«За победу на ЧЕ мы получили пять тысяч евро на шестерых»

О безумных энтузиастах раннего времени киберспорта

О турнирах и хороших людях

О «сроке годности» для киберспортсмена

Об играх, которые просто так тебя не оставят

О монополии в отечественном киберспорте

В августе 2010 года в Кёльне с большой помпой проходили финалы European Nations Cup 2010 в нескольких киберспортивных дисциплинах. В женском Counter-Strike (тогда ещё в версии 1.6) Россию представляла сборная команда под тегом Team Russia, которая смогла не только показать отнюдь не женский уровень игры, но и взять главный приз.Победа на том чемпионате Европы до сих пор является одним из самых главных достижений российской киберсцены. Мы решили поностальгировать и обсудить дела насущные с одним из игроков той золотой командыдебютировала на крупных женских соревнованиях во время российской квалификации к чемпионату мира ESWC. Киберспортсменка выступала в составе команды Team Liberty.«По моему мнению, как такового киберспорта в нулевых не было. То есть он, конечно же, был, но представлялсобой то, что можно было назвать скорее сообществом энтузиастов. Зарплат не было или они были условные – на такие деньги прожить не представлялось возможным.Призовые были маленькие (в сравнении с размером нынешних так вообще мизерные), и приходили они очень долго. Деньги за победу на чемпионате Европы мы получили только через два с половиной года, когда успели уже забыть про них. И из этих денег французская организация ESL выжала все возможные штрафы, которые только могла. За победу мы получили меньше пять тысяч евро на шестерых человек, ведь у нас был ещё и координатор.Не было звёзд комментаторов и стримеров такого масштаба, как сейчас. Не было холдингов и качественных организаций. Всё делалось на коленке по-хорошему сумасшедшими энтузиастами.Игроков было очень много, но не было инвестиций, которые могли бы вывести всё это на какой-то серьёзный уровень. Ты назвал себя киберспортсменом, но в глазах общественности ты был сказочником и раздолбаем, когда говорил о своём занятии всерьёз.Компьютер в моей семье появился довольно рано. Я начала играть в своей крошечной локальной сети, познакомившись с Counter-Strike в маленьком и до жути убогом клубе в своём городе Зеленограде. Конечно, всегда находились альтернативные занятия на улице с подружками и друзьями, но цифровая эпоха именно тогда вступала в свои права – компьютерные игры вытесняли дворовые».Анна пришла в профессиональный Counter-Strike во время. Именно в конце нулевых появились по-настоящему интересные турниры для девушек такие, как DreamHack, Arbalet и прочие. До этого единственным мероприятием для слабого пола был ESWC.«Первые турниры серии Arbalet Cup.– меценат, который был большим другом всего киберспортивного общества. Я считаю, что он во многом помог киберспорту не только в СНГ, но и во всём мире. Мне кажется, что именно благодаря ему долгое время команда Natus Vincere была такой, какой мы её видели – непобедимыми чемпионами.Это был хороший пример того, как грамотные инвестиции в организацию могут принести свои плоды. Он не пытался заработать на игроках, но хотел дать толчок к развитию всей индустрии. Я помню, что турниры Arbalet Cup стали чем-то новым для игроков – появились внушительные призовые, а игрокам оплачивались перелёты и проживание в хороших отелях.Если говорить про самый яркий матч, то, скорее всего, это был именно финал на чемпионате Европы, потому что лично для меня это был какой-то другой совершенно космический уровень – турнир в рамках крупнейшей игровой выставки Gamescom, которая собирает до 300 тысяч посетителей ежегодно. И вот ты приезжаешь в Германию, в Кёльн, выигрывать в финале у немецкой команды на глазах у местной публики, которая, конечно же, болела за своих. Впечатления от победы были смазаны тем, что нашу команду подчистую обокрали в хостеле, а управляющие отказались нам содействовать в решении проблем».На новом витке бурного развития киберспорта Пискунова «выезжать” не собирается. С гибелью Counter-Strike 1.6 россиянка повесила мышку на гвоздь навсегда, хотя и с удовольствием следит за всем происходящим в этой сфере. «Я закончила играть в Counter-Strike после бана версии 1.6, и сомневаюсь, что мой опыт пригодился бы кому-то в новой игре. Скорее, начинающие женские команды могли бы мне помочь адаптироваться в CS:GO, если бы я решила начать играть.Я считаю, как и в спорте, у киберспортсмена есть свой «срок годности», после которого попытки вырваться вперёд выглядят довольно жалко. Мне почти 27 лет, и я считаю себя уже откровенно старой для таких движений.Стараюсь держать руку на пульсе, так как сейчас киберспорт частично соприкасается с моей работой, ну, а если за кого-то и болеть, так это за Na’Vi. Поляки из VP тоже очень крутые, но Natus Vincere для меня роднее. Интересно наблюдать за составом SK-Gaming, потому что бразильцы очень давно не появлялись на большой сцене, а я ещё помню ребят из Made in Brazil, которые выступали очень прилично в своё время. Надеюсь, SK покажут себя в этом году тоже».Даже работая в банке, Анна старается использовать свой опыт и знания в киберспорте для пользы своей компании. «Игры меня не отпускают, это точно. В конце прошлого года я покинула игровой ресурс «Канобу», который довольно долго входил в медиахолдинг Rambler&Co. Два года я придумывала и реализовала различные проекты, ориентированные на игровую аудиторию. И мне хочется думать, что я сделала много полезного и запускала действительно интересные и классные штуки, в которых поучаствовало много людей.В конце прошлого года я почувствовала, что мне становится тесно в рамках одного ресурса, и перешла на работу в «Тинькофф Банк». Пожалуй, сейчас я оказалась в лучшей команде, которая создаёт, по моему мнению, крутейшие банковские продукты на рынке. Тут моей задачей стало продвижение игрового продукта банка – карты для геймеров ALL GAMES. Параллельно я также занимаюсь спецпроектами, которые охватывают огромное количество людей, поэтому они должны быть ультра-классными, к чему мы и стремимся ежедневно.Я счастлива, что моя компания активно смотрит в сторону прогрессивной игровой аудитории, поэтому мы планируем врываться в это направление. Сейчас я не готова раскрывать все секреты, но в скором времени мы порадуем геймеров своим присутствием на большой киберспортивной сцене».От наступившего года Анна, как азартный киберспортивный болельщик, ждёт много нового. Более того, она считает, что прогейминг в нашей стране сейчас находится в надёжных руках. «Фактически сейчас в России есть монополист eSforce, который собрал внутри себя почти весь наш киберспорт, сжав его до размеров крупной организации. Но я знаю, что там всё на своих местах: грамотная коммерческая структура организации, опытный менеджмент и много талантливых людей из разных сфер сейчас работает именно в Esforce.Я верю, что сейчас киберспорт в России и СНГ находится в надёжных руках.– по отдельности или вместе не могут по определению делать что-то некачественное. Каждый из них обладает колоссальным опытом, который позволит киберспорту выходить на новый уровень, привлекать всё больше инвестиций, делать крутые турниры, которые будут греметь на весь мир и получать международные награды. Я не сомневаюсь в этих людях, а значит можно быть спокойной и за весь киберспорт».