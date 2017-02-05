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175 лет назад 2016
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Интервью с киберспортсменкой Анной Пискуновой
Текст: Кирилл Овсянников

«За победу на ЧЕ мы получили пять тысяч евро на шестерых»

Бывшая киберспортсменка Анна Пискунова — о победах, прошлом и будущем киберспорта и своей новой работе, в которой тоже не обходится без игр.
5 февраля 2017, воскресенье. 17:45. Киберспорт
В августе 2010 года в Кёльне с большой помпой проходили финалы European Nations Cup 2010 в нескольких киберспортивных дисциплинах. В женском Counter-Strike (тогда ещё в версии 1.6) Россию представляла сборная команда под тегом Team Russia, которая смогла не только показать отнюдь не женский уровень игры, но и взять главный приз.

Победа на том чемпионате Европы до сих пор является одним из самых главных достижений российской киберсцены. Мы решили поностальгировать и обсудить дела насущные с одним из игроков той золотой команды Анной «ANNETTE» Пискуновой.

О безумных энтузиастах раннего времени киберспорта


Анна Пискунова дебютировала на крупных женских соревнованиях во время российской квалификации к чемпионату мира ESWC. Киберспортсменка выступала в составе команды Team Liberty.

«По моему мнению, как такового киберспорта в нулевых не было. То есть он, конечно же, был, но представлял
собой то, что можно было назвать скорее сообществом энтузиастов. Зарплат не было или они были условные – на такие деньги прожить не представлялось возможным.

Призовые были маленькие (в сравнении с размером нынешних так вообще мизерные), и приходили они очень долго. Деньги за победу на чемпионате Европы мы получили только через два с половиной года, когда успели уже забыть про них. И из этих денег французская организация ESL выжала все возможные штрафы, которые только могла. За победу мы получили меньше пять тысяч евро на шестерых человек, ведь у нас был ещё и координатор.

Не было звёзд комментаторов и стримеров такого масштаба, как сейчас. Не было холдингов и качественных организаций. Всё делалось на коленке по-хорошему сумасшедшими энтузиастами.

Игроков было очень много, но не было инвестиций, которые могли бы вывести всё это на какой-то серьёзный уровень. Ты назвал себя киберспортсменом, но в глазах общественности ты был сказочником и раздолбаем, когда говорил о своём занятии всерьёз.

Компьютер в моей семье появился довольно рано. Я начала играть в своей крошечной локальной сети, познакомившись с Counter-Strike в маленьком и до жути убогом клубе в своём городе Зеленограде. Конечно, всегда находились альтернативные занятия на улице с подружками и друзьями, но цифровая эпоха именно тогда вступала в свои права – компьютерные игры вытесняли дворовые».

О турнирах и хороших людях


Анна пришла в профессиональный Counter-Strike во время. Именно в конце нулевых появились по-настоящему интересные турниры для девушек такие, как DreamHack, Arbalet и прочие. До этого единственным мероприятием для слабого пола был ESWC.

«Первые турниры серии Arbalet Cup. Мурат Жумашевич – меценат, который был большим другом всего киберспортивного общества. Я считаю, что он во многом помог киберспорту не только в СНГ, но и во всём мире. Мне кажется, что именно благодаря ему долгое время команда Natus Vincere была такой, какой мы её видели – непобедимыми чемпионами.

Это был хороший пример того, как грамотные инвестиции в организацию могут принести свои плоды. Он не пытался заработать на игроках, но хотел дать толчок к развитию всей индустрии. Я помню, что турниры Arbalet Cup стали чем-то новым для игроков – появились внушительные призовые, а игрокам оплачивались перелёты и проживание в хороших отелях.

Если говорить про самый яркий матч, то, скорее всего, это был именно финал на чемпионате Европы, потому что лично для меня это был какой-то другой совершенно космический уровень – турнир в рамках крупнейшей игровой выставки Gamescom, которая собирает до 300 тысяч посетителей ежегодно. И вот ты приезжаешь в Германию, в Кёльн, выигрывать в финале у немецкой команды на глазах у местной публики, которая, конечно же, болела за своих. Впечатления от победы были смазаны тем, что нашу команду подчистую обокрали в хостеле, а управляющие отказались нам содействовать в решении проблем».

