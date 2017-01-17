Народный выбор. 10 самых любимых футболистов в FIFA 17

10-е место — Гарет Бейл
Гарета Бейла очень любят игроки в FIFA 17 за его скорость, атлетизм и универсальность. Валиец может быть полезен на многих позициях благодаря своим сбалансированным показателям. К тому же любовь к Бейлу определяется и его игрой в реальной жизни. Нападающий провёл прекрасный год: выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», довёл сборную до полуфинала Евро-2016. Так что в его попадании в десятку нет ничего удивительного.
9-е место — Златан Ибрагимович
Любовь к шведскому супернападающему не знает границ. И в реальном футболе, и в FIFA 17 Златан является одним из самых харизматичных, популярных и просто сильных футболистов современности. Переезд в Англию также сказался на его популярности в игре. Учитывая, что АПЛ остаётся самой востребованной лигой в Ultimate Team, о покупке Ибры в FIFA 17 грезят многие.
8- место — Тим Кейхилл
Легенда австралийского футбола попал в десятку не случайно. Во-первых, поклонники FIFA помнят Кейхилла по предыдущим выпускам игры (тогда у Тима были очень симпатичные карточки). Во-вторых, Кейхилла не было в FIFA 16, а разлуку со своими любимчиками фанаты игры переживают особенно сильно. Если вы не верите в любовь к австралийцу, зайдите в соответствующую ветку на Futhead и почитайте экзальтированные комментарии.
7-е место — Паоло Дибала
Аргентинский форвард стремительно ворвался в десятку самых любимых игроков в FIFA 17 (в прошлой игре его не было и в первой 50-ке). Во многом из-за своих феноменальных данных Дибала является одним из самых техничных и быстрых нападающих в игре. А во многом из-за сходства с Лионелем Месси — одним из самых обожаемых игроков мира, на которого Дибала своей манерой игры действительно чем-то похож. Но у игрока «Ювентуса» есть неоспоримое преимущество — он стоит в FIFA 17 в 7-8 раз дешевле.
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6-е место — Криштиану Роналду
Лучший футболист прошлого года в мире и, по мнению многих, лучший игрок за всю историю Ultimate Team в списке самых любимых футболистов не просто занимает лишь шестое место, а ещё и уступает пару позиций своему извечному сопернику — Лионелю Месси. Сложно сказать, с чем это связано, возможно, с некоторой усталостью от величия и мощи виртуальной копии португальца. Все и так понимают, что Роналду остаётся лучшим, и поэтому голосуют за других.
5-е место — Адебайо Акинфенва
Темнокожий английский танк вот уже много лет ходит в любимчиках FIFA-комьюнити, несмотря на то что в реальной жизни продолжает выступать далеко не за самые популярные клубы на родине. Всё началось несколько лет назад, когда Акинфенва стал гордиться в своих соцсетях, что является самым сильным футболистом в симуляторе от EA Sports. С тех пор Адебайо сильно дружит с разработчиками, является негласным послом игры в Англии и продолжает считаться самым могучим и крепким игроком в FIFA. Именно неповторимый стиль и внешность принесли Акинфенве заметную популярность среди поклонников игры.
4-е место — Лионель Месси
Если в любом футбольном списке самых-самых есть Роналду, то в нём же должен быть и Месси. На этот раз Лионель опередил своего соперника, но до тройки всё же не дотянул. Месси в FIFA 17 является одним из сильнейших футболистов, но необъятная любовь к нему, скорее всего, всё же в большей степени продиктована его популярностью в реальной жизни. В FIFA 17 многие, особенно профессиональные, игроки предпочитают аргентинцу Гарета Бейла на правом фланге атаки.
3-е место — Эмре Мор
Тройку любимчиков, уверены, что неожиданно для вас, открывает восходящая звезда турецкого футбола — миниатюрный нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор. Почему Мор забрался так высоко? Всё просто: по мнению подавляющего числа поклонников FIFA, у турка лучшая бронзовая карточка за всю историю режима Ultimate Team. Наверное, это действительно так, потому что на данный момент она является самой дорогой в своём классе — за футболиста с рейтингом 64 (!) придётся выложить от 25 до 20 тыс. внутриигровых монет. Это примерно столько же, сколько стоит Давид Сильва из «Манчестер Сити» с рейтингом 87 (!!).
2-е место — Алекс Хантер
Бывалые футбольные болельщики при взгляде на этого темнокожего парнишку разумно спросят: кто это вообще такой? Дело в том, что в FIFA 17 появился сюжетный режим The Journey, в котором рассказывается история вымышленного английского подростка Алекса Хантера, который хочет стать футбольной звездой мирового уровня. По окончании прохождения вы получаете карточку Хантера, ту самую, которую так полюбили пользователи Futhead, к себе в команду в Ultimate Team. По показателям Хантер не особо выделяется на фоне других нападающих АПЛ, но уникальный дизайн карточки и история героя, рассказанная в The Journey, сделали своё дело.
1-е место — Чарли Мусонда
Бьёмся об заклад, но вы не ожидали увидеть на вершине списка юного бельгийца Чарли Мусонду, который только начинает раскрываться в реальной жизни. Любовь к 20-летнему игроку объяснима: он второй (после Неймара) футболист в FIFA 17, обладающий пятью звёздами на финтах и владении слабой ногой. А к уникальным игрокам игроки в FIFA питают поистине нечеловеческую слабость. Надеемся, что у Мусонду, который сейчас находится только в начале своей профессиональной карьеры, всё получится не только в виртуальном пространстве, но и в реальном футболе.