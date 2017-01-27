Бразильская рокировка. SK Gaming и Immortals обменялись игроками

— игрок Mousesports Никола «NiKo» Ковач соберет собственную команду по Counter-Strike: Global Offensive;
— на очередном этапе ELEAGUE Major 2017 по CS:GO из соревнований выбыло еще несколько коллективов;
— бразильский команды SK Gaming и Immortals по CS:GO обменялись игроками;
— европейская киберспортивная организация Ninjas In Pyjamas подписала состав команды January 25th по Dota 2;
— победителем чемпионата ProDotA Cup SEA #4 стала филиппинская пятёрка Mineski GGNetwork, а путёвку на SL i-League StarSeries Season 3 от Юго-Восточной Азии заработали филиппинцы TnC Pro Team.