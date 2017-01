Бросок кобры. Чем League of Legends похожа на НБА

Взбалмошные комментаторы

Высокий уровень игр

Звёздная лига

Лига мемов

Противостояния тренеров

Пока аналитики строчат недоумённые комментарии на тему киберспорта, League of Legends из года в год покоряет всё больше людей. Ежемесячно в продукт Riot Games играют около 100 миллионов пользователей по всему миру. Финал чемпионата мира 2016 года между SK Telecom T1 и Samsung Galaxy посмотрели 43 миллиона зрителей. В то время как решающий матч НБА с участием «Кавальерс» и «Уорриорз» привлёк внимание лишь 31 миллиона болельщиков. В будущем отрыв только увеличится. Объясняем, почему турниры по LoL близки по духу с НБА.За работой студии или комментаторов следить не менее интересно, чем за матчами заклятых врагов. Подтрунивать над гостями или друг другом – обычное дело на трансляции. Скакать, как лошадь при виде овса, или смешно выглядеть при комментировании захватывающих моментов – чего только не увидишь после эфиров.Профессионалов League of Legends можно сколько угодно осуждать за расчётливость, прагматизм или нежелание идти в лобовую атаку. Однако в каждом регионе выступают по-своему. В Корее идеально сочетают быстрые атаки с троянской защитой. В СНГ умеют играть так агрессивно, что порой всё заработанное преимущество сдувает за пару бессмысленных драк. Иногда кажется, что на маленькой карте невозможно придумать что-то незаурядное. Но команды умудряются выжимать максимум из игроков и стратегий. В НБА с этим справляются идеально. League of Legends лучшим игрокам мира не прощают ошибки. Это не футбол, где люди готовы закрыть глаза на пару неудачных матчей. Промазал заклинанием – бельмо в карьере. Плохо позиционировал при наступлении – найдите парню замену. Команда с треском провалила драку – это точно лучшая пятёрка мира? Болельщики не прекратят обсасывать недостатки лучших. Профессионалы тоже не забывают. При случае они часто отвешивают пару уморительных шуток в интервью или обмениваются колкостями в «Твиттере». В НБА все эти моменты умеют красиво обыгрывать.Вне зависимости от того, идёт сезон или нет, профессионалов и сотрудников вещания облепливают мемами с ног до головы. С самоиронией у всех в сообществе полный порядок. Так что одна удачная шутка в чате Twitch.tv или на форуме Reddit – и ты уже в центре внимания.Про тренеров в киберспорте пока вообще говорят неохотно. Далеко не у всех выработалась своя система, стиль игры или подход к воспитанию профессионалов. Тем не менее ежегодно в LoL появляются новые лица. Кто-то начинал как аналитик, а затем дорос до тренера и вывел команду на главный турнир года. Кто-то, как Ким «kkOma» Джунгюн, стал трёхкратным чемпионом мира. И да, реакция тренеров во время стадии драфта порой говорит больше о грядущем матче, чем любой аналитический разбор на 2000 знаков.