Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Всё, что нужно знать о киберхоккее в России
Текст: Артём Ращупкин

«Рано вешать киберконьки на кибергвоздь»

В России проводятся киберспортивные соревнования по NHL, и вокруг игры с виртуальной шайбой кипят невиртуальные страсти.
24 января 2017, вторник. 12:47. Киберспорт
История хоккейного симулятора NHL настолько же богата и разнообразна, как и история футбольного симулятора FIFA. Обе игры уже на протяжении многих лет разрабатывает компания Electronic Arts, и симулятор хоккея в каком-то смысле был первопроходцем. Первая игра серии NHL появилась в 1991 году, а FIFA вышла на два года позже.

До 2009 года NHL выходила на компьютерах и консолях. С 2010-го в хоккейный симулятор от EA могут поиграть лишь обладатели приставок Xbox и PlayStation, в то время как FIFA по-прежнему разрабатывается для всех платформ. Это не могло сказаться на популярности игр. NHL потеряла часть игроков и стала увлечением для избранных.

«Хоккей более динамичный вид, чем футбол. Именно этим он и цепляет. Программно реализовать симулятор, максимально приближенный к реальности, гораздо проще для футбола: слишком много контактов в хоккее, сложнее движений, не так просто всё это привнести в NHL», — считает Георгий Королёв, обладатель кубка мира 2013 по киберхоккею, победитель VIII Чемпионата России, чемпион РКХЛ сезона 2015/16.
Хоккей более динамичный вид спорта, нежели футбол. Программно реализовать симулятор этой игры сложнее.

Действительно, проводить силовые приёмы в хоккее приходится постоянно, и не только на хоккейных аренах, но и в виртуальном пространстве. Высокий темп и борьба на каждом участке площадки — это то, что отличает хоккейный симулятор от футбольного. Думать и принимать решения в NHL приходится быстрее.

Как появился киберхоккей


Первый турнир по киберхоккею в России был проведён в 2002 году: питерские фанаты NHL объединили все городские лиги страны и организовали полноценный чемпионат России по этой игре. Спустя несколько лет в Уфе появилась Федерация киберхоккея, а её президентом стал хоккейный комментатор Азамат Муратов.

В последние годы Республика Башкортостан является основным местом проведения чемпионатов по киберхоккею. В сезоне-2011/12 там прошли два Кубка Федерации по киберхоккею, в 2013-м был организован Кубок мира с гостями из других стран. В декабре 2015 года прошёл VIII чемпионат России по киберхоккею.

Как и во всех киберспортивных дисциплинах, чемпионаты по киберхоккею деляется на онлайновые и LAN-турниры. До 2009 года все турниры по киберхоккею проводились на персональных компьютерах. В данный момент подавляющая масса турниров проходит на консоли PlayStation 4.

На онлайн-соревнованиях денежное вознаграждение, как правило, отсутствует, всё держится на энтузиазме игроков. На LAN-турнирах разыгрываются деньги и памятные призы, а также атрибутика хоккейных клубов.

Режимы игры в NHL


В новых версиях NHL популярны три режима: ставший традиционным режим один на один по сети, командный режим EASHL и индивидуальный HUT.
В режиме один на один игроки могут выбирать любые команды в каждом новом матче. В режиме EASHL каждый игрок выступает за отдельного виртуального хоккеиста. Такие игры требуют больших временных затрат и чёткой координации, как минимум, шести игроков.

Самым же популярным режимом в NHL является HUT. В нём участники создают свои команды, собирая карты различных игроков. Режим HUT аналогичен режиму FUT из футбольного симулятора FIFA. То есть, карточки игроков продаются на аукционе, где цены регулируют сами игроки. Кроме того, карты выпадают в разнообразных наборах — еженедельных или приуроченных к какому-либо событию. Наборы можно приобрести как за виртуальные монеты, так и за реальные деньги. Игра в режиме HUT проходит быстрее, чем в режиме один на один. Главное иметь в своём составе быстрых крайних нападающих, крепких защитников и несколько звёздных форвардов.

