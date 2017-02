«Большинство клубов в киберспорте убыточны»

«Все вложения сейчас — инвестиции в будущее»

Ну а почему нам выгодно? Потому что спонсоры приносят Na’Vi до 70% доходов.

На MLG Major вместе с основателем Na’Vi Александром Кохановским и менеджером состава по CS:GO Евгением Ерофеевым

«Надеюсь, отчётности клубов появятся в открытых источниках»

Увлечение прогрессивно-агрессивной молодёжи

Состав по CS:GO вместе с тренером Сергеем «starix» Ищуком раздает автографы

В киберспорте сложилась цифровая культура. Отсюда и разнообразие мнений. Фан-клубы заменили подписчики твоих ресурсов, будь то сайт или аккаунт в Twitter.

С Данилом «Dendi» Ишутиным – звездой команды по Dota 2

Новая эра

Тот фидбек, который у меня есть от новых ребят, от трёх иностранцев (швед, датчанин и российский немец), — он положительный. Мы превзошли их ожидания как организация.

Новый состав по Dota 2

«Среди киберспортивных организаций выживут самые системные»

— Уверен, что надолго. И это точно не последние настолько громкие сделки. Аудитория киберспорта растёт. Так что все вложения сейчас — инвестиции в будущее, потому что все эти люди — потребители их продуктов и товаров. Растёт и верхняя возрастная планка. Если раньше ядром аудитории были молодые люди 13-20 лет, то сейчас ядро – ребята 16-24 лет. Верхняя планка доходит до 35-40 лет. Есть энтузиасты и фаны киберспорта, которым за 30, и они вполне платежеспособны и могут ездить на Audi, иметь банковскую карту Visa.— Диджитал-пакет достаточно стандартный. Нам платят деньги, мы предлагаем услуги продвижения их продукта среди нашей аудитории. Это и брендинг, и специальные промо-кампании, и мероприятия с участием наших игроков.— У нас есть обязательства перед спонсорами, у игроков – обязательства перед нами. Тем не менее иногда действительно приходится где-то бегать, где-то уговаривать. Правда, сейчас дела обстоят лучше, чем раньше.Очень много зависит от конкретного игрока и дисциплины.Дотеры, скажем, менее открыты для медиа-активностей, и им тяжелее это даётся. Команда по Counter-Strike практически с удовольствием и безотказно всё делает, потому что они понимают, для чего им это надо. Любая активность – не только развитие бренда Na’Vi, но и их личных брендов. Чем больше игрок стримит, появляется на мероприятиях, тем выше его доходы и серьёзней может быть контракт. Трансферная стоимость также возрастает.Со сложностями сталкиваемся, но их всё меньше. Плюс от нас зависит качество контента. Чем он выше, тем с большим удовольствием игроки будут участвовать.— Прежде всего основное отличие между нами – инфраструктура. Если говорить о футболе, то у них есть медицинские центры. Думаю, ими уже пользуются те киберспортивные организации, которые основаны на базе футбольных клубов. Мы уже тоже недалеко от этого. То есть медицинская составляющая и работа с психологами – главное. Плюс в здоровом теле – здоровый дух. Чем лучшей ты в физической форме, тем лучше работает твой мозг. Соответственно, физической подготовке нужно тоже уделять время, правильно питаться. Именно это мы и доносим до ребят.— Должно пройти ещё какое-то время, потому что сейчас есть приличная разница в спонсорских контрактах клубов из разных регионов. Например, покупательская способность выше у американцев, поэтому и контракты у их клубов больше. Тем не менее это постепенно выравняется. Киберспорт – такая штука, у которой нет границ. Надеюсь, что появятся в открытых источниках и отчётности клубов, соответственно и возможности внедрения финансового фэйр-плей, чтобы никто не рвал рынок, чтобы расходы не превышали доходы. Однозначно к этому придём, но лет через пять.