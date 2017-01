Взрыв суперновы. Как MVP.Phoenix создавали корейскую Dota-сцену

На границе Запада и Востока

Настоящим вдохновением для развития киберспорстмены Кореи называли Team Zephyr, европейцев, перебравшихся в Юго-Восточную Азию и ставших самыми серьезными соперниками.

“Заткнись и играй”

Они живут в одном доме, и у них одна ванная комната на 10 человек! Уж поверьте, они хотят выигрывать, просто чтобы снять дом побольше.

В случае поражений в команде работало простое правило: “Заткнись и играй”.

Пир во время чумы

Корейская сцена мертва. Nexon ушёл, и здесь осталось всего несколько сотен людей, которые играют в Dota 2.

(Не)возродившийся феникс

Никто из “золотого” состава MVP.Phoenix не остался играть в Корее.

«Теперь я уверен, что Корея захватит весь киберспорт», — так отреагировали западные поклонники Dota 2 на анонс первого корейского состава MVP в сентябре 2013 года.“Если корейцы будут воспринимать эту игру серьёзно, у нас не будет шансов”, — утверждал игрокМеньше чем через год после анонса состава MVP уже приехали на чемпионат мира, хоть и не попали в основную стадию. Ещё через год, на The International 5, корейцы вошли в восьмёрку лучших команд планеты. В марте 2016-го они выиграли первый международный турнир. А через 10 месяцев основной корейский состав организации был распущен. Просто не осталось игроков, все они решили попытать счастья в западных регионах. Они не пытались захватить киберспорт. Они старались открыть для Кореи Dota 2 Киберспорт для Кореи — не просто яркая рекламная вывеска и магнит для инвестиций. Это огромная индустрия, в которую вовлечены не только сотни тысяч игроков, но и государственные структуры. Киберспорстмены здесьполучают пятизначные зарплаты в долларовом эквиваленте, а фанатов у них ничуть не меньше, чем у спортивных звёзд. Проблема только в одном: похвастать такими успехами и популярностью могут только профессиональные игроки в League of Legends и StarCraft. Несмотря на многомиллионные призовые и огромную фанатскую базу по всему миру, Dota 2 так и не смогла достучаться до корейских игроков.Причины тому просты: LoL и Dota — извечные соперники в любом регионе. Только Riot в Корее серьёзно подсуетились, предоставив целую кипу бонусов игрокам в популярных интернет-кафе. А Valve не открыли даже отдельный сервер, заставляя пользователей играть с высоким пингом в Юго-Восточной Азии и Китае. На фоне повсеместной рекламы League of Legends, уже пару лет висевшей на каждом углу, Dota 2 совершенно затерялась.Решить проблему вызвался Nexon, занимаясь распространением и поддержкой игры. Компания объявила о запуске собственной лиги с призовым фондом в 120 млн корейских вон (примерно $ 113 тыс.) и собиралась вложить более миллиона долларов на развитие киберспорта. А вместе с деньгами пришли и команды. Сначала это были просто пятёрки игроков, решивших попытать удачу. Затем пришли и организации, почувствовавшие запах возможной наживы. Самой успешной (и терпеливой) из них оказалась MVP, сходу собрав сразу две команды по Dota 2 , Hot6 и Phoenix.«Когда Dota 2 в Корее впервые показала себя на официальном уровне, когда появились лиги и другие важные вещи… Многие люди смотрели на нас сверху вниз. Мы были для них такими милашками, потому что продолжали всему учиться у них на глазах», — делился впечатлениямиКорейская сцена возникла на стыке Западной и Юго-Восточной. Чтобы было у кого учиться, организации и команды не боялись приглашать в составы игроков из Америки, Австралии, Сингапура и Европы. В своё время там засветились, ставший наставником для “фениксов”, и, который помог Hot6 пробиться на The International 5. А настоящим вдохновением для развития киберспорстмены Кореи называли Team Zephyr, европейцев, перебравшихся в Юго-Восточную Азию и ставших самыми серьёзными соперниками для корейских команд.“Никогда не видел в их поступке чего-то зазорного. Они мотивировали нас расти и развиваться”, — рассказывал поклонникам Сонеб “QO” Ким.Но постепенно организация смогла сформировать состав из корейских игроков, который закрепился в десятке лучших команд мира.История MVP.Phoenix началась в ноябре 2013 года, через два месяца после анонса и достаточно успешного дебюта первой пятёрки организации. Её основой стал, кореец, начавший профессиональную карьеру на американской сцене и постепенно перетянувший в MVP из Австралии и Северной Америки почти десяток игроков.