Соперники в онлайне попадаются разные. Есть сильные игроки в России, но большинство топовых европейских игроков — это финны и шведы. «Против них всегда сложно играть, так как они знают игровые хитрости и умеют их грамотно применять на практике. Да и связь у них, априори, лучше, чем у нас, россиян. Плюс отклик обычно быстрее», — говорит Георгий Королёв.
Есть сильные игроки в России, но большинство топовых европейских игроков — это финны и шведы.

Связь реального хоккея с виртуальным заключается в корректировке рейтингов игроков по ходу сезона, в соответствии с их реальным уровнем игры. Многие профессиональные хоккеисты по обе стороны Атлантики играют в хоккейный симулятор и принимают участие в создании новой части. Их мнение важно для разработчиков NHL.

Сообщество российских игроков NHL


Игровым сообществом киберхоккея в России считается команда Nemezido в социальной сети «ВКонтакте». Она является штаб-квартирой Youtube-канала Ивана Гусева — опытнейшего игрока в NHL. В этой группе игроки делятся своими достижениями и дают полезные советы по игре. Часто проходят турниры: главными призами становятся карты звёздных игроков и виртуальные монеты, а в редких случаях — атрибутика клубов Национальной хоккейной лиги.

Соревнования в России


Последний на сегодняшний день чемпионат России состоялся в столице Республики Башкортостан. Групповая часть турнира прошла в декабре 2015 года в уфимском Доме киберспорта, а финальная — в торговом центре «Планета», который выступил основным спонсором турнира. По словам участников чемпионата, турнир был организован на высшем уровне. Игроки получили море положительных эмоций, а победителю чемпионата достался сертификат на 50 тыс. рублей и пакет подарков с атрибутикой хоккейного клуба «Салават Юлаев».

В конце января 2017 года в Уфе должен был пройти IX чемпионат России по киберхоккею. Организаторы выбрали отличное место с большой сценой. Планировалось четыре дня прямых трансляций в сети и прямой репортаж финальной серии на телеканале «БСТ». Турнир должны были посетить специальные гости — актёры сериала «Молодёжка» Влад Канопка и Иван Мулин. Денежный приз мог бы стать самым большим за всю историю киберхоккея в России. Однако 31 декабря главный организатор чемпионата Азамат Муратов объявил об отмене турнира.

«Всё рухнуло из-за того, что мы не нужны Континентальной хоккейной лиге. Спонсор просил гарантии того, что нам на чемпионат пртедут хотя бы четыре участника Матча звёзд. За 3 миллиона 800 тысяч рублей, потраченных на организацию турнира, требования небольшие. Даже не Дацюка и Ковальчука с Мозякиным просили. Любых участников предстоящего Матча звёзд в Уфе. Мы этого гарантировать не смогли. Мы провели огромную работу, но потерпели поражение. Вот так и умерла наша сказка. Проводить чемпионат России в виде небольшого турнира нам неинтересно. Но ещё рано вешать киберконьки на кибергвоздь. Посмотрите, как работает РФПЛ. Премьер-Лига доказывает, что она в отличие от КХЛ смотрит в будущее», — говорит Азамат.

Для того чтобы вывести в России киберхоккей на новый уровень, необходимо добавить в серию NHL команды КХЛ. В одной из прошлых версий игры уже были команды российской Суперлиги. Отсутствие наших клубов в новых частях NHL — это основная причина игнорирования Континентальной хоккейной лигой киберспорта, в то время как РФПЛ подписывает контракты с киберфутболистами и планирует организовать чемпионат России по FIFA 17.