— Однозначно нужен. Для этого и создана ассоциация. В киберспорте есть определённая специфика. Например, FIFA. Почему она дееспособна? Потому что футбол никому не принадлежит. В дисциплинах киберспорта есть свои владельцы интеллектуальной собственности. И это чуть-чуть усложняет процесс. Думаю, федераций будет столько, сколько и дисциплин.— Это человек, который любит чёрно-жёлтый цвет, который фанатеет от наших игроков, любит наш контент и покупает наш мерч.— Потому что тот же футбол – он больше оффлайновый. Люди встречаются, ходят на домашние или выездные матчи, видятся друг с другом, что-то обсуждают вместе, ненавидят фанатов другого клуба.— Скажу больше, они пошли на автограф-сессию в тот же день, сразу после поражения в четвертьфинале, и очень были этому рады. Общение с аудиторией – то, что мы постоянно с ними обсуждаем. Они играют для фанатов. Поэтому в хорошем ребята настроении или в плохом – они должны уделить время своей аудитории, раздать автографы, пофотографироваться, ответить на вопросы. Это такой интерактив, который очень важен и который способен увеличить фанатскую базу.В традиционном спорте тоже бывают ситуации, когда люди уходят с пресс-конференции или не остаются на автограф-сессию. Это сплошь и рядом. Спорт это или киберспорт – неважно, всё зависит от человека.— Когда всё зарождалось, скептицизм был сплошь и рядом. Ты там играешь в какие-то игры? Дуй на работу или учись в школе, ходи в институт. Это звучало и от знакомых, и от родителей. Сейчас родители киберспортсменов, особенно успешных, очень рады увлечению своих детей. Это вызывает всё меньше вопросов у обывателей, потому что все уже где-то что-то слышали или видели. Люди, которые хоть раз бывали на киберспортивном чемпионате, в восторге. Идут на пользу и громкие партнёрства в области бизнеса. Они привлекают дополнительное внимание к нашей индустрии и выводят её из андерграунда.— То же самое, что и в спорте: далеко не все выбиваются в топ. Ничего в этом плохого нет. В любом случае ты приобретаешь навыки, опыт, умение работать в команде, идти на компромисс, гасить гнев. Когда ты на достижение цели тратишь по 6-8 часов в день, это дисциплинирует. Так что ничего плохого не вижу в том, что какое-то время будет потрачено, даже если вы не станете профессиональным киберспортсменом.Я, допустим, семь лет играл в Counter-Strike, потом 8 лет была традиционная карьера в бизнесе. Благодаря своему увлечению я и попал в Na’Vi. Сейчас я очень счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что приносит удовольствие. Тем не менее профессиональным киберспортсменом я не стал.— Саша — драйвер, он очень хорош для стартапов, начинаний. Он очень верит в свои идеи. Собственно, и результатом его работы стал успех Natus Vincere. Мы одни из самых популярных в мире с точки зрения размеров фанатской базы, выигранных призовых. Он сделал очень много. Тем не менее сейчас такой этап в организации, когда нужно больше заниматься деталями: улучшать операционную часть работы, заниматься методологической частью работы с составами, подготовки игроков. Это всё надо описывать, с этим нужно работать. В силу того что ему не очень интересно, наверное, это не его конёк.Я больше как раз об этом. В Na’Vi я поработал и в спонсорских продажах, и в отделе по поиску персонала, и в спортивной части – всё это позволяет мне широко смотреть на деятельность организации в целом. Очень верю, что у меня получится привнести больше системности в этот бизнес и у нас появятся новые кубки и партнёры.— Сильно отличаются. Они более профессиональны. У нас существенно изменился тренировочный процесс, постоянно происходит разбор противников до игры. Это было и ранее, но не всегда: не было настроения, не успели, кто-то опоздал. Всего этого сейчас нет. Дисциплинарные проблемы исчезли в принципе. Даже после выигранных матчей мы всё равно собираемся на разбор ошибок.