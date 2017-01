Танцуй, пока молодая! Just Dance, Амандина

Золотой призёр чемпионата мира по Just Dance 2015 Диего Сан и вице-чемпион Амандина Мориссе

На днях определился второй игрок, который будет представлять Россию на чемпионате мира по Just Dance 2017. Им стал, успешно преодолевший онлайновые отборочные туры. Он присоединится к, который стал победителем соревнований на «ИгроМире-2016» в ноябре прошлого года. Мировое первенство по Just Dance пройдёт в рамках ESWC Winter 2017 с 17 по 19 февраля в Париже. В нём примут участие представители 12 государств с четырёх континентов. Страну — хозяйку турнира будет представлять двукратный победитель Франции и вице-чемпион мира прошлого годаДина Мориссе впервые попробовала свои силы в симуляторе танцев Just Dance на семейном торжестве в 2009 году, когда вышла первая игра серии. Тогда она сумела обыграть своих племянниц под композицию Cotton Eyed Joe группы Rednex и песни любимой Бритни Спирс. Развлечение сразу же пришлось по душе девушке, ведь в Just Dance соединились два увлечения Дины – видеоигры и танцы.С тех пор девушка буквально подсела на Just Dance. Она соревновалась с друзьями на домашних вечеринках и регулярно отрабатывала танцевальные движения наедине с собой. И когда в 2014 году во Франции объявили о проведении первого национального чемпионата по Just Dance, уДины Мориссе не было ни капли сомнений насчёт участия в этом мероприятии. Дина выиграла чемпионат Франции и в том же году заняла 3-е место на мировом первенстве.В 2015 году Дина снова стала чемпионкой Франции и в этом качестве опять отправилась на первенство планеты. На этот раз ей удалось превзойти свой предыдущий результат, и она оказалась серебряным призёром игр. Лучше неё выступал только бразилец, поэтому своё второе место Дина восприняла не как поражение, а как победу: теперь она стала лучшим танцором Just Dance в мире среди представительниц прекрасной половины человечества.В прошлом году Амандина Мориссе по приглашению Ubisoft приезжала в нашу страну на российский этап чемпионата мира по Just Dance в рамках выставки «ИгроМир». Перед этим событием она даже завела страницу в сети «ВКонтакте», где пыталась изъясняться с помощью автоматического переводчика, но в итоге перешла на понятный всем язык танца.По мнению Дины, с каждым годом уровень выступлений на соревнованиях по Just Dance становится выше. Кроме того, основные игроки уже знают, как выступают их конкуренты, следят за их достижениями, поэтому и борьба за титулы становится жёстче и азартнее. Плюс ко всему игроки становятся заложниками ожиданий, которые предъявляют к ним фанаты. Только в «Фейсбуке» у Мориссе 7 тысяч поклонников, ещё 3 тысячи человек следят за её публикациями в «Инстаграме».Недавно на страницах Дины в соцсетях появилось радостное сообщение, что она прошла непростые десятинедельные квалификации и примет участие в чемпионате мира по Just Dance. Для неё это возможность подняться ещё на одну ступень выше и стать лучшей в мире, второй и третьей она уже была. Она верит в свой успех, много тренируется и получает удовольствие от игры.