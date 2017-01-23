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175 лет назад 2016
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Итоги Dota Pit League Season 5 по Dota 2
Текст: Владимир Чайка

Проверка на прочность. Итоги Dota Pit League Season 5

Гранд-финал Dota Pit League S5 оказался богатым не на зрелищную соревновательную «Доту», а на долгие паузы, выматывающие игроков и зрителей.
23 января 2017, понедельник. 15:30. Киберспорт
С 20 по 22 января в Сплите (Хорватия) восемь команд сражались за звание чемпиона пятого сезона Dota Pit League. В финале турнира сошлись принципиальные соперники Evil Geniuses и OG. Сильнее оказались «Злые гении» — 3:2. Таким образом, уже второй чемпионский кубок в новом году отходит американской команде. Напомним, двумя неделями ранее Digital Chaos стала победителем ESL One Genting.

К сожалению, очередной неудачей завершились соревнования для единственной представительницы СНГ-«Доты», команды Virtus.pro. «Медведи» разделили 5-6-е место с Team Secret. Порадовать пришедших зрителей не смог и сербский состав российской организации Elements Pro Gaming. Команда заняла последнее место вместе с Digital Chaos, вылетев на первой стадии нижней сетки. К слову, это был дебют EPG на турнирах мирового масштаба.

Распределение призового фонда:

1. Evil Geniuses, США — $ 63 тыс.
2. OG, Европейский Союз — $ 35 тыс.
3. Team Faceless, Сингапур — $ 25 тыс.
4. Invictus Gaming, Китай — $ 17 тыс.

Плох тот ученик, который не стремится превзойти учителя


Бывший капитан Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер однажды сказал, что если новоиспечённому лидеру «Злых гениев» Андреасу «Cr1t-» Нильсену удастся найти способ обыграть свою бывшую команду OG, то коллектив может вполне обоснованно рассчитывать на победу в The International 2017. Команда Таля «Fly» Айзика дважды за последнее время утирала нос американцам, сначала одержав победу в финале Elimination Mode 2.0, а затем и оставив EG за бортом домашнего The Boston Major. И хотя, по словам датчанина, этот турнир «Злые гении» рассматривали как тренировочный, им удалось дважды обыграть OG в рамках Dota Pit, а сам Cr1t- вышел вперёд в противостоянии со своим бывшим наставником Fly. Счёт личных встреч EG и OG в новом сезоне — 5-4.

С заделом на мэйджор


И если для таких команд, как Evil Geniuses, OG и Digital Chaos, соревнования в Сплите не имели слишком большого значения для получения прямого приглашения на The Kiev Major, то остальным коллективам было что доказывать. Например, удачное выступление Virtus.pro могло гарантировать команде прямой инвайт, поскольку для СНГ будет проведена отдельная квалификация. Но «медведи» не сумели справиться с поставленной задачей и теперь окажутся в равных условиях с остальными командами, представляющими наш регион.
Впереди отборочные на Starladder & i-League Season 3 и Dota 2 Asia Championship 2017, где и решится судьба прямой путёвки в Киев для многих команд из разных регионов. Так, например, та же Faceless, оставившая за бортом Dota Pit такие команды, как Digital Chaos, Virtus.pro и Invictus Gaming, значительно повысила свои шансы на приглашение от Valve.

Не по зубам для Puppey


Больше двух месяцев зрители не имели возможности наблюдать за играми Team Secret. Турнир в Хорватии стал хорошей возможностью для Клемента «Puppey» Иванова, самого титулованного «дотера» планеты, чтобы доказать всему миру о прежней мощи. И хотя игру Team Secret на Dota Pit нельзя назвать плохой и безвкусной, всё же до текущего уровня EG и OG эстонцу и его подопечным ещё далеко. Сейчас европейский коллектив оказался в ситуации, когда на прямые приглашения уже нельзя рассчитывать, поэтому придётся проходить всевозможные квалификации. Заставит ли это Puppey, которого частенько критикуют за недостаточное внимание к тренировкам, вгрызаться зубами за любую возможность?

Сформировавшиеся тренды героев


Пятый сезон Dota Pit League стал своеобразным замыкающим звеном в цепочке первых турниров по Dota 2 на патче 7.01, после чего можно подводить итоги о популярности определённых героев. Профессионалы доказали мощь новой сборки на Ember Spirit через Veil of Discord, поскольку мало того что герой стал самым популярным на турнире, он ещё и продемонстрировал внушительные показатели винрейта на уровне 75%! Несмотря на многочисленные нерфы, игроки по-прежнему доверяют Earth Spirit, который показал аналогичный винрейт на хорватском турнире. Всего одну карту из шести проиграл Lone Druid с новой сборкой, когда делается акцент на улучшении самого героя, а не питомца, что говорит об актуальности этого тренда.

Наиболее универсальным героем турнира стал Weaver, которого использовали как в качестве героя ключевых позиций, так и на роли поддержки. А вот Luna, находящаяся на пике популярности в новом патче, смогла разрушить вражеский трон лишь на 2 картах из 8. Недавно введённый в капитанский режим герой Underlord уже занял прочные позиции на сложной линии, став вторым по популярности героем для этой роли после Slardar.

Эра Helm of Dominator


Во многих интервью профессиональные игроки не раз отмечали мощь обновлённого Helm of Dominator, с которым герой за небольшие деньги получает множество преимуществ, а также возможность приручать юнита, передвигающегося на большой скорости. Они полностью подтвердили свои слова и в Хорватии на Dota Pit League, ведь каждая игра турнира не обходилась без этого предмета. Причём сборки артефакта не стеснялись даже герои поддержки. Вполне возможно, что если разработчики захотят вмешаться и внести коррективы в текущий патч, то Helm of Dominator окажется одним из первых кандидатов для отправки на «операционный стол».

Не в этом году


После великолепно проведённого WESG 2016 в Китае многие с радостью вздохнули, подумав, что 2017 год положит конец турнирам с постоянными переменами в расписании, паузами и низкокачественными трансляциями. Но как это ни прискорбно, Dota Pit League Season 5 запомнится именно этим. Организаторам не удалось избежать постоянных задержек перед началом матчей, продолжительных пауз в связи с поломками компьютеров, а трансляция порой напоминала слайд-шоу. И если в первые дни турнира зрители относились к этому с пониманием, то такое положение дел в решающий день оказалось просто непростительным. Трудности достигли своего апогея в финальном поединке, когда продолжительная пауза между первой и второй картой матча между EG и OG составила более часа. Учитывая позднее время, десятки тысяч зрителей предпочли сон, нежели просмотр статической заставки с логотипом турнира. Более того, вторую карту даже пришлось переиграть в закрытом лобби.

По предварительному плану победитель Dota Pit League Season 5 должен был определиться ближе к полуночи, но на деле встреча завершилась ближе к 5 часам утра. К сожалению, игроки банально устали, так как находились на ногах практически сутки, что не могло не сказаться на исходе сражений. Одну из решающих ошибок совершил опытнейший «керри» команды OG Юхан «N0tail» Сундштайн, которая и подарила «Злым гениям» чемпионский трофей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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