— Хочу верить, что да. Мы стараемся не просто брать новых людей, выдавать им форму и платить зарплату. Мы пытаемся с ними работать и в плане донесения наших ценностей, ожиданий. У нас есть регулярные сессии общения с менеджментом, индивидуально с каждым игроком. Сейчас планируем привлекать и психологов. Пока не нашли достойных кандидатур, которые сильны и в психологии, и в базовом понимании игр, того, чем ребята занимаются.— В CS-команде эти функции лежат на менеджере состава Евгении «ugin» Ерофееве. Он и ментор для ребят, и наставник. Всё, что касается внеигровых лидерских функций, он берёт на себя. Наш капитан Денис «seized» Костин совсем недавно в этой роли. Он старается быть и внеигровым лидером, но ещё нужно время на адаптацию. В игре он полностью отвечает за все тактики и стратегии.Что касается состава по Dota 2 , то внеигровое лидерство распределено между менеджером Игорем «Caff» Сидоренко и новым капитаном Пером Андерсом «Pajkat» Олсен Лиллем. Для него роль новая, но у него эти задатки есть. Он в каких-то случаях уже проводит индивидуальные беседы с ребятами после разборов матчей или неудачных игровых моментов. Надеюсь, у него всё получится.— С точки зрения доходности пока ещё не супервыгодно. У Na’Vi в 2016 году была прибыль, но она не очень большая. Плюс-минус расходы и доходы равны. Если говорить о большинстве клубов, уверен, они убыточны. Чтобы пересчитать прибыльные организации, хватит пальцев одной-двух рук.Тем не менее растут спонсорские контракты, их количество, при этом увеличивается и зарплатная часть, связанная с игроками. Что самое главное – растут обороты. Стоимость бизнеса тоже повышается. Ну и инвестиции, которые вливаются, говорят о том, что, наверное, это выгодно.— Вопрос, который интересует всех. Зависит от игровой дисциплины. Есть мобильный киберспорт – Vainglory. Там зарплаты могут стартовать от 500 долларов. В League of Legends часть зарплат выплачивают организации, часть компенсируют Riot Games. В Dota 2 зарплаты небольшие — от 1 до 5-6 тысяч долларов, но там очень большие призовые. В год проводится 2-3 турнира по 3-4 млн призовых. Есть The International, где призовой может достигать и 20 млн.Если говорить о Counter-Strike, то там турниры мэйджор – миллионники. Призовой фонд — 1 млн долларов, в год проходит 2 турнира. На остальных соревнованиях по CS разыгрывают примерно 250 тысяч и более. Соответственно, зарплаты у ксеров выше, чем у дотеров. Они тоже стартуют от 1-1,5 долларов. Иногда доходят до 10 тысяч и более, как в некоторых американских составах. От призовых игроки получают практически все: 80-100% от призового фонда в зависимости от организации.— В «Динамо» Киев не верю – слишком олдскульный менеджмент у них. Что касается «Реала» и «Барселоны», думаю, тут будет некий микс. Среди киберспортивных организаций выживут только самые системные и самые грамотные. Конкурировать с большим спортом сложно: у них развитая инфраструктура, медийка на уровне. Некоторые этим сто лет занимаются. Конечно, у них нет экспертизы в области киберспорта, но получить её не сложно. Набьют шишки.Как пример – «Шальке-04» взял состав по League of Legends . Начинали в лиге в LCS, потом вылетели из неё, сейчас играют в «Лиге претендентов». Помучаются, сделают кучу ошибок, но благодаря возможностям, которые есть у клуба, рано или поздно они будут на равных бороться с другими киберспортивными организациями. В свою очередь киберспортивные клубы, которые не смогут развиться до таких масштабов, чтобы иметь подобную инфраструктуру, будут исчезать или поглощаться.— Нет, не переоцененное. Может, если только с точки зрения зарплат и спонсорских контрактов. И то это происходит из-за бешеной динамики. Всё растет чуть ли не в два раза в год. Люди вкладывают в перспективу. Мне кажется, это феноменальное явление. Это спорт, который не требует часто твоего физического присутствия, чтобы где-то стать киберспортсменом. Ты можешь стать им в спальне или в кабинете. Аудитория постоянно растёт, нет никаких границ в командах. Вместе играют люди разных национальностей, вероисповеданий. И это классно.