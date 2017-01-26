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175 лет назад 2016
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Интервью с управляющим партнёром ESforce Holding Антоном Черепенниковым
Текст: Георгий Ядвидчук

«Грани между киберспортивным и футбольным клубом размыты»

Управляющий партнёр ESforce Holding – о доходах, прибыльности турниров, выходе соревнований на ТВ и конкуренции со спортом.
26 января 2017, четверг. 17:45. Киберспорт
Антон Черепенников – один из самых влиятельных и успешных руководителей в киберспорте не только в СНГ, но и во всём мире. В октябре 2015 года миллиардер Алишер Усманов инвестировал в его организацию Virtus.pro. Точная сумма вложений не раскрывалась, но она может доходить до $ 100 млн. В интервью Rambler News Service Черепенников рассказал, как и сколько зарабатывает компания, а также в каком направлении будет работать ESforce Holding в 2017 году.
Среди 15-летних подростков уже вопрос: у кого узнаваемость лучше — у профессиональной команды по Dota 2 или «Реала».

О популярности киберспорта


«Почему я уверен, что киберспорт рано или поздно станет популярным? 0,1% играет в футбол, хотя бы выходят
на коробку, 99,9% — смотрят. В киберспорте сейчас появляются уже те, кто просто смотрит, но в основном зрители и сами играют. Когда я смотрю на Месси, я вижу, что те финты, которые он делает, я хоть умри не смогу сделать. Это оттачивается десятилетиями. В киберспорте более важны координация и взаимодействие между игроками, а финты делаются одной кнопкой. Это более доступно — сейчас мир приходит к тому, что популярен телефон с одной кнопкой. Если у меня есть два часа вечером, мне сложно сыграть в футбол, потому что для этого надо куда-то поехать, выполнить кучу действий, а если я захотел поиграть в Dota, то уже через минуту я на сервере и готов к соревнованиям».

О шансе обогнать спорт


«Совокупное число подписчиков каналов на YouTube всех российских футбольных клубов меньше, чем у многих известных киберспортивных команд, а то и у отдельных киберспортсменов. Если брать «Фейсбук», это, конечно, ещё не уровень популярности Месси», — считает Черепенников.

По его мнению, спрос инвесторов превышает предложения. В мире не так много киберспортивных организаций, в которые можно было бы инвестировать. При этом сейчас сложно кого-то удивить новостью о подписании многомиллионного контракта. С начала 2017 года на рынок пришли такие компании, как Visa, Audi и Adidas.

О показе соревнований на телевидении


«IMG уже проводит свою собственную лигу на телевидении. ESL — лидер отрасли, инвестором которого выступает шведская медиакомпания Modern Times Group, которые уже запустили собственный киберспортивный телеканал. Очень сильно вовлечён в этот процесс и медиаконцерн Turner, который продюсирует игроков и продаёт рекламные контракты. В декабре у нас прошла первая сделка с крупным медиаагентством. Крупные маркетинговые и спортивные агентства приходят в киберспорт, для них киберспорт уже находится на том же уровне, что и остальной спорт. Но пока, поскольку мы молодой спорт, суммы не достигают тех масштабов, которые есть в футболе».

О способах заработка


Как утверждает Черепенников, все варианты монетизации, которые есть в футболе, работают и в киберспорте. В плане структуры он такой же, как и любой другой вид спорта. Однако у киберспорта есть дополнительные способы дохода. Под эту статью попадают продажа внутриигровых предметов и валюты, пожертвования (или «донаты») во время трансляций.

«Игрок проводит трансляцию, а зрители жертвуют ему определённую сумму, потому что им это понравилось. Одному из наших игроков в один из месяцев пожертвовали $ 50 тыс. в месяц только за то, что он транслирует, как играет», — говорит Черепенников.

За счёт продаж фанатской атрибутики в Интернете в ESforce идут отчисления более чем на миллион евро в год, заявляет управляющий партнёр холдинга.

О прибыльности турниров


В мае и октябре 2016 года ESforce и их агентство Epic Esports Events провели два турнира под названием EPICENTER. Соревнования прошли по популярным дисциплинам — Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. В компании называют оба мероприятия инвестиционными. Главной целью было заработать имя на международном рынке.

«[Соревнования] прошли хорошо, мы получили за них награды. В этом году если посмотреть PNL турнирного оператора, то он уже с плюсом, пошёл возврат инвестиций», — рассказывает Черепенников.
Для киберспорта десятки миллионов уже не пугающая цифра, речь пока не идёт о миллиардах, но если такая динамика роста сохранится, то это вопрос десятилетий, когда мы сравняемся.

О росте доходов холдинга


«В абсолютных цифрах не скажу, это миллионы долларов. За 2016 год мы увеличили выручку в шесть раз. Это для нас первый полноценный год. И мы планируем увеличить выручку в 2017 году в 2,5 раза», — утверждает Черепенников.

Основной доход приносят спонсорские контракты. Крупнейшие партнёры холдинга – Yota и G2A. В будущем ESforce сосредоточится на китайском и американском рынках, так как они считаются наиболее прибыльными.

О стоимости холдинга


«Если взять самые минимальные мультипликаторы на рынке, это будет больше $ 100 млн в целом по холдингу», — заявляет управляющий партнёр холдинга ESforce.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends
Новости. Киберспорт
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