Прямо в яблочко. Топ-5 моментов четвертьфинала ELEAGUE Major

5. pasha против North

4. Kjaerbye против Natus Vincere

3. flamie vs Astralis

2. device против Natus Vincere

1. Magisk против Virtus.pro

27 января во многом разочаровало любителей CS:GO из СНГ, так как последние представители нашего региона, команды Natus Vincere и Gambit, проиграли свои четвертьфинальные поединки. Однако ценители красивой игры должны были остаться довольны: прекрасных моментов в матчах на вылет было предостаточно.Ярослав «pasha» Яржабковски в игре против North настрелял 71 «фраг» за три карты, две из которых для Virtus.pro были по-настоящему непростыми. Польский игрок отметился великолепным моментом, когда снайперскими выстрелами уничтожил четырёх соперников из команды North.Игрок Astralis Маркус «Kjaerbye» Кьербай на решающей третьей карте против Natus Vincere, как и вся его команда, выглядел куда более убедительно, нежели российско-украинский состав. Датчанин стал героем важного игрового эпизода, когда даже находясь вне позиции смог отбить «бомбплэйс» у четырёх игроков Na’Vi. Именно такие моменты и решают, кто из двух команд более достоин выхода в полуфинал.По версии некоторых экспертов Егор «flamie» Васильев является одним их главных претендентов на звание лучшего игрока ELEAGE Major. Несмотря на поражение Natus Vincere, россиянин действительно показал выдающуюся игру. Судите хотя бы по его хайлайтами в матче с Astralis. Такой стрельбе из Desert Eagle позавидует любой игрок.Ещё один образец хладнокровия и меткости из матча Astralis и Na’Vi — «квадракил» Николая «device» Ридтца, моменты которого уже попадали в наши обзоры на этой неделе. Датчанин стал лучшим игроком встречи с 73 «фрагами» и, конечно, является одним из главных творцов победы Astralis над российско-украинской командой.Но самым ярким и, главное, по-настоящему полезными игровым моментом отметился Эмиль «Magisk» Рейф, сделавший эйс на de_cobblstone против Virtus.pro. Этот потрясающий раунд стал началом очень уверенной защиты North на решающей карте: датчане взяли 12 «фрагов». Если бы «северянам» попался кто-то не столь опытный, как Virtus.pro, этот раунд мог бы даже стать билетом в полуфинал. Однако VP, в конце концов, оказались успешнее.