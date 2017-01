Лучше, чем казалась. Первые впечатления от Nintendo Switch

Лучше, чем казалась

Не всё так хорошо

«Зельда» и все остальные

Киберспорт?

Что такое Switch?

Мы продолжаем на страницах нашего раздела писать не только о киберспорте, но и о важнейших событиях в традиционной игровой индустрии, мимо которых мы не можем пройти мимо. Новая гибридная консоль Nintendo Switch доберётся до прилавков магазинов уже в марте. А на днях российское представительство японского гиганта в Москве впервые показало консоль публике. О первых ощущениях от знакомства с новинкой — прямо сейчас.Если вы не в курсе, что такое Nintendo Switch и почему на неё стоит как минимум обратить внимание, перед прочтением этого текста советую посмотреть наш недавний отчёт с мировой премьеры устройства . Там вы найдёте подробную информацию о цене, технических спецификациях консоли и многое другое. В этом же тексте поделюсь впечатлениями от личного знакомства с устройством и стартовой линейкой игр.Nintendo Switch — гибридная консоль, которая может работать в двух режимах: портативном и стационарном. В портативном она превращается в этакий айпэд, только с двумя половинками геймпада по бокам. В стационарном Switch ничем не отличается от своих конкурентов — Xbox One или PlayStation 4. При помощи специальной док-станции, которая идёт в комплекте, устройство можно подключить напрямую к телевизору или монитору и наслаждаться красотами местных игр на большом экране. Причём переход из стационарного состояния в портативное (для этого консоль надо просто вынуть из док-станции) происходит почти мгновенно, без каких-либо задержек и подвисаний. И это очень круто.Первое, что ощущаешь, взяв в руки Switch, — качество материалов. После скрипучего и дешевого пластика в Wii и особенно WiiU матовая не скользкая поверхность Switch производит приятное тактильное ощущение. Ничего ниоткуда не выскальзывает, чёткий и мягкий ход клавиш, отличная сборка. И это удивляет, потому что Nintendo в прошлом редко удавались с первого раза портативные устройства (достаточно вспомнить хотя бы неудачные первые версии DS и 3DS).Главный элемент в конструкции Nintendo Switch даже не док-станция или портативный дисплей, а две половинки геймпада Joy-Con. Их можно использовать во время игры по-разному: например, пристегнуть к тому самому экрану и взять Switch в дорогу, можно при помощи специального держателя из коробки (Joy-Con Grip) превратить их в традиционный геймпад или просто использовать их по одиночке — в таком виде они становятся похожи на шоколадные батончики с кнопками. Внутри каждого из них спрятаны хитрые вибромоторчики, которые могут очень точно имитировать, скажем так, происходящее на экране. Также в «отстёгнутом» варианте Joy-Con можно использовать по отдельности. Каждая половинка в таком состоянии становится отдельным полноценным контроллером — эта функция прекрасно подойдёт для совместных игр с друзьями.К геймпадам и экрану есть несколько претензий. У портативного монитора очень большие рамки по бокам, что несколько портит впечатление от картинки, особенно по сравнению с сегодняшними планшетами. Разрешение 1280 на 720 точек по современным меркам тоже не слишком убедительное. Зато сам экран яркий, с хорошей цветопередачей и углами обзора, поэтому некоторые игры на нем (например, новая The Legend of Zelda) смотрелись даже интереснее, чем в телевизоре. Во многом потому, что новая консоль выдает примерно то же качество картинки, что и на WiiU — предыдущем устройстве компании. Если вы цените в видеоиграх в первую очередь внешний вид, то Switch вас скорее разочарует. Впрочем, японская компания Nintendo уже более 10 лет сознательно не принимает участия в гонке технологий — они пытаются завоевать геймерскую любовь другими способами (о которых ниже).В портативном режиме консоль весит примерно как iPad первых поколений, то есть терпимо. Хват и расположение клавиш в переносном варианте тоже не вызывают проблем, в отличие от связки с Joy-Con Grip. В руках эта кажущаяся более традиционной конструкция лежит не очень хорошо и рассчитана на небольшие руки. Одним словом, если вы любите играть на традиционных геймпадах, лучше приобрести к Switch отдельно Pro-контроллер, похожий на аналоги от Microsoft и Sony.В целом впечатление от сборки, дизайна и эргономики приятные. Nintendo удалось создать стильное, удобное и интересное устройство. К внешности Switch у нас нет претензий, осталось, чтобы и внутренняя оболочка консоли (а по слухам, именно там будут основные проблемы устройства) тоже была хороша. На презентации интерфейс и другие вещи нам не показывали.