многие коллективы разрушаются только от того, что начинают ссориться друг с другом. Отличный пример с VP после пятого «Инта». Вроде бы заняли 5-6-е место и показали хороший результат, но при этом начали убирать из команды человека за человеком. Итог – ни один из участников того состава не смог попасть на шестой».