«Я хотел попасть к ним в тусовку и доказать, что могу играть»

«Это наш первый турнир. Ву-у-у-у-у-у-у!» — заорал парень. Только что он держал кубок, а через пару мгновений был готов вырвать микрофон у ведущего от радости. В 20 лет Роман Фоминок выиграл первый чемпионат в обновлённом составе Digital Chaos. Не то чтобы ему не покорялись турниры раньше. Вовсе нет — случалось всякое. Однако с того момента, когда он поднимал трофей над головой, прошёл год. Переезд в Америку, знакомство с командой, адаптация, изучение английского, провалы вперемешку с победами, обидное второе место на чемпионате мира The International 6 — чего только не было в 2016 году.— Напоследок что вы можете сказать фанатам?— Я вас люблю. Ву-у-у-у-у!Уханье подхватывают. Оно эхом разносится по арене, заполняет её. Датчанин, румын, канадец, македонец и украинец жмутся друг к другу, крутят кубок в руках, как будто не верят в триумф. Многотысячная публика аплодирует им стоя. В то же время на сцене сидят серебряные призёры ESL One Genting — китайцы из Newbee. Кто-то собирает вещи, кто-то попивает водичку. Обидно. Сун «Sccc» Чуню ничего не остаётся, кроме как смотреть на всё со стороны с генеральского места. После игры Фоминок попросил его обменяться футболками, а у того не оказалось лишней. Отказался. Но пообещал, что на следующем турнире обязательно обменяются. Не каждый день в киберспорте кто-то хочет твою форму и выражает уважение. Здесь вам не футбол.Роман Фоминок родился на Украине, в Никополе. В 10 лет увлёкся играми. До этого ходил на самбо, но потом бросил. Так как у паренька не было компьютера, бегал в клуб вместе с друзьями. Там он подолгу зависал и играл в «Казаки», «Герои 3», Counter-Strike 1.6 и WarCraft 3. Но больше всех зацепила первая DotA (модификация для WC3), после которой он, как дядя Фёдор, поехал на поиски своего Простоквашино. Чуть погодя дома появился компьютер, на котором сначала тренировался с ботами.Потом вместе с друзьями пытались создать свою сеть.«Когда я начинал играть в Dota, турниры организовывались в основном среди друзей и не имели практически никаких призовых. — говорит Фоминок. — Я хотел попасть к ним в тусовку и доказать, что могу играть на таком же уровне просто потому, что мне это нравилось, и я видел, что у меня получается лучше, чем у друзей. Но, к сожалению, я не успел стать профессионалом в DotA, потому что вышла Dota 2 . Я не думал построить свою жизнь на этом. Всё вышло само собой».В 14 лет уроженец Никополя закончил девятый класс. Чем заняться? Мысль попробовать себя в «Доте» продолжала его преследовать. Терять нечего, надо рисковать и перебираться в Киев. Учебное заведение Роман искал не очень долго. Открыл Google, вбил в поисковую строку «техникумы и колледжи Киева», клацнул на первую ссылку, поступил и поехал учиться. Когда оказался в общежитии, опешил. Он только тогда понял, что нескоро попробует мамины котлетки, нескоро увидит родных, нескоро пожмёт руки друзьям. Что я наделал? В первые дни хотелось плакать.Зато, как только обустроился на новом месте, начал ходить на пары, лирика отошла на второй план. В городе как раз открылась «Киев киберспорт арена», куда будущая звезда приходила чуть ли не каждый день. Деньги в кармане водились не всегда, поэтому брал стул и садился за спины игроков. Смотрел, что делают, какие трюки проворачивают. Слово за слово, познакомился с ребятами, начал тренироваться и пробовать играть с разными командами. Во время учёбы он не тусовался с однокурсниками в общежитии, не мотался по клубам. Пары, компьютерный клуб, дом — вот и весь маршрут.Когда Фоминок узнал о выходе Dota 2 , под игру понадобился новый компьютер. Чтобы заработать денег, пошел работать курьером. Около трёх-четырёх месяцев Роман развозил айфоны и прочую технику. Уже собирался покупать новую «машину», но посчитал заработанные гроши и понял — не хватает. У родителей просить не стал. Ситуацию спасла стипендия за три месяца. В итоге купил всё необходимое и пропал в Dota 2 — два месяца не вылезал из игры. Тогда и наметился прогресс.Первое интервью попросили дать в декабре 2012 года. Тогда ещё щуплый и застенчивый Роман Фоминок рассказывал, как собирал команды и участвовал во всех турнирах «Киев киберспорт арены». Простой парень из Никополя покорил своей игрой русскоязычное сообщество на ASUS FBotY, где засветился в составе «Взрывпакет» вместе с Андреем «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко. Ребята думали о выходе из группы, а в итоге ворвались в полуфинал, где проиграли Natus Vincere. Тут-то и осознал — не зря уезжал.ICCup стала первой профессиональной командой. В 2013 году Фоминок подписал контракт. Платили немного — 500 долларов в месяц. Но это была вполне приличная для киберспорта сумма по тем временам. Когда деньги кончились, продолжили выступать тем же составом вместе с Бондаренко под названием Terrible Terrible Damage. Но их пути всё равно разошлись. Рома никогда не забывает его — ни в жизни, ни в интервью. Кто привёл в киберспорт? Fly привёл, спасибо ему за это.