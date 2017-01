«Чемпионат» ипредставляют подборку самых важных киберспортивных новостей минувшего дня. В этом выпуске:— Александр Кохановский после ухода с поста директора Natus Vincere будет принимать участие в развитии клуба;— организация GIANTS Gaming подписала нового тренера для своей команды по League of Legends;— коллектив Team Dignitas по Overwatch полностью укомплектовал состав на текущий сезон;— третий студенческий турнир Heroes of the Dorm по игре Heroes of the Storm пройдёт при поддержке Facebook.