Одно из главных разочарований от Switch — стартовая линейка игр. В США и Европе консоль будет поставляться лишь с шестью проектами, из которых только за один можно точно не переживать — за новую «Зельду». Очередной выпуск, возможно, главной приключенческой серии в истории выглядит и играется потрясающе. Breath of the Wild (название новой игры) является смесью прошлых частей сериала с современными проектами с открытым миром. От первых ей достались любимые герои и фирменная японская интонация, от вторых — интерактивный, огромных размеров мир, в котором можно заниматься почти всем, чем угодно. К тому же Breath of the Wild внешне выглядит как мультфильм студии Ghibli, почти лишена жестокости и поэтому подойдёт не только взрослым, но и детям. Единственное разочарование — «Зельда» живьём выглядит хуже, чем на презентациях, особенно в ТВ-режиме. Видно, что Switch всё-таки не может себе позволить выдавать, особенно в такой большой и необъятной игре, безупречную картинку. «Зельда» выглядит чуть устаревшей.К другим проектам из стартовой линейки есть вопросы. Сборник мини-игр 1-2-Switch формально не является видеоигрой — это больше похоже на набор забавных игр для алкогольных вечеринок. В одной из дисциплин приходится доить корову при помощи половинок Joy-Con, в другой — изображать ковбоя на дуэли, в третьей — самурая. Эти забавные мини-игры точно впишутся в шумную домашнюю тусовку, но полноценной игрой назвать 1-2-Switch всё же нельзя.Другие проекты впечатлили ещё меньше. ARMS похожа на фантастический бокс и требует от игрока размахивания руками перед телевизором, но при этом довольно скучна и однообразна. То же можно сказать и о футуристической гонке на скоростных болидах Fast RMX. Кооперативная головоломка Snipperclips про два разноцветных клочка бумаги слишком скромна, чтобы стать бестселлером. Предсказуемое удовольствие принесет Гонка Mario Kart 8 Deluxe, но оригинальная версия игры уже выходила на WiiU, а существенных отличий (кроме одного боевого режима Battle) между изданиями немного.Учитывая, что основная функция Nintendo Switch, как и любой консоли, — игры, то пока за японское устройство чуточку боязно. Слишком мало игр на старте, слишком странная подборка. Но «Зельда» прекрасная, не спорим.Среди игр на презентации не было многих громких анонсированных проектов. Например, нас, как все-таки киберспортивное издание, интересовало продолжение Splatoon — онлайн-шутера, на который, судя по первому ролику консоли, Nintendo делает ставку именно в нише соревновательных игр. Но отсутствие Splatoon 2 объяснимо — игра выходит только летом и может быть банально еще не готова для демонстраций.Среди других игр, прогулявших презентацию, были и собственные версии FIFA и TES V: Skyrim, и новый Марио. Все эти игры должны выйти до конца года, и про каждую из них, видимо, мы будем рассказывать уже в преддверии релиза.Новая консоль от Nintendo — это не просто гибрид портативной приставки с домашней, это очередная попытка японской компании создать уникальное игровое устройство. В некоторых аспектах Switch завораживает — стильный дизайн, качественная сборка и материалы, мгновенный переход от портативного формата к стационарному, новая «Зельда». По этим моментам видно, что в японской компании учли многие ошибки предыдущей консоли (Nintendo WiiU) и сделали устройство более стильным, модным и современным.Но при этом к устройству есть много вопросов. Первый — игры. Из анонсированных до конца 2017 года, может быть, лишь 4-5 проектов могут, по нашему мнению, стать хитами. Второй — программное обеспечение и технические моменты. Как выглядит и насколько стабильно и быстро работает операционная система, онлайн-сервисы и другие программы? Как долго устройство держит заряд батареи? В каком режиме комфортнее играть — в домашнем или портативном? Нагревается ли геймпад во время игры? В общем, вопросов очень много. И ответы мы получим, повторимся, только ближе к марту, когда Nintendo Switch появится в редакции. А их задать придется, учитывая какое количество портативных и домашних игровых устройств сегодня существует на рынке.Но у Nintendo есть одно преимущество. Успех или неуспех их игровых устройств не всегда объяснялся логикой рынка. Зачастую компания выпускала очень продуманные устройства (GameCube) и терпела фиаско, а с рискованными (Wii) завоевывала всю индустрию. Поэтому, что бы мы сейчас не говорили и не пророчили, всё равно необходимо будет последить за судьбой Switch.Но одно можно сказать точно — в Nintendo Switch есть щепотка фирменной нинтендовской магии, которой не было в WiiU. И ещё: Switch, возможно, не станет самой продаваемой консолью в мире (скорее всего) или не сможет завоевать киберспортивную нишу (точно нет), но у устройства есть все шансы стать игровым устройством для всей семьи (я точно собираюсь показать дочке «Зельду»), как когда-то стала таким Wii. Однажды получилось — может получиться ещё раз. Удачи, Nintendo!