В TTD долго не задержался — через 13 дней позвали в Virtus.pro. В VP тоже не задалось — пройдёт месяц и перейдёт в RoX. Так бы и бегал по непонятным составам, если бы не Team Empire. В сообществе его приход не всем пришёлся по душе. Кто такой? Кого взяли? Но именно «Империи» Рома подарит два незабываемых года, шкаф трофеев и мировую известность. Resolut1on получил свой шанс, выбрал аттракцион и поехал. Чуть более чем за два года он переживал не одну смену составов. Люди уходили, а Рома оставался. Команда то выдавала сумасшедшую серию побед, то месяцами не могла найти себя в игре. На главных турнирах года The International и вовсе ничего не клеилось. 13-14-е место в 2014 году сменило 9-12-е в 2015-м.Последней каплей стало поражение на квалификации к The Shanghai Major, после которой Фоминок принял важное решение, как в 9-м классе. Время уезжать в Америку. Когда Digital Chaos объявила о подписании украинского киберспортсмена, «Твиттер» затопило слезами. «Такое чувство, что я не в другую команду перехожу, а умираю», — напишет Фоминок.«Моя мама всегда относилась и продолжает относиться к моим идеям положительно, — рассказывает Фоминок. — Она никогда меня ни в чём не сковывала и ничего не запрещала, за что я ей очень благодарен, потому что я стал тем, кем стал. Поэтому, когда я ей сообщил, что я переезжаю в Америку, она поддержала меня, хоть и понимала, что видеться мы будем ещё реже».В Америке тоже получалось далеко не всё. Даже с приходом Расмуса «MiSeRy» Филипсена, Аливи «w33» Омара и Мартина «Saksa» Саздова ракета под названием Digital Chaos взлетела не сразу. Пришлось повторять путь Илона Маска и его многострадального Falcon 9. Всё изменилось на The International 6. Вышли из группы со второго места, но в первой же игре плей-офф поплыли и отдали победу Wings Gaming.После поражения ребята собрались на разговор. «Мы андердоги. Мы должны стараться. Мы все работаем на 20%, не больше. Мы должны показывать свой максимум». Дальше всё как в пьяном угаре. Команда не замечала соперников, пропускала остановку за остановкой, словно игроки зачитались книгой про Гарри Поттера в метро. Подъехали к конечной — финалу турнира, где за первое место дают 9 млн долларов и самый престижный трофей. Там опять Wings. Со второго раза-то должно получиться. Куда там — 1:3. Домой, ребята.У Фоминка с The International особые отношения. В Team Empire команда до турнира громила всех, кто показывался на горизонте. Но на самом турнире всё сыпалось из рук. С DC ровно наоборот. Команда подошла к чемпионату в роли аутсайдера и щёлкнула всем по носу. Всем, кроме проклятых китайцев, которые играли в доту так, что никакие математические законы не могли объяснить это.«Моя цель — первое место. И ничего больше. [На The International] я о деньгах не думал, — скажет он после чемпионата. — Я приехал на турнир показывать лучшую игру. В конце концов, ты выходишь на сцену и играешь в «доту». Никаких денег, никаких людей. Ты абстрагируешься и играешь».После возвращения из Америки — просьбы об интервью, спекуляции о переходе в новую команду. Фоминок всех успокоил — я остаюсь играть в Америке. Пару недель провёл с семьёй, с друзьями. Все расспрашивают, ну как там за океаном, что-нибудь изменилось за полгода жизни? Рома — человек простой. Как был парнем из Никополя, так и остался. Никакого эгоизма, понтов и тараканов. Друг для всех. В игре всегда найдёт компромисс. Если надо подстроиться под кого-то или сменить роль — не проблема. Всегда слушает тренера и не забывает: пока работаешь, ты лучший. Но даже сам Рома признаёт, что он не идеален.«Раньше у меня была такая черта характера как passive aggressive — это когда говоришь что-то очень неприятное человеку спокойным тоном. Но я избавился от неё благодаря моей команде и работе над собой. Ещё что… петь я не умею. Много людей мне уже говорили об этом. После WESG понял, что лидер из меня никудышный. Ещё с людьми нужно учиться общаться. В общем, много работы нужно проделать».Когда спрашивают про деньги, отвечает спокойно: пока живу в командном доме, деньги не на что тратить. Год назад купил машину, потом продал. Сейчас помогает сделать родителям ремонт. Чем бы занимался, если бы не Dota 2 ? Да кто ж его знает.До перехода в DC один из самых сильных капитанов мира Питер «ppd» Дагер хотел видеть Рому у себя в команде. Он даже был готов разменять главную звезду Сумаила «SumaiL» Хассана на украинца, но потом отказался от такого варианта. Больше чем пакистанского непоседу Дагер любит своё отражение в зеркале.До чемпионства на ESL One Genting Фоминок вместе с командой, в которую перебрался Дэвид «MoonMeander» Тан, дважды полюбовался на третье-четвёртое места. Но рано или поздно любому невезению приходит конец. В 2016 году парня из Никополя пользователи GosuGamers назвали лучшим керри мира. Сейчас о нём мечтают сильнейшие команды. Но ему не хватает другого: маминых котлеток и титула чемпиона.