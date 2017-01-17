Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Самые любимые футболисты FIFA 17
Фото: Reuters
Текст: Андрей Загудаев

Народный выбор. 10 самых любимых футболистов в FIFA 17

Новый Неймар, Турецкий муравей, Месси, Роналду и другие виртуальные футболисты в FIFA 17, которых любят больше всего.
17 января 2017, вторник. 19:01. Киберспорт
Если вы давно играете в футбольный симулятор FIFA и в частности в онлайн-режим Ultimate Team, то должны знать о существовании сайта futhead.com — самой популярной базе данных, посвящённой игре от EA Sports. Каждый год пользователи сайта отмечают при помощи лайков и дизлайков самых любимых и ненавистных футболистов в каждом выпуске популярного спортивного симулятора. Сегодня мы расскажем о тех, кого сильнее любят — от главного валлийского футболиста современности до суперталантливого бельгийского вингера.

10-е место — Гарет Бейл


Гарета Бейла очень любят игроки в FIFA 17 за его скорость, атлетизм и универсальность. Валиец может быть полезен на многих позициях благодаря своим сбалансированным показателям. К тому же любовь к Бейлу определяется и его игрой в реальной жизни. Нападающий провёл прекрасный год: выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», довёл сборную до полуфинала Евро-2016. Так что в его попадании в десятку нет ничего удивительного.

9-е место — Златан Ибрагимович


Любовь к шведскому супернападающему не знает границ. И в реальном футболе, и в FIFA 17 Златан является одним из самых харизматичных, популярных и просто сильных футболистов современности. Переезд в Англию также сказался на его популярности в игре. Учитывая, что АПЛ остаётся самой востребованной лигой в Ultimate Team, о покупке Ибры в FIFA 17 грезят многие.

8- место — Тим Кейхилл


Легенда австралийского футбола попал в десятку не случайно. Во-первых, поклонники FIFA помнят Кейхилла по предыдущим выпускам игры (тогда у Тима были очень симпатичные карточки). Во-вторых, Кейхилла не было в FIFA 16, а разлуку со своими любимчиками фанаты игры переживают особенно сильно. Если вы не верите в любовь к австралийцу, зайдите в соответствующую ветку на Futhead и почитайте экзальтированные комментарии.

7-е место — Паоло Дибала


Аргентинский форвард стремительно ворвался в десятку самых любимых игроков в FIFA 17 (в прошлой игре его не было и в первой 50-ке). Во многом из-за своих феноменальных данных Дибала является одним из самых техничных и быстрых нападающих в игре. А во многом из-за сходства с Лионелем Месси — одним из самых обожаемых игроков мира, на которого Дибала своей манерой игры действительно чем-то похож. Но у игрока «Ювентуса» есть неоспоримое преимущество — он стоит в FIFA 17 в 7-8 раз дешевле.

«Как выглядит команда года в FIFA 17»

6-е место — Криштиану Роналду


Лучший футболист прошлого года в мире и, по мнению многих, лучший игрок за всю историю Ultimate Team в списке самых любимых футболистов не просто занимает лишь шестое место, а ещё и уступает пару позиций своему извечному сопернику — Лионелю Месси. Сложно сказать, с чем это связано, возможно, с некоторой усталостью от величия и мощи виртуальной копии португальца. Все и так понимают, что Роналду остаётся лучшим, и поэтому голосуют за других.

5-е место — Адебайо Акинфенва


Темнокожий английский танк вот уже много лет ходит в любимчиках FIFA-комьюнити, несмотря на то что в реальной жизни продолжает выступать далеко не за самые популярные клубы на родине. Всё началось несколько лет назад, когда Акинфенва стал гордиться в своих соцсетях, что является самым сильным футболистом в симуляторе от EA Sports. С тех пор Адебайо сильно дружит с разработчиками, является негласным послом игры в Англии и продолжает считаться самым могучим и крепким игроком в FIFA. Именно неповторимый стиль и внешность принесли Акинфенве заметную популярность среди поклонников игры.

4-е место — Лионель Месси


Если в любом футбольном списке самых-самых есть Роналду, то в нём же должен быть и Месси. На этот раз Лионель опередил своего соперника, но до тройки всё же не дотянул. Месси в FIFA 17 является одним из сильнейших футболистов, но необъятная любовь к нему, скорее всего, всё же в большей степени продиктована его популярностью в реальной жизни. В FIFA 17 многие, особенно профессиональные, игроки предпочитают аргентинцу Гарета Бейла на правом фланге атаки.

3-е место — Эмре Мор



Тройку любимчиков, уверены, что неожиданно для вас, открывает восходящая звезда турецкого футбола — миниатюрный нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор. Почему Мор забрался так высоко? Всё просто: по мнению подавляющего числа поклонников FIFA, у турка лучшая бронзовая карточка за всю историю режима Ultimate Team. Наверное, это действительно так, потому что на данный момент она является самой дорогой в своём классе — за футболиста с рейтингом 64 (!) придётся выложить от 25 до 20 тыс. внутриигровых монет. Это примерно столько же, сколько стоит Давид Сильва из «Манчестер Сити» с рейтингом 87 (!!).

