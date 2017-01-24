«Рано вешать киберконьки на кибергвоздь»

До 2009 года NHL выходила на компьютерах и консолях. С 2010-го в хоккейный симулятор от EA могут поиграть лишь обладатели приставок Xbox и PlayStation, в то время как FIFA по-прежнему разрабатывается для всех платформ. Это не могло сказаться на популярности игр. NHL потеряла часть игроков и стала увлечением для избранных.
«Хоккей более динамичный вид, чем футбол. Именно этим он и цепляет. Программно реализовать симулятор, максимально приближенный к реальности, гораздо проще для футбола: слишком много контактов в хоккее, сложнее движений, не так просто всё это привнести в NHL», — считает Георгий Королёв, обладатель кубка мира 2013 по киберхоккею, победитель VIII Чемпионата России, чемпион РКХЛ сезона 2015/16.
Хоккей более динамичный вид спорта, нежели футбол. Программно реализовать симулятор этой игры сложнее.
Действительно, проводить силовые приёмы в хоккее приходится постоянно, и не только на хоккейных аренах, но и в виртуальном пространстве. Высокий темп и борьба на каждом участке площадки — это то, что отличает хоккейный симулятор от футбольного. Думать и принимать решения в NHL приходится быстрее.
Как появился киберхоккей
Первый турнир по киберхоккею в России был проведён в 2002 году: питерские фанаты NHL объединили все городские лиги страны и организовали полноценный чемпионат России по этой игре. Спустя несколько лет в Уфе появилась Федерация киберхоккея, а её президентом стал хоккейный комментатор Азамат Муратов.
В последние годы Республика Башкортостан является основным местом проведения чемпионатов по киберхоккею. В сезоне-2011/12 там прошли два Кубка Федерации по киберхоккею, в 2013-м был организован Кубок мира с гостями из других стран. В декабре 2015 года прошёл VIII чемпионат России по киберхоккею.
Как и во всех киберспортивных дисциплинах, чемпионаты по киберхоккею деляется на онлайновые и LAN-турниры. До 2009 года все турниры по киберхоккею проводились на персональных компьютерах. В данный момент подавляющая масса турниров проходит на консоли PlayStation 4.
На онлайн-соревнованиях денежное вознаграждение, как правило, отсутствует, всё держится на энтузиазме игроков. На LAN-турнирах разыгрываются деньги и памятные призы, а также атрибутика хоккейных клубов.
Режимы игры в NHL
В новых версиях NHL популярны три режима: ставший традиционным режим один на один по сети, командный режим EASHL и индивидуальный HUT. В режиме один на один игроки могут выбирать любые команды в каждом новом матче. В режиме EASHL каждый игрок выступает за отдельного виртуального хоккеиста. Такие игры требуют больших временных затрат и чёткой координации, как минимум, шести игроков.
Самым же популярным режимом в NHL является HUT. В нём участники создают свои команды, собирая карты различных игроков. Режим HUT аналогичен режиму FUT из футбольного симулятора FIFA. То есть, карточки игроков продаются на аукционе, где цены регулируют сами игроки. Кроме того, карты выпадают в разнообразных наборах — еженедельных или приуроченных к какому-либо событию. Наборы можно приобрести как за виртуальные монеты, так и за реальные деньги. Игра в режиме HUT проходит быстрее, чем в режиме один на один. Главное иметь в своём составе быстрых крайних нападающих, крепких защитников и несколько звёздных форвардов.
Соперники в онлайне попадаются разные. Есть сильные игроки в России, но большинство топовых европейских игроков — это финны и шведы. «Против них всегда сложно играть, так как они знают игровые хитрости и умеют их грамотно применять на практике. Да и связь у них, априори, лучше, чем у нас, россиян. Плюс отклик обычно быстрее», — говорит Георгий Королёв.
Есть сильные игроки в России, но большинство топовых европейских игроков — это финны и шведы.
