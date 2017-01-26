Непобеждённая принцесса StarCraft

Добиться славы в женском компьютерном спорте вопреки расхожему мнению бывает очень непросто. Особенно если ты играешь в StarCraft. Особенно если ты делаешь это в Южной Корее.Путь в киберспорте, известной под ником ToSsGirl, начался ещё в 1999 году. Сначала это было простое желание доказать своё превосходство над собственной сестрой в популярной компьютерной игре. Даже свои никнеймы Сео Джи Су и Сео Джи Сенг придумали очень похожими: ToSsGirl — играла за протоссов, а ZergGirl — за зергов.Позже пути сестёр разошлись достаточно далеко: младшаяначала карьеру актрисы и снялась в нескольким телевизионных шоу и полнометражных фильмах, а старшая Сео Джи Су стала одной из самых ярких и успешных киберспортсменок не только в своей стране, но и в мире.ToSsGirl, по собственным признаниям, вдохновленная игрой, блиставшего в то время на киберсцене, стала усиленно тренироваться, хотя её семья и была против такого увлечения. Громко заявить о себе киберспортсменка смогла в 2001 году на отборочных к женскому турниру в рамках World Cyber Games. 17-летняя кореянка показала очень уверенную игру и была замечена профессиональным сообществом.Уже через год благодаря своим результатам она смогла получить официальную лицензию прогеймера. В Южной Корее этот документ сам по себе говорил об определённом признании таланта и упорства игрока.За свою карьеру ToSsGirl выиграла ряд престижных женских турниров: три сезона Game TV Female League, а также Ghem TV Stargirls League, OGN Female Gamer Exhibition Tournament и ESWC Asia Masters 2009. На всех женских турнирах Сео Джи Су неизменно одерживала победу.Доставалась от неё и очень известным киберспортсменам-мужчинам. В разные годы ToSsGirl отметилась победами нади другими профессионалами. Однако тут стоит вспомнить и очень обидное поражение кореянки от американца. Оказаться слабее иностранца в поистине народной игру для корейца — большой удар. Даже если ты хрупкая девушка. В итоге ToSsGirl не смогла совладать с эмоциями и расплакалась сразу после завершения матча.Долгие годы оставаясь единственной лицензированной киберспортсменкой, Сео «ToSsGirl» Джи Су завершила карьеру в 2012 году.