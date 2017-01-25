Герои и хулиганы. Два поколения перуанской дота-сцены

Заядлые геймеры утверждают, что игры в Перу по популярности вполне могут посоперничать с футболом. В компьютерных клубах, больших и маленьких, которые здесь прозвали «кабинос», всегда полно народу. Это достаточно прибыльный бизнес, учитывая, что технику владельцы таких заведений предпочитают приобретать по дешёвке. Да и лицензионным программным обеспечением тоже не заморачиваются. Даже игры в небольших клубах частенько пиратские, а не лицензионные — проверять всё равно никто не будет. И даже с учётом этого игровой рынок Латинской Америки зарабатывает миллиарды долларов и практически догнал по темпам роста Юго-Восточную Азию.
Иногда в этих игровых «забегаловках» нет не то что крутых девайсов, некоторым посетителям не достаются даже наушники — приходится во время игры просто перекрикиваться. Так что если в пабе на американском сервере встречается игрок, от которого исходят звуки, словно он сидит в пещере с гоблинами, то, скорее всего, он из Перу и находится в подобном клубе.
Dota 2 стала настоящим подарком для владельцев «кабинос». Бесплатная игра, не нужно никаких лишних затрат, ребята приходят играть впятером, а то и вдесятером! Ещё и вполне бодро идёт на стареньких компьютерах, если выставить все настройки на минимум. Вслед за хозяевами клубов в неё влюбились и «кабиньерос».
Местные мини-турниры здесь появились сразу, на базе этих же клубов. Приходили ребята из одного класса или одной школы и играли на карманные деньги. Чаще всего эти копейки здесь же и оставались. Проигравшим приходилось идти домой, а победители могли потратить выигрыш на лишние часы игры. Такой маленький доморощенный киберспорт.
Параллельно с этим в Перу и Бразилии расцветали первые (и достаточно крупные) киберспортивные организации. Они собирали составы из тех, кого можно было назвать «ветеранами» южноамериканской сцены. Одним из первопроходцев перуанской доты был Фредди “Smash” Сина.
Однажды я попал на национальный турнир ещё по первой доте. Он позволил мне иначе взглянуть на многие вещи, я решил подняться на новый уровень. Там было много отличных игроков из Бразилии, они выступали на уровне с командами из США. Я решил сломать этот шаблон. В скором времени вы будете считаться и с Перу.
Тогда 19-летний Smash был уверен, что сможет произвести большую перуанскую революцию в киберспорте.
Команда Artyk, в которой выступал Фредди, стала участвовать в больших международных турнирах одной из первых в Южной Америке, хоть и практически безуспешно. Вокруг него и Рикардо «mscto» Сандовала сформировался один из самых стабильных составов местной сцены. Пока в Северной Америке игроки бегали из команды в команду, состав Smash просто переходил из организации в организацию с минимальными потерями. И именно его команда смогла пробить LAN-занавес для южноамериканской сцены, выиграв региональную квалификацию на The Summit 2 в конце 2014 года. И неважно, что на самом турнире они выиграли всего одну карту. Домой в Перу они возвращались настоящими героями. В аэропорту их встречали с цветами, плакатами и восторгами, словно они подвинули с пьедестала чемпионов мира.
А пока старшее поколение пробивало стену, разделяющую Южную Америку и большой мир, в темноте и тесноте маленьких компьютерных клубов готовились к выходу в свет новые звёзды. Здесь же создавались новые команды. Владельцы клубов делали скидки группам мальчишек, которые часто приходили сюда и засиживались допоздна. Стали чем-то вроде их первых спонсоров, позволив сэкономить пару лишних солей.
Но только это уже были не серьёзные целеустремлённые парни, а паберы-хулиганы, которых природа наделила невероятным талантом. Это поколение игроков и сформировало сегодняшний образ перуанского дотера. Они играют только на керри, они не слушают команду, они постоянно умирают и выходят из игры просто так, они не знают английского, хоть и играют на американских серверах. Но именно они могут взять и из ничего выиграть игру.
