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175 лет назад 2016
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Важные темы AMA Гейба Ньюэлла на Reddit
Текст: Яна Медведева

«О цифре 3 говорить нельзя». О чём рассказал Ньюэлл на Reddit

Будет ли новый Half-Life, на чём сосредоточены силы Valve и во что играет Гейб Ньюэлл.
18 января 2017, среда. 16:15. Киберспорт
В ночь с 17 на 18 января на форуме Reddit Гейб Ньюэлл ответил на вопросы поклонников и журналистов. Всего ветка форума набрала около 14 000 комментариев. Среди них ответов от директора компании Valve оказалось всего около 40. Разбираемся, о чём за несколько часов успел рассказать мистер Ньюэлл и каковы его планы по развитию крупнейших игровых проектов.

О службе поддержки


Основная часть беседы Гейба Ньюэлла с пользователями форума касалась работы службы поддержки Steam, на которой была сосредоточена компания последнее время. Именно её развитием занялся бы Гейб, если бы мог отправиться в прошлое.
Самая большая наша проблема — это структуризация поддержки.
Со времени последнего общения с поклонниками эту сторону улучшили. В Steam ввели дополнительные возможности, в том числе систему возврата, а число сотрудников службы поддержки увеличилось в пять раз. По словам Ньюэлла, это позволило увеличить и скорость, и качество ответов.

«Мы работаем над расширением персонала поддержки в регионах по всему миру, чтобы она могла работать на родном для пользователя языке, и стараемся уменьшить время отклика».

Сейчас же компания задумывается о применении машинного обучения, которое позволит пользователю и контенту находить друг друга оптимальным путем.

О движке и новых технологиях


Ещё одно детище Valve, о котором заботится компания, — это движок Source 2. На него у мистера Ньюэлла грандиозные планы:

«Мы продолжаем использовать Source 2 в качестве основной среды для разработки игр. Мы не только перевели
на этот движок Dota 2, мы используем его как основу для некоторых необъявленных проектов. Нам бы хотелось, чтобы все разработчики игр в Valve в конечном итоге использовали один и тот же движок. Также мы собираемся сделать движок Source 2 доступным как можно более широкому кругу разработчиков и сделать его бесплатным», — написал Гейб.

Однако сейчас компания сосредоточена на развитии и применении технологий виртуальной реальности. По заверениям Ньюэлла, этот формат необходим для целого ряда игр. Кроме того, Valve не отрицают работы и с технологиями искусственного интеллекта.
Компания сосредоточена на развитии и применении технологий виртуальной реальности. Этот формат необходим для целого ряда игр.
«Гораздо более узко некоторые из нас думают о работе AI, который получает всю большую популярность в настоящее время. Проще говоря, у нас есть много данных и вычислительной мощности, а это та среда, в которой машина с возможностью обучения должна хорошо работать».

Сам же Гейб заинтересован в развитии нейрокомпьютерного интерфейса.

Об общении с пользователями


Ещё одна деталь работы компании, которой яро интересовались пользователи, — закрытость компании. Информация о новых разработках Valve редко попадает в руки фанатов, да и возможность пообщаться с представителями организации воспринимается как подарок на Рождество. Как оказалось, таким образом Valve берегут нервы фанатов и деньги разработчиков.

«Путь принятия решений у нас более условен, чем в большинстве других компаний. Единственное, чего мы никогда не будем делать — это тратить время и деньги наших клиентов, а это значит, что мы не будем отменять что-то или изменять на более поздних стадиях развития. Если вы будете следить за процессом выбора, вы расстроитесь», — заключил Ньюэлл.

Также он подчеркнул, что сотрудники компании всегда прислушиваются к мнению пользователей, это часть их работы. Просто постоянные ответы займут часть времени, лучше уж сразу приняться за решение проблемы.

Впрочем, складывается ощущение, что Valve стали более открыты со своими пользователями и поклонниками. И даже обещают ещё пообщаться.

О Half-Life (3)


Да, больше всего вопросов на форуме касалось именно этой горячей темы. Совсем недавно по СМИ прошла информация, что третья часть Half-Life так и не увидит свет, так что многим хотелось услышать правду из первых уст. Однако от прямого ответа Ньюэлл снова уклонился. На вопрос о том, если ли шансы на появление новой игры во вселенной Half-Life/Portal, Гейб написал короткое «Угу».

В дальнейшем он рассказал, почему так трепетно относится к этой серии.

«В случае с Half-Life я лично принимал гораздо большую часть решений по играм, так что мне приходится смотреть на них как на серию вещей, о которых я сожалею. Это не информация об играх, которые мы будем разрабатывать в будущем. Я просто хочу сказать, что мне проще быть фанатом игр, в которых я меньше участвовал. Всё, что есть в игре, напоминает о вещах, которые в неё не вошли. Я лично переживаю за эти решения по Half-Life. Да, и за Ксен».

Самой важной частью этого обсуждения стала цифра 3. Гейб её знает. Но произносить её нельзя.

О CS:GO


Поклонники CS:GO наиболее системно подошли к подготовке к общению с сотрудниками Valve. Глядя на постоянные обновления в Dota 2, они называют свою любимую игру «брошенным ребёнком», а потому собрали в один пост все проблемы и самые важные вопросы.

Гейб рассказал, что сейчас над CS:GO работает 20-30 человек, а сам он не против посетить мэйджор. Все будет зависеть от расписания. На остальные вопросы от CS:GO-сообщества ответили сотрудники Valve.

В первую очередь компания озабочена распространением игры в большем количестве стран и развитием её там, где имеются проблемы с доступом (например Китай).

«Конечно, мы продолжим исправлять ошибки и будем добавлять новые возможности в течение всего года, как и раньше. Мы планируем выпускать обновления каждую неделю или две», — прокомментировали ситуацию сотрудники Valve.

Что касается добавления новых операций, то конкретного плана нет. Разработчики постоянно лавируют между задачами и стараются покрыть все проблемные места. Так что пока они сосредоточены на других аспектах игры, таких как звук и баланс.

Также в процессе разработки находится пользовательский интерфейс, который частично использует технологии Source 2. Однако новый движок не решит самых главных проблем игры, например хитбоксов, поэтому лучше работать над улучшением существующей системы.

И, конечно же, все сотрудники команды CS:GO ждут предстоящего мэйджора.
Освещение на телевидении турниров по CS:GO значительно расширяет аудиторию игры. Но мы уверены, что лучший способ развить CS:GO как киберспорт — это улучшать игру и возможности её просмотра", — заключили разработчики.

О Dota 2


А вот вопросы об одной из самых популярных игр Valve, Dota 2, Гейб и сотрудники Valve проигнорировали. Хотя Ньюэлл обрадовал поклонников MOBA тем, что из мультиплееров проводит в ней больше всего времени. Теперь игроков в Dota 2 интересует, какой же у него MMR.

Ну а своей любимой частью обновления Гейб назвал уже изменённый талант Nature's Prophet, который давал герою 6 дополнительных «пеньков».
Впрочем, пользователей Dota-раздела Reddit не слишком интересовал процесс общения с директором Valve. Все насущные вопросы связаны с внутриигровыми проблемами, которыми занимается IceFrog. Вот пообщаться с ним хотят многие.

О жизни и компании


— лучшей разработкой считает Portal;

— любит стейк средней прожарки;

— в снек-баре Valve еда стала здоровее;

— компания переехала в новый офис 22 июля;

— Гейб начал программировать, потому что это весело;

— любимая игра Гейба, которую выпустили, не Valve — Plants vs Zombies (так считают его товарищи по работе);

— взять интервью у Гейба можно, написав ему на почту.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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