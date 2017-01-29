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175 лет назад 2016
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Как Riot Games меняет представление о киберспорте
Текст: Георгий Ядвидчук

Подход профи. Как Riot Games меняет представление о киберспорте

Работа с клубами и инвесторами, организация лиг по всему миру — лишь немногое, чем занимаются создатели League of Legends.
29 января 2017, воскресенье. 16:45. Киберспорт
Пока в современном киберспорте разработчики игр и их партнёры экспериментируют с форматами соревнований, компания Riot Games построила космический корабль и отправила первые команды покорять вселенную.

Конечно, Марк Мерилл и Брендон Бек, основатели Riot, — не Илон Маск. Космос у них тоже своеобразный — в плоскости развлечений. Для широких масс видеоигры, не говоря уже о киберспорте, — такое же мракобесие, как представления Коперника об устройстве вселенной для католической церкви в XVII веке.

В зависимости от региона и страны погрешность во взглядах на компьютерные соревнования колеблется от «литрбол — тоже спорт» до «за киберспортом будущее». Беззубые выпады и плоские шутки не пугают только инвесторов и организаторов соревнований. Для них будущее уже наступило.

Системность


Основатели Riot Games придумали простую систему проведения соревнований. У каждого региона есть лига, состоящая из двух ступеней. Первая — лига претендентов. В ней может участвовать команда, собранная из соседей по дому, если прошла отборочный этап. Вторая ступень – высший дивизион. В каждом регионе он называется по-разному: в Европе и Америке – League of Legends Championship Series (LCS), в Корее — LoL Champions Korea (LCK), в России и СНГ — Континентальная лига (LCL).

Соревновательный год поделен на два сезона – весенний и летний. Протяжённость каждого из них — три-четыре месяца. Для лучших команд региона предусмотрены международные соревнования. В основном они проходят в межсезонье, когда в локальных лигах затишье. Осенью 16 лучших составов отправляются на чемпионат мира.

Как и в большом спорте, здесь тоже проводят отборочные этапы. Важно понимать: не во всём мире одинаковый уровень игры. Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда на соревнования приезжают две-три сильные команды, а остальные скорее как туристы, введены определённые ограничения. Распределение участников происходит таким образом, что приоритет отдаётся составам из Кореи, Европы, Америки и Китая.

Для всех остальных проводят квалификацию под названием Wild Card. В ней участвуют составы из Турции, Бразилии, СНГ, Японии и других регионов.

Деньги


Киберспорт пока даже и рядом не стоял по объёму рынка с футболом. По прогнозам аналитической компании Super Data, он достигнет 1 млрд долларов в 2017-м. Да и киберспорт — не одна игра, а десятки дисциплин разной величины.

Несмотря на то что соревновательная структура League of Legends понятна каждому, с точки зрения финансов здесь не всё так безупречно. Осенью 2016 года Марк Мерилл вместе с командой объявили о смене курса. Клубы жаловались на отсутствие возможностей для заработка, и их услышали. Если раньше Riot Games платила минимальную зарплату участникам основного состава, запасным и тренерам, делилась крохами с продаж внутриигровых предметов, то впоследствии пришлось переосмыслить подход.

Теперь разработчики готовы увеличить ассортимент цифровых товаров и долю доходов с продаж, предоставить площадки для распространения киберспортивной атрибутики, помогать с поиском спонсоров. И это лишь минимум из того, что готовы предложить разработчики. Сейчас они прорабатывают и другие варианты для заработка.

В 2016 году Riot продали компании BAMTech права на трансляции матчей лиг на 300 млн долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года. Пока неизвестно, будут ли создатели LoL делиться прибылью с командами, как в большом спорте. Официально об этом не объявляли.

Инвесторы


League of Legends — первый киберспортивный рубеж для тех, кто хочет вкладывать деньги в киберспорт. Всё начинается с одной команды. Затем клуб разрастается до нескольких составов и игроков. В итоге выигрывают все участники рынка.

Только в 2017 году в индустрию пришли в роли инвесторов Visa, Audi, Aviasales и аdidas. Футбольные клубы также продолжают экспансию. Кто-то заключает партнёрские соглашения, кто-то, как «Майами Хит», покупает долю в организации, а кто-то, как «ПСЖ», открывает целое направление.

Не исключено, что со временем спортивные клубы поглотят текущих игроков на рынке. И мы будем наблюдать за противостояниями «Реала» и «Барселоны» не только на футбольном поле, но и на виртуальном.

«Континентальная лига»


Европейский, китайский, американский и южно-корейский рынки сильно отличаются от остальных. Россия далеко не на передовых позициях. Объём рынка к 2018 году может вырасти до 43,7 млн долларов, говорится в исследованиях SuperData и PayPal. В 2016-м цифра была скромнее — 35 млн. Однако аналитики называют российский рынок одним из ведущих в Европе.


В 2017 году Riot Games продолжила развивать «Континентальную лигу». С переходом на оффлайн-формат разработчики увеличили субсидии для тренеров и аренды командных домов. Сами участники лиги переехали кто в Москву, кто в область. В будущем Riot планирует проведение конференций для повышения квалификации тренеров. Компания также готова помогать клубам с поиском спонсоров.

Есть и футбольные клубы, которые заинтересованы в киберспорте. Московское «Динамо» ещё в 2016 году заключила партнёрское соглашение с ROX. У организации есть как состав по League of Legends, так и игрок по FIFA. Глава киберспортивного направления Riot Games в России и СНГ Андрей Коршунов не скрывает, что компания вела переговоры с различными клубами. Но пока дальше интереса в этом сегменте дело не идёт.

С учётом развития киберспорта в России в прошлом, движение началось в последние годы. И в этом заслуга не только Riot. На чемпионаты привлекаются профессиональные спортсмены, которые тоже любят виртуальные соревнования, сам киберспорт признали спортом на законодательном уровне, а Алишер Усманов инвестировал в клуб Virtus.pro и помог построить холдинг ESforce, который уже зарабатывает миллионы долларов. Сейчас это молодой перспективный рынок с большим количеством возможностей. Но с каждым годом порог входа для инвесторов только растёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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