Связь реального хоккея с виртуальным заключается в корректировке рейтингов игроков по ходу сезона, в соответствии с их реальным уровнем игры. Многие профессиональные хоккеисты по обе стороны Атлантики играют в хоккейный симулятор и принимают участие в создании новой части. Их мнение важно для разработчиков NHL.
Сообщество российских игроков NHL
Игровым сообществом киберхоккея в России считается команда Nemezido в социальной сети «ВКонтакте». Она является штаб-квартирой Youtube-канала Ивана Гусева — опытнейшего игрока в NHL. В этой группе игроки делятся своими достижениями и дают полезные советы по игре. Часто проходят турниры: главными призами становятся карты звёздных игроков и виртуальные монеты, а в редких случаях — атрибутика клубов Национальной хоккейной лиги.
Соревнования в России
Последний на сегодняшний день чемпионат России состоялся в столице Республики Башкортостан. Групповая часть турнира прошла в декабре 2015 года в уфимском Доме киберспорта, а финальная — в торговом центре «Планета», который выступил основным спонсором турнира. По словам участников чемпионата, турнир был организован на высшем уровне. Игроки получили море положительных эмоций, а победителю чемпионата достался сертификат на 50 тыс. рублей и пакет подарков с атрибутикой хоккейного клуба «Салават Юлаев».
В конце января 2017 года в Уфе должен был пройти IX чемпионат России по киберхоккею. Организаторы выбрали отличное место с большой сценой. Планировалось четыре дня прямых трансляций в сети и прямой репортаж финальной серии на телеканале «БСТ». Турнир должны были посетить специальные гости — актёры сериала «Молодёжка» Влад Канопка и Иван Мулин. Денежный приз мог бы стать самым большим за всю историю киберхоккея в России. Однако 31 декабря главный организатор чемпионата Азамат Муратов объявил об отмене турнира.
«Всё рухнуло из-за того, что мы не нужны Континентальной хоккейной лиге. Спонсор просил гарантии того, что нам на чемпионат пртедут хотя бы четыре участника Матча звёзд. За 3 миллиона 800 тысяч рублей, потраченных на организацию турнира, требования небольшие. Даже не Дацюка и Ковальчука с Мозякиным просили. Любых участников предстоящего Матча звёзд в Уфе. Мы этого гарантировать не смогли. Мы провели огромную работу, но потерпели поражение. Вот так и умерла наша сказка. Проводить чемпионат России в виде небольшого турнира нам неинтересно. Но ещё рано вешать киберконьки на кибергвоздь. Посмотрите, как работает РФПЛ. Премьер-Лига доказывает, что она в отличие от КХЛ смотрит в будущее», — говорит Азамат.
Для того чтобы вывести в России киберхоккей на новый уровень, необходимо добавить в серию NHL команды КХЛ. В одной из прошлых версий игры уже были команды российской Суперлиги. Отсутствие наших клубов в новых частях NHL — это основная причина игнорирования Континентальной хоккейной лигой киберспорта, в то время как РФПЛ подписывает контракты с киберфутболистами и планирует организовать чемпионат России по FIFA 17.
Александр Гусев, один из организаторов отменённого чемпионата России в Уфе, бронзовый призёр национального первенства 2015 года, считает, что в мировых масштабах киберхоккей никогда не сможет приблизиться к FIFA, ввиду массовости реальной игры с мячом. «Киберхоккею не стоит равняться на футбол. В мировых масштабах FIFA никогда не догнать, но в масштабах России киберхоккей может получить новых поклонников, если будут добавлены команды, играющие в КХЛ. Ведь в игре представлены абсолютно все хоккейные лиги мира из развитых стран (Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Швейцария, добавляются команды из других европейских лиг, все низшие североамериканские лиги). И только КХЛ считает себя выше этого. Когда-то звучали идеи о создании собственной игры, но все мы понимаем, что этому не бывать», — говорит Александр.