«Для них Dota — это целый мир. Это игра не про то, как нужно сносить строения или работать в команде. Нет, это история про славу. Они как герои на арене. Им плевать на варды, передвижения по карте… Они все играют на керри. У них словно свой собственный мод: 1 против 9, где победителем становится тот, кто сделает больше убийств», — рассказывали их старшие товарищи на различных форумах.
Стремление сыграть быстрее, убить больше, заработать горы золота сделало из них невероятно мастеровитых игроков. Игроков, которые абсолютно ничего не знают о командной работе или манерах. Закончился час посещения клуба — просто выйди из игры. Забрали линию — напиши какую-нибудь гадость и да, тоже выйди из игры. А ещё у них всегда очень высокий пинг, потому что играть из Перу на американских серверах не так-то и просто. Но играть у себя они тоже не хотят. Перуанский сервер нестабилен, а соединение с ним ещё хуже, чем с американскими. К тому же это просто скучно! Кто бы мог предположить, что пять вот таких вот дота-хулиганов станут одними из главных героев первого турнира серии мэйджор от Valve.
13 октября 2015 года малоизвестная команда с подходящим названием Unknown сотворила небольшую сенсацию в скучном и предсказуемом американском регионе. Они обошли состав чемпиона мира Кертиса «Aui_2000» Линга Digital Chaos и заработали путёвку на франкфуртский мэйджор впервые в истории южноамериканской сцены. Вместе с саркастическими восклицаниями «Viva la Peru» сообщество облетели две фотографии: на одной игроки команды, мальчишки, старшему из которых едва исполнилось 20 лет, а на другой клуб, из которого они играли. Пластиковые стульчики, кружки из-под кофе и энергетиков. Даже ковриков для мышек нет!
«Чистый “скил” и никакого мошенничества», — с гордостью заявляли поклонники перуанской сцены.
Во Франкфурт они вылетали с флагом на плечах и под приветственные аплодисменты тут же появившихся фанатов. В Германии под крики зала и комментаторов с этим же флагом капитан команды Хесус «Ztok» Чаруарикра вышел давать интервью после победы над чемпионами мира 2014 года Newbee. Это была единственная карта, которую Unknown выиграли на турнире. Но она стала одной из главных игр и в жизни каждого из этих ребят, и в истории перуанской сцены. Во время матча они тоже жали насмешки и рубились так, словно это их родной паб. Хотя бы «jajajajaja» в конце не написали.
Но даже на турнире за $ 3 млн они продолжали вести себя по-хулигански непосредственно. Как стайка цыганят, носились по месту проведения соревнований и торговым центрам, щебетали что-то на своём и собирали автографы, восторженно глядя на «больших» игроков. Ztok, впервые серьёзно взявший на себя управление командой без помощи тренера, важно через двух переводчиков общался с китайскими легендами rotk и LaNm, жал им руку и утверждал, что они ещё обязательно встретятся на игровой карте. А на самом деле нет.
21 февраля 2016 года две лучшие перуанские команды, Elite Wolves, в которой играл Smash, и Infamous, состоящая из бывших игроков Unknown, попали в центр крупного скандала. Их обвинили в организации договорного матча в местной лиге. В серии составы делили 500 долларов, а на ставках в итоге подняли несколько тысяч. Они просто договорились, что Elite Wolves, будучи фаворитами, проиграют матч, а в итоге все смогут навариться на победе их соперников в паре букмекерских контор. Их действия оказались слишком очевидны, а один из пользователей форума Reddit собрал достаточное количество доказательств нарушения. В итоге пятеро участников конфликта получили пожизненный запрет на выступление на всех турнирах от издателя Dota 2. Smash и Ztok в том числе. Примеру Valve последовало большинство организаторов крупных международных чемпионатов. Теперь Ztok сможет встретиться с китайскими легендами разве что на посту тренера, если его пустят на турнир.
