Лучший матч в истории CS:GO. Моменты финала ELEAGUE Major

В матче за главный приз в $ 500 тыс. сошлась поистине народная команда Virtus.pro и молодые амбициозные датчане из Astralis. Для польской пятёрки это был второй важный финал против датских коллективов за последние несколько месяцев. Прошлый в Москве они проиграли молодым датчанам из Dignitas (ныне North).
Что борьба будет нешуточной, стало понятно уже на первой карте de_nuke. Лишь при счёте 6:6 Virtus.pro смогли немного оторваться от своих оппонентов благодаря великолепной защите бомбы Януша «Snax»” Погоржельского, в одиночку взявшего раунд против троих соперников.
Во многом благодаря этим героическим действиям, особенно во время экономических раундов, Virtus.pro смогла одержать победу и во второй половине встречи.
На второй карте de_overpass финальный триллер получил достойное продолжение. Как бы парадоксально это ни звучало, но молодые датчане выглядели куда более основательно, в то время как их заслуженные коллеги по цеху по-прежнему уповали на агрессивные экономические раунды, «форс-байи» (ограниченные закупки перед раундом) и какие-то невероятные «клатчи» (когда игрок остаётся один против двух-трёх противников) против игроков датской команды. Даже в последнем, 30-м, раунде казалось, что Павел «byali» Белински сможет сотворить чудо и перевести дело в овертайм. Однако, к большому удовольствию местной публики, Astralis победила со счётом 16:14.
На решающей карте de_train на фоне всё такой же упорной борьбы двух сильнейших команд ELEAGUE Major удача повернулась лицом уже к Astralis, хоть и случилось это не сразу. Скандинавы после слабого начала в защите и семи отданных раундов всё-таки смогли взять важный для себя раунд: причём обезвредить бомбу им удалось буквально за полсекунды до взрыва.
После этого раунда датчане свели половину к счёту 6:9, а после смены сторон постепенно смогли выйти вперёд. До последнего раунда сохранялась интрига этого феерического финала, однако Astralis смогла сохранить и реализовать своё моральное преимущество и выиграть столь значимый для себя титул.
Игроки Virtus.pro, расстроенные поражением, уже пообещали, что обязательно возьмут реванш у северян в ближайшем будущем. Такое заявление уже само по себе ценно: ведь элитная по всем параметрам команда Virtus.pro обратилась к своим соперникам как к равным, которые в этот день оказались даже сильнее. Такое признание для самих игроков, может быть, даже ценнее чемпионского кубка.