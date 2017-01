Ориентация — Север. Игровая карьера капитана Na`Vi

На The International 2011 Na`Vi оставила своё имя на главном трофее турнира Аегиесе, а швед Pajkatt вошёл в историю как игрок, оформивший первое «буйство».

LGD.int: (слева направо) Pajkatt, God, Brax, MiSeRy, 1437

Pajkatt даёт последние рекомендации игрокам Digital Chaos перед полуфиналом TI-2016 против Evil Geniuses

Последние результаты Pajkatt и Na`Vi говорят, что это именно тот случай, когда игрок и команда нашли друг друга.

Долгих три месяца. Именно столько фанаты не видели игр с участием Natus Vincere по Dota 2 . С тех пор их состав кардинально изменился, и теперь у руля самой титулованной команды в истории «Доты» снова стоит европейский игрок,как было в золотые времена. И на удивление, уочень много общего с его нынешней организацией.Свою карьеру профессионального игрока Pajkatt начал ещё в первой «Доте», где благодаря высокому уровню личных умений, несмотря на юный возраст, сумел поиграть в таких известных командах, как GG.net и OK.Nirvana.Int. Именно с последними он и поехал на первый турнир по Dota 2 — The International 2011. И если Na`Vi тогда оставила своё имя на главном трофее турнира Аегиесе, то швед навсегда вошёл в историю как игрок, оформивший первое «буйство» (убийство пятерых героев противника) на турнирах The International и в соревновательной «Доте» в целом. Всё это время Pajkatt играл и продолжает играть исключительно на ключевых позициях.После первого чемпионата мира большая часть игроков Online Kingdom, включая Pajkatt, перешла под крыло Evil Geniuses, уехала на буткемп в Китай, но задержалась там всего на несколько месяцев. Следующим коллективомстал мононациональный шведский состав eXperience Gaming, где играли также. Но на The International 2012 команда отправилась под тегом Counter Logic Gaming. К сожалению, добиться командных успехов ребятам не удалось, но Pajkatt зарекомендовал себя как первоклассный исполнитель, за что получил приглашение в многообещающий проект под названием LGD.International.Известная китайская организация собрала перспективных западных игроков и предоставила все условия для достижения поставленных целей. Но попытка не оправдала ожиданий, так как на главном турнире года LGD.Int заняла предпоследнее место. Сам Pajkatt, вспоминая тот период, признавался, что подход к тренировочному процессу в Поднебесной он считает наиболее профессиональным, поскольку все игроки жили под одной крышей, имели набор внутренних правил и много других необходимых вещей для прогресса команды. Но причиной неудач стала банальная неготовность игроков к столь ответственному подходу, ибо на тот момент они ещё не осознавали эту необходимость. К слову, период расширения географии в то время затронул и Na`Vi, так как в 2014 году организация подписала американскую пятёрку North American Rejects. Как и в случае сотрудничества Pajkatt и LGD.int, попытка провалилась. Но не возникает никаких сомнений, что все участники извлекли для себя бесценный урок.Постоянные неудачи заставляли шведа скитаться по разным коллективам, но добиться хотя бы одной победы на масштабном турнире ему так и не удалось. Только с 2014 года он был участником таких команд, как Team Dog, Team Tinker, The Alliance, 4 Clover & Lepricon и Mamas Boys. Сам Pajkatt всегда выступал на высочайшем уровне и мог похвастаться постоянными рекордами игровой статистики. Его имя знакомо практически каждому фанату «Доты» в любом уголке мира, но мало кто может подумать, что за всю игровую карьеру он получил только $ 80 тыс., в то время как его друзья по дисциплине уже заработали сотни тысяч, а то и миллионы.Наибольшее количество игрового времени за всю свою карьеру Пер Андерс провёл вместе с датчанином Расмусом «MiSeRy» Филипсеном. Чтобы помочь своему другу удачно выступить на The Manila Major и The International 2016, а также понаблюдать за игровым процессом со стороны, Pajkatt решил сделать полугодовой перерыв в карьере, несмотря на множество заманчивых предложений, и стал наставником Digital Chaos. Именно на тренерском посту швед полностью раскрыл свой потенциал и сыграл немаловажную роль в завоевании серебряных медалей The International 2016 американской командой. Этот бесценный опыт, несомненно, поможет новоиспеченному капитану Natus Vincere Шведу под силу ещё завоевать множество титулов. Достаточно взглянуть на того же MiSeRy, который большую часть жизни провёл под девизом «Главное — не победа, а участие» и только год назад начал побеждать на крупнейших турнирах. Последние результаты Pajkatt и Na`Vi говорят сами за себя, и это именно тот случай, когда игрок и команда нашли друг друга. И Перу Андерсу, и остальным участникам коллектива есть, что доказывать не только фанатам, но и самим себе. Например, что это по-прежнему команда с мировым именем, у руля которой стоит игрок топ-уровня.Скоро мы сможем наблюдать за игрой Pajkatt и обновленной Natus Vincere чуть ли не каждый день. 28 января стартует европейская квалификация на Starladder & i-League Season 3, затем последуют отборочные на Dota 2 Asia Championship 2017. Pajkatt получил, пожалуй, самый большой шанс за всю свою игровую карьеру. Теперь на его плечах лежит груз ответственности перед миллионами преданных фанатов, которые искренне верят в новую эру Natus Vincere . На кону высокая ставка. Если шведу не удастся добиться триумфа вместе с Na`Vi, вряд ли он уже сможет сделать это с кем-то ещё. А если Олсен Лилль справится и «Рождённые побеждать» вновь будут бороться за пьедестал на крупнейших турнирах, то этот игрок станет королём в глазах болельщиков жёлто-чёрных. Они верят в капитанов с Севера.