Подход профи. Как Riot Games меняет представление о киберспорте

Пока в современном киберспорте разработчики игр и их партнёры экспериментируют с форматами соревнований, компания Riot Games построила космический корабль и отправила первые команды покорять вселенную.Конечно,, основатели Riot, — не. Космос у них тоже своеобразный — в плоскости развлечений. Для широких масс видеоигры, не говоря уже о киберспорте, — такое же мракобесие, как представления Коперника об устройстве вселенной для католической церкви в XVII веке.В зависимости от региона и страны погрешность во взглядах на компьютерные соревнования колеблется от «литрбол — тоже спорт» до «за киберспортом будущее». Беззубые выпады и плоские шутки не пугают только инвесторов и организаторов соревнований. Для них будущее уже наступило.Основатели Riot Games придумали простую систему проведения соревнований. У каждого региона есть лига, состоящая из двух ступеней. Первая — лига претендентов. В ней может участвовать команда, собранная из соседей по дому, если прошла отборочный этап. Вторая ступень – высший дивизион. В каждом регионе он называется по-разному: в Европе и Америке – League of Legends Championship Series (LCS), в Корее — LoL Champions Korea (LCK), в России и СНГ — Континентальная лига (LCL).Соревновательный год поделен на два сезона – весенний и летний. Протяжённость каждого из них — три-четыре месяца. Для лучших команд региона предусмотрены международные соревнования. В основном они проходят в межсезонье, когда в локальных лигах затишье. Осенью 16 лучших составов отправляются на чемпионат мира.Как и в большом спорте, здесь тоже проводят отборочные этапы. Важно понимать: не во всём мире одинаковый уровень игры. Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда на соревнования приезжают две-три сильные команды, а остальные скорее как туристы, введены определённые ограничения. Распределение участников происходит таким образом, что приоритет отдаётся составам из Кореи, Европы, Америки и Китая.Для всех остальных проводят квалификацию под названием Wild Card. В ней участвуют составы из Турции, Бразилии, СНГ, Японии и других регионов.Киберспорт пока даже и рядом не стоял по объёму рынка с футболом. По прогнозам аналитической компании Super Data, он достигнет 1 млрд долларов в 2017-м. Да и киберспорт — не одна игра, а десятки дисциплин разной величины.Несмотря на то что соревновательная структура League of Legends понятна каждому, с точки зрения финансов здесь не всё так безупречно. Осенью 2016 года Марк Мерилл вместе с командой объявили о смене курса. Клубы жаловались на отсутствие возможностей для заработка, и их услышали. Если раньше Riot Games платила минимальную зарплату участникам основного состава, запасным и тренерам, делилась крохами с продаж внутриигровых предметов, то впоследствии пришлось переосмыслить подход.Теперь разработчики готовы увеличить ассортимент цифровых товаров и долю доходов с продаж, предоставить площадки для распространения киберспортивной атрибутики, помогать с поиском спонсоров. И это лишь минимум из того, что готовы предложить разработчики. Сейчас они прорабатывают и другие варианты для заработка.В 2016 году Riot продали компании BAMTech права на трансляции матчей лиг на 300 млн долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года. Пока неизвестно, будут ли создатели LoL делиться прибылью с командами, как в большом спорте. Официально об этом не объявляли. League of Legends — первый киберспортивный рубеж для тех, кто хочет вкладывать деньги в киберспорт. Всё начинается с одной команды. Затем клуб разрастается до нескольких составов и игроков. В итоге выигрывают все участники рынка.Только в 2017 году в индустрию пришли в роли инвесторов Visa, Audi, Aviasales и аdidas. Футбольные клубы также продолжают экспансию. Кто-то заключает партнёрские соглашения, кто-то, как «Майами Хит», покупает долю в организации, а кто-то, как «ПСЖ», открывает целое направление.Не исключено, что со временем спортивные клубы поглотят текущих игроков на рынке. И мы будем наблюдать за противостояниями «Реала» и «Барселоны» не только на футбольном поле, но и на виртуальном.Европейский, китайский, американский и южно-корейский рынки сильно отличаются от остальных. Россия далеко не на передовых позициях. Объём рынка к 2018 году может вырасти до 43,7 млн долларов, говорится в исследованиях SuperData и PayPal. В 2016-м цифра была скромнее — 35 млн. Однако аналитики называют российский рынок одним из ведущих в Европе.В 2017 году Riot Games продолжила развивать «Континентальную лигу». С переходом на оффлайн-формат разработчики увеличили субсидии для тренеров и аренды командных домов. Сами участники лиги переехали кто в Москву, кто в область. В будущем Riot планирует проведение конференций для повышения квалификации тренеров. Компания также готова помогать клубам с поиском спонсоров.Есть и футбольные клубы, которые заинтересованы в киберспорте. Московское «Динамо» ещё в 2016 году заключила партнёрское соглашение с ROX. У организации есть как состав по League of Legends , так и игрок по FIFA. Глава киберспортивного направления Riot Games в России и СНГ Андрей Коршунов не скрывает, что компания вела переговоры с различными клубами. Но пока дальше интереса в этом сегменте дело не идёт.С учётом развития киберспорта в России в прошлом, движение началось в последние годы. И в этом заслуга не только Riot. На чемпионаты привлекаются профессиональные спортсмены, которые тоже любят виртуальные соревнования, сам киберспорт признали спортом на законодательном уровне, а Алишер Усманов инвестировал в клуб Virtus.pro и помог построить холдинг ESforce, который уже зарабатывает миллионы долларов. Сейчас это молодой перспективный рынок с большим количеством возможностей. Но с каждым годом порог входа для инвесторов только растёт.