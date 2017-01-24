В Москве состоялся финал Кубка России по киберспорту

— победителями Кубка России в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и Hearthstone стали Baghlan, FlipSid3 Tactics и Никита «Osodonel» Долгушевский соответственно;
— топ-20 лучших игроков Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV возглавил Марсело «coldzera» Давид из бразильской команды SK Gaming;
— чемпионом пятого сезона Dota 2 Pit League оказалась команда Evil Geniuses;
— организаторы Intel Extreme Masters XI Katowice 2017 по CS:GO разослали приглашения на закрытые региональные квалификации пяти европейским и двум американским коллективам;
— сильнейшей командой четвёртого турнира серии NationWars IV по StarCraft 2 признана сборная Южной Кореи.