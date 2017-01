Зимний компендиум. Как игроки собирают деньги на мэйджор в Киеве

О компендиуме для чайников

Страница The Winter Battle Pass 2017 в игровом клиенте Dota 2

The Winter Battle Pass 2017

Владельцы компендиума имеют возможность собирать свою фэнтези-команду, которая будет приносить им боевые очки

Расписание еженедельных Battle Cup на предстоящий сезон

Сокровищницы

Праздник Новолуния

Навал чудовищ в праздничном режиме Dark Moon

Стоит ли покупать?

Наверняка каждый слышал, что в киберспорте вообще и в Dota 2 в частности разыгрываются миллионы долларов. Многие задаются вопросом, откуда берутся такие большие деньги. Одной из основных статей доходов Valve является продажа внутриигровых предметов, за счёт которых и проводятся крупные турниры, например, The International и сезонные мэйджоры. Компендиум представляет собой внутриигровую интерактивную книгу, с помощью которой её владелец может разнообразить своё времяпровождение в любимой игре, проходя различные квесты, получая награды и участвуя в еженедельных кубках.Стоимость билета, в зависимости от турнира, под который он выпускается, колеблется от $ 8 до $ 10, что позволяет практически каждому игроку раз в квартал раскошелиться на покупку, а разработчикам сорвать неплохой куш. Только продажа компендиума к главному турнира года The International, а также дополнительных уровней и сокровищниц к нему приносит Valve около $ 100 млн! В основном желающие приобрести компендиум делятся на три категории: первые хотят просто разнообразить игровой процесс, вторые стремятся заполучить роскошные внутриигровые предметы для любимых героев, а третьи пытаются извлечь выгоду, продавая выигранные сокровищницы и предметы на торговых площадках.27 января Valve выпустила Зимний боевой пропуск, который включает в себя также компендиум, посвящённый The Kiev Major. Почему так поздно, спросите вы, ведь дело уже близится к весне. Но основная часть целевойаудитории Dota 2 находится в Поднебесной, где 28 января встречают китайский Новый год. Поэтому, спекулируя на праздничном настроении, разработчики могут неплохо подняться за счёт продажи The Winter Battle Pass 2017.Содержание Зимнего боевого пропуска практически ничем не отличается от предыдущих. Покупателям компендиума также предлагается пройти три различные стези квестов, подкреплённые ежедневными и еженедельными испытаниями. Компендиум по-прежнему состоит из 60 уровней, каждый из которых повышается путём зарабатывания 1000 боевых очков. Заполучить их можно несколькими способами: проходя квесты и дополнительные испытания, удачно предсказывая свою победу в играх с помощью ставок, получая награды за достижения, выигрывая в еженедельных турнирах Battle Cup, а также обменивая сокровищницы.Награды за прохождение уровней остались прежними. Конечно, главной целью всех игроков являются сокровищницы, которых на этот раз будет всего три, в то время как Осенний боевой пропуск включал в себя целых четыре. Общее количество сундуков, доступных за прохождение всей линейки уровней, составляет 12 — каждого по четыре экземпляра. 11 раз представится возможность прокрутить барабан, как в «Поле чудес», где на специальном секторе «Приз» расположен предмет редкости Arcana, стоимость которого превышает в несколько раз цену самого компендиума. Каждый владелец боевого пропуска также получает зимнюю карту, которая не претерпела изменений с прошлого года. По-прежнему за прохождение уровней можно заполучить смайлики, насмешки, эффекты предметов, варды, курьеры и карточки игроков для будущего киевского мэйджора.Как было сказано, всего будет выпущено три сокровищницы, но количество предметов внутри каждой из них увеличено до 10. Также поднялась цена. Если раньше стоимость сундука составляла $ 1,99, то теперь приобрести его можно за $ 2,49. Правда, изменилось и качество. По крайней мере, об этом можно судить по первой сокровищнице, где содержатся очень даже привлекательные наборы предметов. Особенно хотелось бы выделить сеты на героев Phoenix, Ember Spirit, Clinkz, Troll Warlord и Bounty Hunter. Если следующие сундуки будут иметь предметы такого же качества, то покупка The Winter Battle Pass 2017 себя оправдает.Но главным сюрпризом для поклонников игры стало введение особого праздничного события под названием Dark Moon. Разработчики наконец-то услышали мольбы игроков о повторении истории с внедрением специальных режимов, как это было с полюбившемуся всем Diretide. В отличие от компендиума, Dark Moon является абсолютно бесплатным и будет доступен каждому игроку в Dota 2 до 6 февраля. Пятерым участникам предлагается встать на защиту храма Селемине, чтобы отстоять его от постоянных нападок орды. Отбивая волны чудовищ, игроки будут накапливать специальные очки, которые потом можно потратить на награды в виде предметов и сокровищниц. Счастливчиков вознаградят невероятно редким курьером Рошаном.Вопрос, которым задаётся сейчас каждый любитель Dota 2 . С одной стороны, разработчики не привнесли в боевой пропуск ничего нового, даже оставив без изменений прошлогоднюю зимнюю карту, а с другой — проделали колоссальную работу над подбором предметов для сокровищниц. По крайней мере, такое впечатление сложилось после просмотра первого сундука из Зимнего компендиума. Так что если вы любитель искусства внутриигровых предметов для Dota 2 , то точно не пожалеете о покупке. Если же вы хотите приобрести компендиум в надежде на что-то новенькое, то вас ждёт разочарованиея от банальных квестов и испытаний.