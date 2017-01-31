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175 лет назад 2016
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Как Дональд Трамп влияет на киберспорт
Текст: Георгий Ядвидчук

Политическая шутка. Как Дональд Трамп влияет на киберспорт

Как минимум три игрока из Ирака и Ирана пострадали от миграционной политики президента США.
31 января 2017, вторник. 16:30. Киберспорт
«Трамп — это про киберспорт, просто потому что он деловой человек и берёт на себя риски в работе. Мне кажется, он больше подходит для [индустрии] видеоигр», — говорил в интервью PVP Live Райан «Freakazoid» Абадир. Тогда никто не знал, чем завершатся выборы в США. Мало кто помнил высказывание предпринимателя про игры в 2012 году: «Они создают монстров».

В финальный день выборов в киберспортивном сообществе можно было найти твиты с разной реакцией. Чемпион мира по Call of Duty в 2015 и 2016 Джордан Каплан призывал к спокойствию. Тренер команды Evil Geniuses по CoD Райан Тоуэй шутил про Трампа и федерацию рестлинга WWE. Майк Глава клуба EnVyUs Майк Руфейл с оптимизмом смотрел в будущее. Комментатор Джо ДеЛюка подбирал новую страну для жилья. Никакой паники или истерики.

27 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд граждан семи стран. В список попали Сирия, Йемен, Ирак, Иран, Судан, Ливия и Сомали. В течение трёх месяцев жители этих мусульманских стран не смогут попасть в США на законных основаниях. Американская виза B1/B2, P-1 для спортсменов, грин-карта бессильны.

«Мы снова будем выдавать визы для граждан всех стран», — заверил президент США. Однако сейчас как минимум трое киберспортсменов не могут поехать в Штаты на соревнования.

Первые пострадавшие


Профессиональный игрок в Street Fighter 5 Арман «Phenom» Ханджани боится пропустить сезон и не набрать очков для участия в чемпионате мира. Большинство турниров, которые позволяют это сделать, организовывают в Америке. Ближайшие соревнования пройдут с 10 по 12 марта. Из-за указа Трампа иранский киберспортсмен не посетит турнир.

Рамин «Mr. R» Дельшад выступает на чемпионатах по файтингу Super Smash Bros. Иранский игрок, проживающий в Голландии, – лучший в Европе. Он занимает 10-ю строчку в мировом рейтинге по версии Panda Global Smash 4 Ranking. 20 января Дельшад подписал контракт с организацией Elevate. Менеджмент клуба планировал переезд киберспортсмена в Америку, чтобы он был ближе к соревнованиям высокого уровня. Представитель Elevate заявил сайту theScore eSports, что не знает, как запрет на поездку повлияет на игрока. В клубе надеются на успешный исход.

У игрока Vainglory и владельца команды GankStars Хамзы «IraqiZorro» Наджима двойное гражданство – иракское и канадское. Однако это не даёт ему права на въезд в США. Сейчас в Америке команда тренируется в меньшинстве. Наджима собирался приехать на днях, но из-за указа Трампа не смог, даже несмотря на визу P-1 и отсутствие ограничений для канадских граждан.

Исполнительный директор Super Evil Megacorp, создателей Vainglory, Кристиан Сегерстрале выступил против политики Трампа.

«Независимо от ваших политических взглядов или убеждений дискриминация или преследование людей на основе религии, этнической принадлежности, национального происхождения или чего-то подобного – не нормально. Нигде и никогда», — написал в блоге Сегерстрале.

Глава Super Evil Megacorp просил киберспортсменов писать ему в случае личных или семейных проблем с переездом в Америку. Компания готова предоставить юриста по миграционным вопросам.

Возможные убытки и риски


Сейчас киберспортивное сообщество нервно перебирает игроков, которые могут не попасть на американские турниры. 22-летний Рами «Inori» Чарагх выступает за клуб Phoenix1 в высшей лиге League of Legends. Его команда идёт на втором месте в чемпионате. Если Phoenix1 попадет в финал, который пройдёт в Ванкувере с 22 по 23 апреля, он может не вернуться в страну.

До указа Трампа киберспортсменам и так было непросто получать документы на въезд. На чемпионат мира по Dota 2, The International, чуть ли не ежегодно приезжают одна или две команды с заменой игрока. Далеко не всегда помогают юристы. Кроме того, в США выступают и проживают сотни киберспортсменов из разных стран: от Бразилии до Китая.

Под угрозой находится и проведение турниров. Потенциально организаторы соревнований могут начать отказываться от американских площадок, если в будущем продолжится ужесточение мер на въезд в страну.

Учитывая желание Трампа ввести 45-процентный налог на товары из Китая, под удар попадёт и продажа периферии. Мышки, клавиатуры, мониторы и прочие комплектующие производятся в основном в «поднебесной». Подобные действия окажут негативное влияние на локальный рынок.

Америка – страна чемпионов. Здесь процветают соревнования на консольных приставках, сюда приехал пакистанский школьник Сумаих Хассан и стал чемпионом мира по Dota 2. Киберспорт слился с американской мечтой. Но из-за политики индустрия вынуждена страдать. Это может продлиться 90 дней, а может и больше. Ситуация развивается так быстро, что никто не готов делать прогнозы. Публичных комментариев избегают Riot Games и другие компании-разработчики. Владельцы команд отмалчиваются. Как написал пользователь Reddit c ником TheSwaguar, «я бы ответил политической шуткой, но её могут выбрать президентом».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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