Наличие сразу двух команд в одной организации стало одной из причин успеха MVP. Как только в одной из пятёрок появлялись внутренние проблемы, менеджеры и игроки тасовали команды, разбавляли в лучшем случае парой свежих лиц — и продолжали играть. Киберспорсмены двух команд жили вместе, тренировались вместе, обсуждали игры вместе и переживали поражения тоже вместе. Разве что тесновато было в не самом большом тренировочном доме, который не во всём был рассчитан на такую толпу.“Да они живут в одном доме, и у них одна ванная комната на 10 человек! Уж поверьте, они хотят выигрывать, просто чтобы снять дом побольше”, — рассказывал о быте MVP комментаторЗато такая атмосфера позволила даже игрокам даже с самыми разными взглядами на жизнь и игру стать лучшими друзьями.долго не могли поладить, несмотря на схожие истории и характеры. Но, прожив бок о бок несколько месяцев, они стали практически неразлучны.На MVP победы не свалились сразу даже в родном регионе. Корейские лиги запоминались зрителям скорее глупыми ошибками и необдуманными решениями, чем широкими перспективами. Но игроки и менеджеры продолжали видеть светлое будущее Dota 2 в Корее.Чтобы не оставаться на задворках соревновательной сцены, MVP начали тренироваться с командами Юго-Восточной Азии, наплевав на проблемы с пингом, а затем и вышли на связь с китайскими грандами. Первые месяцы оба состава проигрывали практически все тренировочные матчи даже средним по силе соперникам из других регионов.Чтобы попасть на первый международный турнир, “фениксам” понадобилось 5 месяцев. На Starladder StarSeries Season 9 корейцы приезжали без претензий на победу, хотели просто выиграть хотя бы пару карт. Не получилось. И группа была сложной, и опыта не хватало. Но зато появилась возможность для самого главного в их деле — тренировок.“После поражений в турнире на 2-3 день они просто поднимались в зону для тренировок и садились играть в «доту» впятером. Это самый настоящий профессиональный подход. Они, можно сказать, эталон прогресса для любой команды, которая мечтает выступать на профессиональном уровне: тренировки независимо от поражений”, — восхищался подходом корейцев комментаторВ интервью игроки рассказывали о 16-часовых тренировках, строгом режиме и подготовке к каждому сопернику. Чтобы избежать технических проблем, команда уезжала в Сингапур во время квалификаций на крупные турниры и продолжала практиковаться со всеми восточными оппонентами. По словам Сандона “FoReV” Ли, в случае поражений в команде работало простое правило: “Заткнись и играй”.В мае 2014 года MVP стали вторыми в своём регионе на отборочном этапе к The International. И первой командой, которая удостоилась чести представить Корею на чемпионате мира.Вместе с первым серьёзным успехом пришла и популярность, причём не только игроков, но и дисциплины в целом. На корейских форумах, посвящённых Dota 2 , появились завсегдатаи, а сервера Nexon наконец заполнились игроками, вдохновившимися примером MVP.Корейская лига к тому времени разрослась до крупного четырёхсезонного турнира с десятками участников, шоу-матчами и серьёзными призовыми. MVP пробивались на международные турниры и поднимались все выше в мировых рейтингах. При этом корейцы не изменяли своему узнаваемому агрессивному стилю, оставались верны немного странным, но рабочим стратегиям и приобретали поклонников по всему миру.“Мы начали думать, что Корее понадобится собственная квалификация, отдельная от Юго-Восточной Азии. Это было бы очень круто. Точно так же, как этого просят Европа и СНГ”, — делился своими размышлениями, тренер и менеджер MVP.Следующие полтора года могли бы стать настоящим прорывом для корейской сцены в Dota 2 . MVP.Phoenix уверенно держались в топе Юго-Восточной Азии, а The International 5 стал маленьким триумфом для команд из Кореи. Сразу оба состава MVP пробились в основную стадию чемпионата мира, а “фениксы” даже вошли в восьмёрку лучших команд планеты.После триумфа пятёрку подкосил вынужденный уход March и неизбежная перестановка в составе, но корейцам было не занимать уверенности в себе. Они уже знали, что им нужно совсем немного времени, чтобы снова добраться до киберспортивных вершин. Но пока расцветала соревновательная сцена, обычных игроков ждала катастрофа.10 ноября 2015 года стало известно, что компания Nexon больше не будет заниматься развитием и распространением Dota 2 в Корее. Теперь эти вопросы лягут на плечи Valve. А это означало, что война с Riot и League of Legends в регионе проиграна. Никакой рекламы, никаких внутренних турниров, никаких внутрииигровых предметов, которые были настоящим эксклюзивом для коллекционеров. И никакого корейского сервера. За несколько дней до этого Valve запустили сервер в Японии, куда и перебрались немногие корейские игроки.