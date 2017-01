Ктулху, Цитадель ночи и 9 смертей. Игровые новости недели

У игры Call of Cthulhu появился трейлер, WoW обзавелась новым рейдом, а создатели Little Nightmares продемонстрировали 9 смертей героини.

«Чемпионат» и телеканал Game Show представляют еженедельный дайджест самых важных новостей игровой индустрии за неделю. В этом выпуске:— уже в марте вышедшая Gravity Rush 2 обзаведётся первым бесплатным дополнением The Ark of Time, а у Call of Cthulhu появился трейлер;— стратегия Might & Magic Showdown от Ubisoft размещена в раннем доступе Steam, а игра про европейского самурая Nioh ушла на золото;— украинские разработчики собирают на Kickstarter деньги для создания игры Undungeon о параллельных вселенных, а RWBY: Grimm Eclipse уже доступна на PlayStation 4;— фанаты обсуждают новые геймплейные кадры Persona 5, а создатели Little Nightmares продемонстрировали 9 смертей главной героини;— в World of Warcraft открылся появился рейд «Цитадель ночи», а акции Nintendo упали на 7% после презентации новой консоли.