Тогда мировое сообщество увидело ещё одну проблему растущей перуанской сцены. О ней начали рассказывать сами игроки — огромное количество договорных поединков. Это там, на Западе, ты получаешь зарплату в несколько тысяч долларов, а каждую неделю на чемпионатах разыгрывается пара-другая сотен тысяч в американской валюте. Здесь же приз в $ 10 тыс. делят на 16 команд-участниц, а вместо зарплаты у тебя возможность пожить в тренировочном доме без необходимости постоянно платить за посещение интернет-кафе. Дети шли в это подобие киберспорта не покорять международные вершины, а заработать денег, чтобы поступить в университет. Тут некогда ждать мировой славы. Да и кто следит, что там ночью происходит в матчах между непонятными командами из Перу, Бразилии, Аргентины или Чили? Сделали ошибку? Да они всегда так играют! Беспорядочно умирают? Просто ничего не понимают в игре. Соблазн заработать на таком отношении оказался слишком велик. Но под раздачу попали только пятеро.
В Перу это назвали публичной казнью. Как расстрел главарей банды в урок остальным мошенникам. В один день перуанская сцена лишилась двух команд, которые выступали на одном уровне с североамериканскими коллективами.
Сейчас Smash продолжает играть на местных турнирах, потому что здесь не обращают внимания на этот запрет. Ztok стал тренером Infamous и начал думать былой мечте — стать музыкантом.
Это действительно грустно, когда твоя мечта может быть так разрушена. 8 лет работы. У меня нет денег или внутриигровых предметов. Я играю для своей семьи. Я старался стать настоящим профессиональным игроком. Если выигрывать игры — это плохо, тогда то, что я делаю, не имеет смысла.
Через год он стоял за спинами Infamous на LAN-квалификации крупного международного турнира WESG. На сам чемпионат он поехал уже не с ними, а в качестве замены в составе Dilecom. Организаторы хоть и запретили Elite Wolves участвовать в квалификации из-за бана от Valve, но отдельных игроков то ли пожалели, то ли проглядели. В итоге оба перуанских состава вошли в призовую восьмёрку чемпионата, а сами Infamous устроили очередное шоу, покорив зрителей своей активной и хулиганской игрой. И напомнили о том, что однажды вам придётся считаться с Перу.
«В Южной Америке много составов, но у них нет сильных стабильных личностей, вокруг которых могли бы формироваться команды. Если вы посмотрите на международную сцену, здесь есть игроки как Fly, Puppey, Fear. Они захотят собрать команду, они сделают это. Потому что это чёртовы профессионалы, которые играют в «Доту» по-настоящему. В Южной Америке таких нет. Это просто 17-летние подростки, им сложно относиться к этому серьёзно. Они не умеют побеждать. Infamous (тогда Unknown) выиграли одну грёбаную карту у Newbee и отмечали это так, как будто стали чемпионами The International. Им просто нужно больше времени и больше ресурсов. И стабильный сервер», — поделился размышлениями о будущем перуанской и бразильской доты капитан compLexity Кайл Фридман.
2017 год должен стать новой эпохой в развитии южноамериканской сцены. Сейчас у них есть местные турниры, есть пара десятков организаций, тренировочные базы, которые пока напоминают детские лагеря с двухэтажными кроватями в маленьких комнатах. Но у них нет опыта. На мэйджор в Киев гарантированно приедет один представитель Южной Америки. Valve, увидевшая стремительное развитие большого рынка и услышавшая просьбы игроков, подарила им отдельную от Северной Америки квалификацию.
А вслед за этим, летом, в Перу пройдёт первый международный турнир. С командами из Европы и Китая, большими призовыми и серьёзным статусом. «Кабиньерос» смогут выйти из своих клубов, сэкономить на паре часов игры в «Доту» и увидеть большую сцену своими глазами. Из них вырастет третье поколение киберспортсменов. Тех, кто уже будет знать, что такое профессиональная игра, и кто выучит английский, чтобы попасть в серьёзную команду. Тех, кто заставит считаться с Перу и влюбит мир в их хулиганскую «Доту».