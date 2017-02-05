«За победу на ЧЕ мы получили пять тысяч евро на шестерых»

Победа на том чемпионате Европы до сих пор является одним из самых главных достижений российской киберсцены. Мы решили поностальгировать и обсудить дела насущные с одним из игроков той золотой команды Анной «ANNETTE» Пискуновой.
О безумных энтузиастах раннего времени киберспорта
Анна Пискунова дебютировала на крупных женских соревнованиях во время российской квалификации к чемпионату мира ESWC. Киберспортсменка выступала в составе команды Team Liberty.
«По моему мнению, как такового киберспорта в нулевых не было. То есть он, конечно же, был, но представлял собой то, что можно было назвать скорее сообществом энтузиастов. Зарплат не было или они были условные – на такие деньги прожить не представлялось возможным.
Призовые были маленькие (в сравнении с размером нынешних так вообще мизерные), и приходили они очень долго. Деньги за победу на чемпионате Европы мы получили только через два с половиной года, когда успели уже забыть про них. И из этих денег французская организация ESL выжала все возможные штрафы, которые только могла. За победу мы получили меньше пять тысяч евро на шестерых человек, ведь у нас был ещё и координатор.
Не было звёзд комментаторов и стримеров такого масштаба, как сейчас. Не было холдингов и качественных организаций. Всё делалось на коленке по-хорошему сумасшедшими энтузиастами.
Игроков было очень много, но не было инвестиций, которые могли бы вывести всё это на какой-то серьёзный уровень. Ты назвал себя киберспортсменом, но в глазах общественности ты был сказочником и раздолбаем, когда говорил о своём занятии всерьёз.
Компьютер в моей семье появился довольно рано. Я начала играть в своей крошечной локальной сети, познакомившись с Counter-Strike в маленьком и до жути убогом клубе в своём городе Зеленограде. Конечно, всегда находились альтернативные занятия на улице с подружками и друзьями, но цифровая эпоха именно тогда вступала в свои права – компьютерные игры вытесняли дворовые».
О турнирах и хороших людях
Анна пришла в профессиональный Counter-Strike во время. Именно в конце нулевых появились по-настоящему интересные турниры для девушек такие, как DreamHack, Arbalet и прочие. До этого единственным мероприятием для слабого пола был ESWC.
«Первые турниры серии Arbalet Cup. Мурат Жумашевич – меценат, который был большим другом всего киберспортивного общества. Я считаю, что он во многом помог киберспорту не только в СНГ, но и во всём мире. Мне кажется, что именно благодаря ему долгое время команда Natus Vincere была такой, какой мы её видели – непобедимыми чемпионами.
Это был хороший пример того, как грамотные инвестиции в организацию могут принести свои плоды. Он не пытался заработать на игроках, но хотел дать толчок к развитию всей индустрии. Я помню, что турниры Arbalet Cup стали чем-то новым для игроков – появились внушительные призовые, а игрокам оплачивались перелёты и проживание в хороших отелях.
Если говорить про самый яркий матч, то, скорее всего, это был именно финал на чемпионате Европы, потому что лично для меня это был какой-то другой совершенно космический уровень – турнир в рамках крупнейшей игровой выставки Gamescom, которая собирает до 300 тысяч посетителей ежегодно. И вот ты приезжаешь в Германию, в Кёльн, выигрывать в финале у немецкой команды на глазах у местной публики, которая, конечно же, болела за своих. Впечатления от победы были смазаны тем, что нашу команду подчистую обокрали в хостеле, а управляющие отказались нам содействовать в решении проблем».
О «сроке годности» для киберспортсмена
На новом витке бурного развития киберспорта Пискунова «выезжать” не собирается. С гибелью Counter-Strike 1.6 россиянка повесила мышку на гвоздь навсегда, хотя и с удовольствием следит за всем происходящим в этой сфере. «Я закончила играть в Counter-Strike после бана версии 1.6, и сомневаюсь, что мой опыт пригодился бы кому-то в новой игре. Скорее, начинающие женские команды могли бы мне помочь адаптироваться в CS:GO, если бы я решила начать играть.
Я считаю, как и в спорте, у киберспортсмена есть свой «срок годности», после которого попытки вырваться вперёд выглядят довольно жалко. Мне почти 27 лет, и я считаю себя уже откровенно старой для таких движений.
Стараюсь держать руку на пульсе, так как сейчас киберспорт частично соприкасается с моей работой, ну, а если за кого-то и болеть, так это за Na’Vi. Поляки из VP тоже очень крутые, но Natus Vincere для меня роднее. Интересно наблюдать за составом SK-Gaming, потому что бразильцы очень давно не появлялись на большой сцене, а я ещё помню ребят из Made in Brazil, которые выступали очень прилично в своё время. Надеюсь, SK покажут себя в этом году тоже».
Об играх, которые просто так тебя не оставят
Даже работая в банке, Анна старается использовать свой опыт и знания в киберспорте для пользы своей компании. «Игры меня не отпускают, это точно. В конце прошлого года я покинула игровой ресурс «Канобу», который довольно долго входил в медиахолдинг Rambler&Co. Два года я придумывала и реализовала различные проекты, ориентированные на игровую аудиторию. И мне хочется думать, что я сделала много полезного и запускала действительно интересные и классные штуки, в которых поучаствовало много людей.
В конце прошлого года я почувствовала, что мне становится тесно в рамках одного ресурса, и перешла на работу в «Тинькофф Банк». Пожалуй, сейчас я оказалась в лучшей команде, которая создаёт, по моему мнению, крутейшие банковские продукты на рынке. Тут моей задачей стало продвижение игрового продукта банка – карты для геймеров ALL GAMES. Параллельно я также занимаюсь спецпроектами, которые охватывают огромное количество людей, поэтому они должны быть ультра-классными, к чему мы и стремимся ежедневно.
Я счастлива, что моя компания активно смотрит в сторону прогрессивной игровой аудитории, поэтому мы планируем врываться в это направление. Сейчас я не готова раскрывать все секреты, но в скором времени мы порадуем геймеров своим присутствием на большой киберспортивной сцене».
О монополии в отечественном киберспорте
От наступившего года Анна, как азартный киберспортивный болельщик, ждёт много нового. Более того, она считает, что прогейминг в нашей стране сейчас находится в надёжных руках. «Фактически сейчас в России есть монополист eSforce, который собрал внутри себя почти весь наш киберспорт, сжав его до размеров крупной организации. Но я знаю, что там всё на своих местах: грамотная коммерческая структура организации, опытный менеджмент и много талантливых людей из разных сфер сейчас работает именно в Esforce.
Я верю, что сейчас киберспорт в России и СНГ находится в надёжных руках. Антон Черепенников, Никита Бокарёв, Евгений Золотарёв, Александр Кохановский, Максим Маслов – по отдельности или вместе не могут по определению делать что-то некачественное. Каждый из них обладает колоссальным опытом, который позволит киберспорту выходить на новый уровень, привлекать всё больше инвестиций, делать крутые турниры, которые будут греметь на весь мир и получать международные награды. Я не сомневаюсь в этих людях, а значит можно быть спокойной и за весь киберспорт».