О «сроке годности» для киберспортсмена


На новом витке бурного развития киберспорта Пискунова «выезжать” не собирается. С гибелью Counter-Strike 1.6 россиянка повесила мышку на гвоздь навсегда, хотя и с удовольствием следит за всем происходящим в этой сфере. «Я закончила играть в Counter-Strike после бана версии 1.6, и сомневаюсь, что мой опыт пригодился бы кому-то в новой игре. Скорее, начинающие женские команды могли бы мне помочь адаптироваться в CS:GO, если бы я решила начать играть.

Я считаю, как и в спорте, у киберспортсмена есть свой «срок годности», после которого попытки вырваться вперёд выглядят довольно жалко. Мне почти 27 лет, и я считаю себя уже откровенно старой для таких движений.

Стараюсь держать руку на пульсе, так как сейчас киберспорт частично соприкасается с моей работой, ну, а если за кого-то и болеть, так это за Na’Vi. Поляки из VP тоже очень крутые, но Natus Vincere для меня роднее. Интересно наблюдать за составом SK-Gaming, потому что бразильцы очень давно не появлялись на большой сцене, а я ещё помню ребят из Made in Brazil, которые выступали очень прилично в своё время. Надеюсь, SK покажут себя в этом году тоже».

Об играх, которые просто так тебя не оставят


Даже работая в банке, Анна старается использовать свой опыт и знания в киберспорте для пользы своей компании. «Игры меня не отпускают, это точно. В конце прошлого года я покинула игровой ресурс «Канобу», который довольно долго входил в медиахолдинг Rambler&Co. Два года я придумывала и реализовала различные проекты, ориентированные на игровую аудиторию. И мне хочется думать, что я сделала много полезного и запускала действительно интересные и классные штуки, в которых поучаствовало много людей.

В конце прошлого года я почувствовала, что мне становится тесно в рамках одного ресурса, и перешла на работу в «Тинькофф Банк». Пожалуй, сейчас я оказалась в лучшей команде, которая создаёт, по моему мнению, крутейшие банковские продукты на рынке. Тут моей задачей стало продвижение игрового продукта банка – карты для геймеров ALL GAMES. Параллельно я также занимаюсь спецпроектами, которые охватывают огромное количество людей, поэтому они должны быть ультра-классными, к чему мы и стремимся ежедневно.

Я счастлива, что моя компания активно смотрит в сторону прогрессивной игровой аудитории, поэтому мы планируем врываться в это направление. Сейчас я не готова раскрывать все секреты, но в скором времени мы порадуем геймеров своим присутствием на большой киберспортивной сцене».

О монополии в отечественном киберспорте


От наступившего года Анна, как азартный киберспортивный болельщик, ждёт много нового. Более того, она считает, что прогейминг в нашей стране сейчас находится в надёжных руках. «Фактически сейчас в России есть монополист eSforce, который собрал внутри себя почти весь наш киберспорт, сжав его до размеров крупной организации. Но я знаю, что там всё на своих местах: грамотная коммерческая структура организации, опытный менеджмент и много талантливых людей из разных сфер сейчас работает именно в Esforce.

Я верю, что сейчас киберспорт в России и СНГ находится в надёжных руках. Антон Черепенников, Никита Бокарёв, Евгений Золотарёв, Александр Кохановский, Максим Маслов – по отдельности или вместе не могут по определению делать что-то некачественное. Каждый из них обладает колоссальным опытом, который позволит киберспорту выходить на новый уровень, привлекать всё больше инвестиций, делать крутые турниры, которые будут греметь на весь мир и получать международные награды. Я не сомневаюсь в этих людях, а значит можно быть спокойной и за весь киберспорт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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