А в это время MVP вышли из кризиса, хоть и не пробились на первый мэйджор. К шанхайскому чемпионату от Valve они снова выбираются на топовые позиции в своём регионе и в Китае занимают 4-е место, увозя домой более $ 250 тыс. За этим следует первая победа на международном турнире — корейцы становятся чемпионами четвёртого сезона DotaPit League. «Твиттер» и форумы пестрят, наверное, самой популярной фразой весны 2016 года: “Welcome our korean overlords!”. Но только игроки далеко не во всём разделяют позитивный настрой фанатов по всему миру.“Корейская сцена мертва. Nexon ушёл, и здесь осталось всего несколько сотен людей, которые играют в Dota 2 . Мне кажется, только если ты выигрываешь большие деньги, у тебя попросят интервью. Наверное, это наш единственный шанс хоть как-то поднять корейскую Dota-сцену”, — заключил QO.MVP.Phoenix отлично справлялись со своей задачей. В мае они заработали ещё один чемпионский титул, выиграв WePlay Dota 2 League. На следующем турнире от Valve в Маниле они снова оказываются в шестёрке лучших. Это позволяет команде получить прямое приглашение на чемпионат мира, а организации — подписать ещё один состав по Dota 2 . Но даже топ-6 на главном турнире года и почти миллион долларов призовых в кармане MVP.Phoenix не возродили интерес рядовых игроков. За QO и его команду искренне переживали и болели, но в доту играть не начали.“Здесь никто не знает о «доте». О ней неоткуда услышать и негде и не у кого научиться”, — с грустью констатировал QO даже после самых крупных побед.Трансферные перестановки после The International — обычное дело. Они могут коснуться даже чемпионов. После TI6 на Dota-сцене словно распахнулись региональные границы: команды собирались из игроков разных дивизионов, у многих появилась возможность приютить иностранцев на тренировочных базах. Но казалось, что корейских оверлордов такие кардинальные изменения коснутся только в крайнем случае, ведь они всегда старались сохранить команду, даже если дела шли плохо.16 августа 2016 года Сандон “FoReV” Ли официально объявил, что у его контракта с MVP истёк срок действия и игрок открыт для предложений других команд, в том числе и западных. После они вместе с мидером состава Ноа “MP” Пё перешли в Team Secret.“Я знаю, как это может повлиять на всех… Мы можем потерять поддержку фанатов-патриотов из Кореи. Но ведь кроме родной страны у игроков ещё есть стремление к победе, к успеху”, — объяснял свое решение Forev.MVP вышли из ситуации стандартным путём: в основной состав по Dota 2 перешли двое игроков из Hot6. Только привычной магии не получилось. Прошло два месяца, а команда так и не нашла свой стиль, новые игроки не успевали за быстрым и агрессивным QO, а чтобы достичь результата приходилось постоянно менять роли. К мэйджору в Бостоне MVP решают пойти на крайние меры. Они приглашают обратно Forev, который так и не сыгрался с Team Secret. Нет, это не было киношное дружеское возвращение с объятиями и извинениями. Его наняли, чтобы он сыграл за корейскую команду, хотя сам Forev всё ещё тяготел к западной сцене.Естественно, из этого ничего не вышло. MVP.Phoenix завершили выступление на последней строчке турнирной таблицы, выиграв за чемпионат всего одну карту. Эпоха “фениксов” и корейских оверлордов прошла.Один за другим команду покидали игроки. В начале 2017 года Febby и QO перебрались в Америку, Forev нашёл себе команду по вкусу в Европе, MP закрепился в составе Team Secret, а DuBu в конце концов обзавёлся местом среди малазийцев в Fnatic. Никто из “золотого” состава MVP.Phoenix не остался играть в Корее. Организация не стала набирать новых “фениксов” и просто закрыла этот состав. А оставшиеся две пятёрки были слиты в одну команду, но пока так и не появились ни на одной квалификации.Теперь у корейской сцены есть новая, совсем не корейская и не особо патриотичная надежда. Тренировочную базу с одной ванной, где ютились 10 человек, взявшие на себя ответственность за развитие дисциплины в стране, теперь займут ребята из Киргизии.MVP.Phoenix стали символом корейской сцены. Они появились в момент её официального рождения, а распад этой команды ознаменовался тяжёлым выводом от Forev: “Корейская «дота» мертва”. Может, феникс и не возродится, но взрыв этой суперновы будут помнить долго.