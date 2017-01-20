Свободная и упорная. Девушка провела в Overwatch 1694 часа

— шведская команда Fnatic по Counter-Strike: Global Offensive может возродить свой «золотой» состав;
— норвежский киберспортсмен Йоаким «Jkaem» Мирбустад планирует представить собственную команду по CS:GO;
— два очередных приглашения на IEM Katowice 2017 по CS:GO получили североамериканские коллективы OpTic Gaming и Cloud9;
— организаторы Intel Extreme Masters Katowice 2017 по League of Legends раскрыли некоторые подробности соревнований;
— скандал с невыплатой призовых игрокам Invasion eSports по StarCraft 2 обрастает новыми подробностями;
— стримерша Dolyttle достигла 2000-го уровня в Overwatch за 1694 часа игры.