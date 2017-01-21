Ориентация — Север. Игровая карьера капитана Na`Vi

Свою карьеру профессионального игрока Pajkatt начал ещё в первой «Доте», где благодаря высокому уровню личных умений, несмотря на юный возраст, сумел поиграть в таких известных командах, как GG.net и OK.Nirvana.Int. Именно с последними он и поехал на первый турнир по Dota 2 — The International 2011. И если Na`Vi тогда оставила своё имя на главном трофее турнира Аегиесе, то швед навсегда вошёл в историю как игрок, оформивший первое «буйство» (убийство пятерых героев противника) на турнирах The International и в соревновательной «Доте» в целом. Всё это время Pajkatt играл и продолжает играть исключительно на ключевых позициях.
На The International 2011 Na`Vi оставила своё имя на главном трофее турнира Аегиесе, а швед Pajkatt вошёл в историю как игрок, оформивший первое «буйство».
После первого чемпионата мира большая часть игроков Online Kingdom, включая Pajkatt, перешла под крыло Evil Geniuses, уехала на буткемп в Китай, но задержалась там всего на несколько месяцев. Следующим коллективом Пера Андерса стал мононациональный шведский состав eXperience Gaming, где играли также Джонатан «Lod[A]» Берг и Йоаким «Akke» Актерналл. Но на The International 2012 команда отправилась под тегом Counter Logic Gaming. К сожалению, добиться командных успехов ребятам не удалось, но Pajkatt зарекомендовал себя как первоклассный исполнитель, за что получил приглашение в многообещающий проект под названием LGD.International.
Известная китайская организация собрала перспективных западных игроков и предоставила все условия для достижения поставленных целей. Но попытка не оправдала ожиданий, так как на главном турнире года LGD.Int заняла предпоследнее место. Сам Pajkatt, вспоминая тот период, признавался, что подход к тренировочному процессу в Поднебесной он считает наиболее профессиональным, поскольку все игроки жили под одной крышей, имели набор внутренних правил и много других необходимых вещей для прогресса команды. Но причиной неудач стала банальная неготовность игроков к столь ответственному подходу, ибо на тот момент они ещё не осознавали эту необходимость. К слову, период расширения географии в то время затронул и Na`Vi, так как в 2014 году организация подписала американскую пятёрку North American Rejects. Как и в случае сотрудничества Pajkatt и LGD.int, попытка провалилась. Но не возникает никаких сомнений, что все участники извлекли для себя бесценный урок.
LGD.int: (слева направо) Pajkatt, God, Brax, MiSeRy, 1437
Постоянные неудачи заставляли шведа скитаться по разным коллективам, но добиться хотя бы одной победы на масштабном турнире ему так и не удалось. Только с 2014 года он был участником таких команд, как Team Dog, Team Tinker, The Alliance, 4 Clover & Lepricon и Mamas Boys. Сам Pajkatt всегда выступал на высочайшем уровне и мог похвастаться постоянными рекордами игровой статистики. Его имя знакомо практически каждому фанату «Доты» в любом уголке мира, но мало кто может подумать, что за всю игровую карьеру он получил только $ 80 тыс., в то время как его друзья по дисциплине уже заработали сотни тысяч, а то и миллионы.
Наибольшее количество игрового времени за всю свою карьеру Пер Андерс провёл вместе с датчанином Расмусом «MiSeRy» Филипсеном. Чтобы помочь своему другу удачно выступить на The Manila Major и The International 2016, а также понаблюдать за игровым процессом со стороны, Pajkatt решил сделать полугодовой перерыв в карьере, несмотря на множество заманчивых предложений, и стал наставником Digital Chaos. Именно на тренерском посту швед полностью раскрыл свой потенциал и сыграл немаловажную роль в завоевании серебряных медалей The International 2016 американской командой. Этот бесценный опыт, несомненно, поможет новоиспеченному капитану Natus Vincere.
Pajkatt даёт последние рекомендации игрокам Digital Chaos перед полуфиналом TI-2016 против Evil Geniuses
Шведу под силу ещё завоевать множество титулов. Достаточно взглянуть на того же MiSeRy, который большую часть жизни провёл под девизом «Главное — не победа, а участие» и только год назад начал побеждать на крупнейших турнирах. Последние результаты Pajkatt и Na`Vi говорят сами за себя, и это именно тот случай, когда игрок и команда нашли друг друга. И Перу Андерсу, и остальным участникам коллектива есть, что доказывать не только фанатам, но и самим себе. Например, что это по-прежнему команда с мировым именем, у руля которой стоит игрок топ-уровня.
Последние результаты Pajkatt и Na`Vi говорят, что это именно тот случай, когда игрок и команда нашли друг друга.
Скоро мы сможем наблюдать за игрой Pajkatt и обновленной Natus Vincere чуть ли не каждый день. 28 января стартует европейская квалификация на Starladder & i-League Season 3, затем последуют отборочные на Dota 2 Asia Championship 2017. Pajkatt получил, пожалуй, самый большой шанс за всю свою игровую карьеру. Теперь на его плечах лежит груз ответственности перед миллионами преданных фанатов, которые искренне верят в новую эру Natus Vincere. На кону высокая ставка. Если шведу не удастся добиться триумфа вместе с Na`Vi, вряд ли он уже сможет сделать это с кем-то ещё. А если Олсен Лилль справится и «Рождённые побеждать» вновь будут бороться за пьедестал на крупнейших турнирах, то этот игрок станет королём в глазах болельщиков жёлто-чёрных. Они верят в капитанов с Севера.