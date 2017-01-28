Голландский рептилоид. Кто рисует карикатуры на киберспортсменов

Во время чемпионата мира по Counter-Strike ELEAGUE Major голландец изобразил состав Gambit Gaming. Рисунок назвал «Хоббит: неожиданная победа?». И неслучайно. Персонажа с кольцом в руке зовут Абай «HObbit» Хасенов. Это молодая звезда Gambit.
Фото: twitter.com/kn0nker
Другой игрок Gambit, Михаил «Dosia» Столяров, удостоился персональной картинки. В командных роликах его называют XGOD.
Фото: twitter.com/kn0nker
Американский состав Cloud9 после победы в четвёртом сезоне чемпионата ESL Pro League.
Фото: twitter.com/kn0nker
Художника так впечатлила игра российской команды Vega Squadron в матче против Ninjas in Pyjamas, что он нарисовал для организации новый логотип.
Фото: twitter.com/kn0nker
В честь возвращения шведского игрока Олофа «olofmeister» Кайбьера после травмы.
Фото: twitter.com/kn0nker
Однако kn0cker не ограничивается одними карикатурами на киберспортсменов. Он рисовал президента США Дональда Трампа, героев «Ла-Ла Ленд», а также персонажей сериала Stranger Things.
Фото: twitter.com/kn0nker
Фото: twitter.com/kn0nker
Фото: twitter.com/kn0nker