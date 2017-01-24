Пять раз по «-4». Моменты второго дня ELEAGUE Major

Мы отобрали пять самых ярких моментов дня, достойных вашего внимания.
5. flamie против EnVyUs
Россиянин Егор «flamie» Васильев продолжает удивлять и в новом году. Игрок Natus Vincere отлично проявил себя в игре против французов EnVyUs, став самым продуктивным игроком встречи. Васильев настрелял 25 фрагов на de_cobblestone. В том числе он отметился и этим ярким моментом, уничтожив игроков команды соперника.
4. coldzera против FaZe
Чем заняться лучшему игроку 2016 года по версии HLTV.org в году новом? Конечно же, начать с новой силой крушить своих соперников! SK Gaming была близка к тому, чтобы уступить европейской сборной команде FaZe, однако на помощь ей пришёл Марсело «coldzera» Давид. Показав очень уверенную игру на de_mirage, он отметился и взятым раундом против трёх соперников.
3. dupreeh против OpTic
Датчане Astralis не слишком удачно выступили в первый день, и матч против OpTic был для них определяющим. Скандинавская пятёрка проявила себя в этой игре действительно хорошо, а самым ярким моментом встречи стала отличная защита открытого «плэнта» в исполнении Петера «dupreeh» Расмуссена, во время которой он сделал 4 фрага.
2. dennis против North
Ещё более эффектной игрой с пистолетом отметился Дэннис «dennis» Эдман в матче против North. Подписанные футбольным «Копенгагеном» киберспортсмены были сокрушены меткими выстрелами игрока fnatic. В итоге в этом непростом матче чёрно-оранжевые смогли добиться первой победы на турнире, а Эдман стал самым полезным игроком встречи.
1. NiKo против HellRaisers
Главным же моментом игрового дня, как и в первом туре, стали отличные действия снайпера. Звезда немецкой команды Mousesports Никола «NiKo» Ковач, оставшись в непростой ситуации против четырёх игроков HellRaisers, сотворил что-то невероятное, сначала с одной пули убив двух игроков украинской команды, а затем продемонстрировав невероятную реакцию и точность. В итоге «мышки» одержали победу, чем, вероятно, очень огорчили украинских любителей CS:GO.