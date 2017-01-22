Танцуй, пока молодая! Just Dance, Амандина

Дина Мориссе впервые попробовала свои силы в симуляторе танцев Just Dance на семейном торжестве в 2009 году, когда вышла первая игра серии. Тогда она сумела обыграть своих племянниц под композицию Cotton Eyed Joe группы Rednex и песни любимой Бритни Спирс. Развлечение сразу же пришлось по душе девушке, ведь в Just Dance соединились два увлечения Дины – видеоигры и танцы.
С тех пор девушка буквально подсела на Just Dance. Она соревновалась с друзьями на домашних вечеринках и регулярно отрабатывала танцевальные движения наедине с собой. И когда в 2014 году во Франции объявили о проведении первого национального чемпионата по Just Dance, у
Дины Мориссе не было ни капли сомнений насчёт участия в этом мероприятии. Дина выиграла чемпионат Франции и в том же году заняла 3-е место на мировом первенстве.
В 2015 году Дина снова стала чемпионкой Франции и в этом качестве опять отправилась на первенство планеты. На этот раз ей удалось превзойти свой предыдущий результат, и она оказалась серебряным призёром игр. Лучше неё выступал только бразилец Диего Сан, поэтому своё второе место Дина восприняла не как поражение, а как победу: теперь она стала лучшим танцором Just Dance в мире среди представительниц прекрасной половины человечества.
Золотой призёр чемпионата мира по Just Dance 2015 Диего Сан и вице-чемпион Амандина Мориссе
В прошлом году Амандина Мориссе по приглашению Ubisoft приезжала в нашу страну на российский этап чемпионата мира по Just Dance в рамках выставки «ИгроМир». Перед этим событием она даже завела страницу в сети «ВКонтакте», где пыталась изъясняться с помощью автоматического переводчика, но в итоге перешла на понятный всем язык танца.
По мнению Дины, с каждым годом уровень выступлений на соревнованиях по Just Dance становится выше. Кроме того, основные игроки уже знают, как выступают их конкуренты, следят за их достижениями, поэтому и борьба за титулы становится жёстче и азартнее. Плюс ко всему игроки становятся заложниками ожиданий, которые предъявляют к ним фанаты. Только в «Фейсбуке» у Мориссе 7 тысяч поклонников, ещё 3 тысячи человек следят за её публикациями в «Инстаграме».
Недавно на страницах Дины в соцсетях появилось радостное сообщение, что она прошла непростые десятинедельные квалификации и примет участие в чемпионате мира по Just Dance. Для неё это возможность подняться ещё на одну ступень выше и стать лучшей в мире, второй и третьей она уже была. Она верит в свой успех, много тренируется и получает удовольствие от игры.