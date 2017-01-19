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175 лет назад 2016
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История одной игры и её влияния на киберспорт
Текст: Кирилл Овсянников

Ностальгия 1.6. О прошлом и будущем Counter-Strike

Кто и как пытается вернуться к истокам классической игры, а также про новое обновление CS:GO.
19 января 2017, четверг. 14:15. Киберспорт
Накануне новогодних праздников известный французский создатель игровых модов явил миру своё очередное детище: старую-добрую игру Counter-Strike 1.6 на движке Counter-Strike: Global Offensive. Тем самым моддер напомнил всем, что любовь к самому популярному соревновательному трёхмерному онлайн-боевику в сердцах многих людей живёт и по сей день.

Извилистая дорога Counter-Strike


Как бы грустно ни звучало, но даже самые успешные игры обречены на достаточно быструю смерть. В киберспорте жизнь игровых дисциплине ещё более мимолётна, и, для того чтобы погреться в потоке мэйнстрима, у них есть всего несколько лет.

В истории Counter-Strike ситуация устаревания одной версии игры и переход на другую случалась неоднократно. Каждый раз этот переход сопровождался бурной негативной реакцией наиболее консервативной части простых игроков. Киберспортсмены же переживали эти революции ещё более болезненно, так как под каждую новую версию приходилось существенно переучиваться.

Так, любителям почти «квейковской» физики, доставшейся игре в наследство ещё от Half-Life, в 2002 году пришлось забыть о стрельбе в прыжке и многочисленных трюках. Это сделало геймплей значительно более позиционным и по сути сформировало именно жанр командного шутера, который используется до сих пор.

В 2003 году с выпуском последней версии оригинального Counter-Strike 1.6 тренд на позиционность и аккуратность передвижений по карте стал ещё более явным. Новая физика подходила далеко не всем, а уж сколько проклятий в свой адрес выслушала команда Гейба Ньюэлла за новое оружие и в особенности за полицейский щит, этот совершенно инородный для игры предмет!

Counter-Strike 1.6 стала первой и последней версией оригинальной игры, выпущенной на Steam. Далее игра обновлялась, хоть и без особой регулярности, самостоятельно и уже не спрашивая желания самого владельца. Впрочем, наличие лицензионной копии в реалиях стран СНГ того времени было скорее исключением из правил. Пиратские версии приходилось обновляться вручную, что вызывало немало коллизий во время поиска матча.

Долгое время CS 1.6 оставалась флагманской дисциплиной для киберспорта: игры в других жанрах за редким исключением не могли тягаться с ней ни по количеству игроков, ни по интересу к киберспортивным турнирам со стороны зрителей. Эта гегемония длилась несколько лет, вплоть до 2011 года, после чего киберспортивная сцена в этой игре начала заметно стагнировать:
осталось лишь несколько стабильных профессиональных команд, а появление новых игроков, способных заявить о себе на высоком уровне, практически сошло на нет.

СS 1.6 против CS:GO Хотя хронологически начало упадка Counter-Strike 1.6 слабо связано с появлением Counter-Strike: Global Offensive в августе 2012, многие фанаты старой игры упорно продолжают обвинять новое детище Valve в её преднамеренном убийстве.

Компания-разработчик, впрочем, поначалу очень ловко отнекивалась и позиционировала новый продукт в качестве сугубо казуальной кроссплатформенной игры, в которой уставшие от квадратных пикселей и нонсенсов версии 1.6 любители Counter-Strike вновь смогут почувствовать интерес к игре.

Однако вопрос о преемнике Counter-Strike 1.6 в киберспорте уже назрел. Тем более что многие ожидали слияния геймерского сообщества с профессиональными игроками из CS: Source (менее популярного игрового мод): очень уж похожей была игровая физика в Source и Global Offensive.