2-е место — Алекс Хантер


Бывалые футбольные болельщики при взгляде на этого темнокожего парнишку разумно спросят: кто это вообще такой? Дело в том, что в FIFA 17 появился сюжетный режим The Journey, в котором рассказывается история вымышленного английского подростка Алекса Хантера, который хочет стать футбольной звездой мирового уровня. По окончании прохождения вы получаете карточку Хантера, ту самую, которую так полюбили пользователи Futhead, к себе в команду в Ultimate Team. По показателям Хантер не особо выделяется на фоне других нападающих АПЛ, но уникальный дизайн карточки и история героя, рассказанная в The Journey, сделали своё дело.

1-е место — Чарли Мусонда


Бьёмся об заклад, но вы не ожидали увидеть на вершине списка юного бельгийца Чарли Мусонду, который только начинает раскрываться в реальной жизни. Любовь к 20-летнему игроку объяснима: он второй (после Неймара) футболист в FIFA 17, обладающий пятью звёздами на финтах и владении слабой ногой. А к уникальным игрокам игроки в FIFA питают поистине нечеловеческую слабость. Надеемся, что у Мусонду, который сейчас находится только в начале своей профессиональной карьеры, всё получится не только в виртуальном пространстве, но и в реальном футболе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
Гарет Бэйл Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Лионель Месси Пауло Дибала FIFA 17
Новости. Киберспорт
17 января 2017, вторник
18:38 Гейб Ньюэлл ответит на вопросы пользователей Reddit
18:31 Благотворительный марафон Games Done Quick собрал $ 2,2 млн
16:02 В режиме наблюдателя Overwatch появились индикаторы здоровья игроков
13:30 Astralis и SK Gaming сыграют на IEM Katowice 2017
12:43 Natus Vincere сыграет в европейской квалификации к DAC 2017
16 января 2017, понедельник
19:01 GTA V вернулась на первую строчку британского чарта продаж
17:43 Акции Nintendo продолжили падать после презентации Nintendo Switch
15:34 Afreeca Freecs Blue провела изменения в составе по Overwatch
14:43 Александр «Abaxial» Хайбел будет тренировать состав TSM по LoL
14:17 Финалы OMEN Dota 2 CUP стартуют 18 января
13:57 Misfits, Renegades и coL прошли на DreamHack Masters Las Vegas по CS:GO
13:21 Дэниал «Gods» Грэйзер присоединился к составу Cloud9 по Overwatch
12:17 Микка «suNny» Кемппи вошёл в состав PENTA Sports по CS:GO
15 января 2017, воскресенье
16:52 Представитель Riot Games прокомментировал ситуацию вокруг команды M19
16:50 Команда Team EnVyUs стала лучшей на WESG 2016 по CS:GO
16:04 Стали известны победители WESG 2016 в дисциплинах Hearthstone и StarCraft 2
13:50 Команда TnC Pro Team заняла первое место на WESG 2016 по Dota 2
14 января 2017, суббота
23:37 В 2016 году пользователи Twitch провели более миллиарда часов за просмотром LoL
20:59 Invictus Gaming и VG.J пробились на DAC 2017
20:52 Cloud9 и TnC сыграют в финале WESG 2016 по Dota 2
16:01 Владимир «No[o]ne» Миненко взял отметку в 9000 рейтинговых очков в Dota 2
14:54 Heroic и FlipSid3 вышли в плей-офф DreamHack Leipzig
13:06 «Шальке-04» собрал новый состав по League of Legends
12:38 YouTube Gaming выкупила права на показ матчей ESL Pro League
13 января 2017, пятница
17:03 Virtus.pro обыграла Epsilon на групповой стадии WESG по CS:GO
16:39 Team Ukraine поделила очки с Signature Trust на WESG по Dota 2
16:24 Определены российские участники чемпионата мира по Just Dance
13:32 .Russia разошлась миром с Epsilon на WESG по CS:GO
13:13 Team Ukraine и MAX.Y сыграли вничью на WESG по Dota 2
12:39 Virtus.pro и Team EnVyUs сыграли вничью на WESG по CS:GO
11:31 Virtus.pro и NiP получили инвайты на турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO
08:31 Раскрыты подробности выхода игровой приставки Nintendo Switch
12 января 2017, четверг
19:34 Natus Vincere анонсировала главного тренера состава по League of Legends
19:10 Разработчики игры DiRT Rally добавили поддержку виртуальной реальности
16:55 Команда .Russia обыграла Team One в рамках групповой стадии WESG по CS:GO
15:58 Team Ukraine обыграла Comanche в рамках групповой стадии WESG
13:55 Пуджан «FNS» Мехта присоединился к составу CLG по CS:GO
12:17 Егор «Vincent Vega» Медведев присоединился к составу M19 по League of Legends
11 января 2017, среда
22:16 Valve не повысит цен на игры в Steam из-за «налога на Google»
21:51 GODSENT отказалась от участия в финалах WESG 2016
17:30 Мальте «Biver» Винтер: приглашение в Na`Vi — мой главный успех в 2016 году
16:00 Virtus.pro и Na`Vi потеряли позиции в рейтинге лучших команд мира по CS:GO
15:23 РФПЛ анонсировала турнир по FIFA 17
14:14 Lionsgate вложилась в киберспортивную организацию Immortals
14:00 Стриминговый сервис Azubu приобрёл конкурента Hitbox
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+