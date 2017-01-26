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175 лет назад 2016
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Яркие моменты с четвёртого дня ELEAGUE Major
Текст: Кирилл Овсянников

Всё хорошо в датском государстве. 5 лучших моментов дня в CS:GO

Прекрасные игровые моменты кибератлетов датских команд с ELEAGUE Major по CS:GO.
26 января 2017, четверг. 16:45. Киберспорт
На первом крупном турнире нового года по Counter-Strike: Global Offensive ELEAGUE Major накануне определились все участники стадии плей-офф. В числе выживших в безумном турнирном марафоне оказались Natus Vincere, Gambit, Virtus.pro, fnatic, SK Gaming, FaZe, Astralis и North.

Кому-то дорога к решающим матчам далась довольно легко, а кто-то был вынужден буквально с мясом вырывать каждый раунд у соперников. В числе таких трудяг оказались и две датские команды Astralis и North, игроки которых стали главными героями четвёртого дня турнира, проходящего в Атланте.

5. k0nfig против G2 Кристиан «k0nfig»


Вьенеке в важнейшем противостоянии своей команды и французов G2 был на первых ролях: его 22 «фрага» — пусть скромный, но всё же рекорд этой встречи. Уже крупно ведя в счёте после первой половины, North показала уверенную защиту своих баз и довела матч до победы. Вьенеке отметился убийством четырёх игроков в раунде во время нейтрализации одной из атак G2.

4. RUBINO против GODSENT


Норвежский легионер North Рубен «RUBINO» Вилларроел в матче с GODSENT набрал целых 35 фрагов и стал самым полезным игроком. «Фрагер», подписанной футбольным «Копенгагеном» команды, пришёл на помощь своим товарищам в непростой ситуации, продемонстрировав отличную игру в защите и убив четырёх шведов.

3. Magisk против GODSENT


Также в этом матче горемычным шведам GODSENT досталось и от датчанина Эмиля «Magisk» Рейфа, который тоже отметился 35 «фрагами», хоть и большим количеством смертей, чем у своего норвежского товарища. Кроме того, Рейф стал автором «эйса» (убийством всей команды соперника в одиночку) в этой игре, пускай и случилось это во время экономического раунда соперника.

2. device против SK Gaming


На втором месте нашего рейтинга ярких моментов оказался хайлайт в исполнении Николая «device» Ридтца, который в невероятно трудном для Astralis поединке против грозных бразильцев из SK Gaming смог решить в свою пользу очень непростой раунд. Комментарии, как говорится, излишни.

1. device против Liquid


Автором же самого грандиозного момента прошедшего игрового дня стал также Николай «device» Ридтц. В игре против Team Liquid, в которой и решалась судьба выхода Astralis в плей-офф, он был настоящим лидером своего коллектива, который попросту размазал американцев по карте de_mirage. В актив себе device может отнести и прекрасный момент, когда у него получилось убить двоих соперников с одного выстрела из снайперской винтовки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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