Александр Гусев, один из организаторов отменённого чемпионата России в Уфе, бронзовый призёр национального первенства 2015 года, считает, что в мировых масштабах киберхоккей никогда не сможет приблизиться к FIFA, ввиду массовости реальной игры с мячом. «Киберхоккею не стоит равняться на футбол. В мировых масштабах FIFA никогда не догнать, но в масштабах России киберхоккей может получить новых поклонников, если будут добавлены команды, играющие в КХЛ. Ведь в игре представлены абсолютно все хоккейные лиги мира из развитых стран (Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Швейцария, добавляются команды из других европейских лиг, все низшие североамериканские лиги). И только КХЛ считает себя выше этого. Когда-то звучали идеи о создании собственной игры, но все мы понимаем, что этому не бывать», — говорит Александр.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
FIFA 17
Новости. Киберспорт
24 января 2017, вторник
13:20 Ярослав «pashaBiceps" Ярзабковски: надеюсь, что Gambit будет нервничать
12:30 Natus Vincere встретится с SK Gaming в рамках The ELEAGUE Major
23 января 2017, понедельник
21:35 Natus Vincere вернулась в десятку лучших команд мира по CS:GO
18:45 Virtus.pro отказалась от участия в SL i-League StarSeries Season 3
16:00 Популярный стример стал профессиональным игроком в CS:GO
15:44 Игроки в FIFA 17 пытались заработать на тяжёлой травме футболиста «Халл Сити»
15:25 Роман Дворянкин: оценивать результаты команды будем после выступления в Киеве
11:59 EG стала чемпионом Dota Pit League Season 5
11:37 Na`Vi, Gambit и Virtus.pro стартовали с победы на The ELEAGUE Major
01:15 Команда Team Empire сыграет с победителем турнира OMEN Dota 2 CUP
22 января 2017, воскресенье
18:49 Flipsid3 стала обладателем Кубка России по Dota 2
18:05 Роман «RAMZES666» Кушнарев: мы волновались, чтобы не занять топ-16
16:22 Команда Baghlan стала чемпионом Кубка России по CS:GO
15:56 Джонатан «EliGE» Яблоновски пожаловался на запрет игры на сторонних серверах
15:44 IG обыграла Team Secret на Dota Pit League S5 по Dota 2
14:12 Team Faceless обыграла Virtus.pro в рамках Dota Pit League S5 по Dota 2
12:52 Рик «manOFsnow» Фелти покинул состав команды Renegades по Overwatch
11:39 Роналдо приобрёл часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club
00:09 Digital Chaos покинула турнир Dota Pit League Season 5
21 января 2017, суббота
20:07 Team Secret переиграла Digital Chaos в рамках Dota Pit League Season 5
16:10 Evil Geniuses обыграла Team Faceless в рамках турнира Dota Pit League Season 5
11:49 Университет Торонто будет платить стипендию за успехи в киберспорте
11:33 Ученик предложил включить киберспорт в школьную программу
10:22 Virtus.Pro уступила OG в рамках турнира Dota Pit League Season 5
20 января 2017, пятница
20:10 The Score Esports опубликовал рейтинг участников The ELEAGUE Major
17:30 В Южной Корее запустили кулинарное шоу с блюдами из WoW
16:02 Дерек «desi» Брэнчен стал игроком compLexity
15:13 В десятку самых продаваемых игр в США вошли Madden NFL 17, NBA 2K17 и FIFA 17
12:00 Audi стала спонсором команды по CS:GO
11:14 North и FaZe сыграют на IEM Katowice
19 января 2017, четверг
17:08 Игроки в Overwatch отметят китайский Новый год
16:49 В Индии создана первая киберспортивная лига
16:24 Сергей «starix» Ищук: каждый проигранный раунд — это чья-то ошибка
15:55 Польский теннисист Ежи Янович оказался любителем CS:GO
13:41 Игроки North лишились слота на EPL Season 5 по CS:GO
12:33 Team LDLC и Heroic прошли квалификации на EPL Season 5 Europe по CS:GO
12:13 Cloud9 и OpTic Gaming получили приглашения на IEM Katowice по CS:GO
01:48 Collegiate Starleague и Electronic Arts совместно проведут турнир по Madden NFL
18 января 2017, среда
21:43 Чо «watch» Джэ Гёл объявил о завершении карьеры игрока
19:58 Владимир «No[o]ne» Миненко: русскоязычные комментаторы — это, мягко говоря, шок
17:12 M19 подтвердила своё участие на IEM Katowice по League of Legends
13:06 Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей Reddit
10:46 Финал весеннего сплита LCS NA пройдёт в Ванкувере
17 января 2017, вторник
23:09 Первые матчи Континентальной лиги пройдут 28 января
22:19 M19 проведёт буткемп в усадьбе XVIII века
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+