Впрочем, компания Valve долгое время не решалась сделать столько крупную ставку на свою игру. Создавалось впечатление, что соревнования по CS:GO нужны всем: игрокам, киберспортивным командам, организаторам турнирам и даже спонсорам. Но не самой Valve. «После 1.6, когда я в первый раз зашёл в CS:GO, мне совершенно не понравилась эта игра. Было дико и непривычно: игра была похожа на Source, и первое время у меня вообще не было никакого желания в неё играть», — поделился своим первым впечатлением от Global Offensive профессиональный игрок Антон «kibaken» Колесников.

Только в конце октября 2012 года появилась GOTV (аналог HLTV в CS 1.6) — программа, позволяющая просматривать матчи через игровой клиент. При этом многие игровые баги и откровенные ляпы могли не исправляться разработчиками месяцами, что вызвало бурю недовольства среди профессиональных киберспортсменов. В разное время своей ненавистью к новой игре делились Роман «ROMjKE» Макаров, Егор «markeloff» Маркелов, Никлас «niko» Йоханссон и многие другие известные игроки того времени. Часть из них позже всё-таки перешла в CS:GO, во многом благодаря анонсированным уже в 2013-м крупным турнирам с обескураживающими по тем временам призовыми фондами.

Какое-то время фанаты CS 1.6 продолжали делиться статистикой по числу участников, играющих в обе игры (долгое время она была в пользу «старшего брата»), однако достаточно скоро и в этом аспекте CS:GO вышел на первое место. Тем самым была зафиксирована гибель оригинальной «контры», как минимум в киберспортивной среде.

CS:GO — не навсегда, но надолго


Если в Dota 2 разработчикам и маркетологам из Valve удалось поймать удачу за хвост практически сразу, то в случае с CS:GO этот путь был весьма тернистым. В связи с этим стоит отдать должное аккуратной тактике американской компании, которая смогла выйти из очень скользкой ситуации с достоинством и, главное, весьма ощутимым прибытком. Как и в «Доте», в CS:GO была встроена собственная ладдерная система, позволяющая очень быстро и легко искать соперников соответствующего игроку уровня. Ранее для этого использовались сторонние сервисы, конкурирующие друг с другом и имеющие массу собственных ограничений. Теперь стать заметным игроком и получить приглашение в хорошую команду стало значительно проще: имея хорошую игровую результативность игра сама подыскивает вам хороших товарищей по команде и соперников, предоставляя вам тем самым возможность «засветиться», а иногда даже «зазведиться».

Введя в игру различный игровой контент (скины на оружие и прочее) Valve во многом решила для себя проблему монетизации игры, довольно быстро перешедшей в формат free-to-play, а также подстегнула к ней интерес со стороны людей, стремящихся зарабатывать на этом.

Число игроков и зрителей на профессиональных турнирах достаточно быстро пошло вверх, потянув за собой зарплаты киберспортсменов и размеры призовых. Только в 2016 году в качестве призов было выплачено около $ 10 млн.

Крестовый поход против ставочных контор, организованный Valve, хоть и нанёс урон этой радужной тенденции, однако с общего курса развития CS:GO не сбил. Игра продолжает расти и дарить нам новые имена чемпионов, что, вероятно, является самым главным фактором жизнеспособности игры.



Попытки вернуть 2011 год являются всё же больше отличным поводом поностальгировать о тех временах, когда профессиональный киберспорт ещё только формировался. Создать альтернативу CS:GO теперь уже не получится, пример канувшего в Лету CS: Promod говорит об этом однозначно. «Честно говоря, я несколько раз пробовал играть в CS 1.6 с друзьями уже после полного перехода н CS:GO. Хотелось вспомнить старые-добрые времена, но хватало меня от силы минут на 20», — рассказывает Антон Колесников.

Многообещающий 2017 год, вероятно, не лучшее время для прогнозов о том, что будет с CS:GO через несколько лет. Однако хочется верить, что Valve, создавая свой «CS:GO 2», пойдёт по уже апробированному пути и обойдётся без больших революций. В том, что вторая часть этого киберспортивного шутера всё-таки будет, почему-то сомнений нет. Мы ведь знаем, что как минимум до двух Гейб Ньюэлл считать умеет. Проблемы, как правило, у него и его команды возникают позже.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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