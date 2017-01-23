Полный shox! Чем запомнился первый день ELEAGUE Major

Как остановить Virtus.pro
Американский игрок Уилл «RUSH» Вержба решил не отдавать дань своим польским корням и достаточно негостеприимно обошёлся с командой Virtus.pro в одном из раундов на карте de_cobblestone.
Благодаря его четырём убийствам представители Северной Америки смогли одержать победу в первой половине карты. Однако позже одна из самых успешных команд прошлого года в своём фирменном стиле всё-таки сумела отыграться. Впрочем, для Вержбы, как и для его коллег, этот интересный и плотный матч тоже можно занести в актив.
Шокс — это по-нашему!
На второй строчке оказался яркий момент в исполнении главной звезды французской киберсцены Ришара «shox» Папильона. В первом раунде матча G2 против шведов fnatic он проявил настоящие чудеса реакции и хладнокровия.
Оказавшись в ситуации против двух оппонентов всего с 8 очками здоровья, shox метким выстрелом устранил сначала Олофа «olofmeister» Кайбьера, а затем сумел переиграть Симона «twist» Элиассона и разминировать бомбу.
Едва ли можно сказать, что этот момент задал тон всей игре: ведь французы смогли взять лишь 6 раундов в защите. Однако в итоге G2 показали хорошую игру в нападении и набрали первые очки на ELEAGUE Major.
Когда веришь до конца
Самым же ярким моментом вчерашнего дня стали четыре убийства в исполнении от одного из лучших молодых снайперов мира Джоша «jdm64» Марзано.
На матч-пойнте соперника игрок Team Liquid оказался против четырёх оппонентов. Киберспортсмены EnVyUs сыграли достаточно самонадеянно, пытаясь довести дело до верной, казалось бы, победы. Однако Марзано проявил спортивный характер и смог сделать четыре метких выстрела, вернув TL в игру.
Американцы, воодушевлённые таким примером мужества, смогли перевести матч в овертайм. Лишь в самой его концовке они уступили французской команде. Тем не менее эта игра стала самым ярким событием первого игрового дня на турнире с призовым фондом в $ 1 млн.