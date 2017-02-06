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175 лет назад 2016
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История ювелира, который создаёт украшения по мотивам видеоигр
Текст: Георгий Ядвидчук

«Пацан, да ты нашёл своё призвание»

Как создавать ювелирные украшения по мотивам видеоигр, зарабатывать тысячи долларов и стать любимцем публики.
6 февраля 2017, понедельник. 13:15. Киберспорт
Крису 22 года. Он живет в Америке, в штате Джорджия. Как и большинство ровесников, играет в видеоигры. Но его настоящая страсть – работа с металлом и драгоценными камнями. В сообществе киберспортивной игры League of Legends его прозвали «Тот самый ювелир» за моделирование и создание украшений. Как оказалось, есть люди, готовые платить тысячи долларов за качественную работу. Тем более если это связано с видеоиграми.

Первой работой Криса стало кольцо в честь персонажа LoL — Тарика. Разработчики только переработали модель героя и выпустили комикс с его участием. Там-то Крис и разглядел украшение на руке у персонажа. Нарисовал модель в SolidWorks, пришёл в ветку League of Legends на форуме Reddit и показал, что у него получилось.
Пост собрал 300 комментариев, горы петросянских шуток от местных юмористов и первых потенциальных покупателей.

«Я бы реально купил кольцо для своей девушки независимо от его принадлежности к Тарику. Если б только у меня были деньги… Или девушка», — написал пользователь DreiaMORRIGAN.

Работа Криса привлекла не только обычных фанатов игры, но и сотрудников Riot Games, разработчиков LoL. Одному из них понадобилось кольцо с сапфиром для возлюбленной. Да такое, чтобы оно напоминало о персонаже Сона. Сделано — продано. По словам Криса, он неоднократно создавал на заказ украшения для работников компании.

Увлечение ювелирными изделиями началось как хобби. Крис хотел смастерить ожерелье. Как-то он проходил мимо местного магазина, увидел, что там распродажа. Зашёл да спросил, есть ли у них необработанные драгоценные камни. Сотрудники и владелец удивились: «Тебе зачем?» Он рассказал свою историю, как при помощи 3D-моделирования создаёт украшения, а потом воплощает в реальность. Тогда он ещё ни черта не понимал в ювелирном ремесле. В магазине были шокированы. Они решили обучить парнишку и дать работу.

«Когда покупатели заходили и видели одно из моих украшений, они говорили: «Да ты, пацан, нашёл своё призвание». Я тогда подумал ещё: «Твою ж мать, у меня действительно получается». С тех пор он постоянно что-то создаёт то для продажи, то просто ради забавы. И не важно, по мотивам какой видеоигры, будь то Overwatch или League of Legends.

Последняя работа Криса — кольцо для фанатов корейской команды SK Telecom T1. Стоимость – 8 тысяч долларов. В октябре 2016 года SKT в третий раз за последние четыре года взяла кубок чемпионов по LoL, установив новый рекорд.

Несмотря на успех, Крис ищет работу. На создание новых ювелирных изделий он тратит от 65 до 72 часов в неделю. Парень хочет продолжать учиться и зарабатывать на жизнь тем, что ему нравится. Но для расширения требуется создать сайт. Там-то он развернётся.


«Я пока не получал больших заказов ни от Riot, ни от ребят из SK Telecom T1. Если это произойдёт, я буду орать как резаный», — признаётся Крис.

Сейчас у него 3385 подписчиков в «Фейсбуке». Там и на форуме Reddit люди интересуются, когда он покажет что-нибудь новенькое. «Кто я такой, чтобы подводить людей?» — говорит Крис. Он собирает 22 216 долларов на новое оборудование, лицензионную программу для 3D-моделирования, принтер и многое другое.

«Никогда бы не подумал, что всё будет настолько серьёзно. Мне ведь всего-то захотелось сделать украшение, которое само по себе заставляет людей говорить: «Вау, это прекрасно».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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