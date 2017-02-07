«Файтинги были киберспортом до того, как этот термин придумали»

Файтинги и киберспорт

В США в год проходит более 20 крупных турниров по файтингам, популярны такие чемпионаты и в Японии.

Файтинг-сцена в России

Каждый год победители всероссийского чемпионата Moscow Fighting Arena представляют Россию на престижных международных чемпионатах.

Файтинги и деньги

Практики, теоретики и законодатели мод

Хорошая реакция является важнейшим навыком у игроков в файтинги, но ещё важнее опыт и знание механики игры и персонажей.

В современном киберспорте MOBA-игры и шутеры пользуются большой популярностью, и на фоне Dota или Counter-Strike файтинги выглядят довольно блёкло. Однако именно они сыграли чуть ли не ключевую роль в формировании компьютерного. Этот жанр зародился на аркадных автоматах, которые в конце прошлого века стояли почти во всех магазинах и кинотеатрах в США и Японии. Там же открывались и пользовались популярностью специализированные игровые залы. Самым первым файтингом считается выпущенная в 1979 году игра Warrior. Настоящий же расцвет жанра приходится на начало 90-х. Именно тогда появилась вторая часть Street Fighter от компании Capcom, которая послужила толчком для создания аналогичных игр — Tekken, Guilty Gear и Mortal Kombat.На первых соревнованиях по файтингам на аркадных автоматах в качестве поощрения игроки получали разве что аплодисменты зрителей и уважение болельщиков. С появлением и развитием консолей и персональных компьютеров подобные турниры обзавелись спонсорской поддержкой. Таким образом, статус чемпионата по файтинг-играм стал определяться не только числом участников, но и величиной призового фонда.Первым профессиональным турниром по файтингам считается Tougeki — Super Battle Opera, зародившийся в начале 2000-х в Японии. Чемпионат проводился ежегодно более 10 лет. Четыре года назад организаторы заморозили этот проект.Аналогом Tougeki — Super Battle Opera является американский чемпионат Evolution Championship Series. Как и японский чемпионат, он проводится ежегодно, начиная с 2002 года. До 2004 года игроки соревновались на аркадных автоматах, пока организаторы не приняли решение о переносе всех дисциплин на игровые консоли.«Каждый год проводится множество турниров. Безусловно, США является лидером по количеству крупных чемпионатов — в год там проходит около 20 больших мероприятий, а различные регулярные локальные турниры организуются практически каждую неделю. То же самое относится к Японии и азиатским странам, затем идёт Европа и Южная Америка», — говорит один из ветеранов отечественной файтинг-сцены и главный организатор турнира Moscow Fighting Arena Антон Матлин.Сейчас на соревнованиях чаще всего пользуются консолями последнего поколения PlayStation 4 и Xbox One, так как их проще настроить. Турниры на аркадных автоматах до сих пор проводятся только в Японии, где они по-прежнему популярны. В частности, по таким играм, как Guilty Gear, BlazBlue (наверное, самая популярная соревновательная файтинг-игра в Японии), Under-Night, Melty Blood, старым частям Street Fighter и многим другим.По сравнению с другими европейскими странами файтинг-сцена в России развита довольно неплохо и имеет многолетнюю историю. Точкой отсчёта можно назвать год проведения первого всероссийского чемпионата — Moscow Fighting Arena 2004. С тех пор файтинги в России и в мире переживали периоды взлётов и падений. Однако невозможно не отметить, что за последние несколько лет с момента выхода обновлённых SFV и МК9 сцена переживает новый подъём — каждый год проходит огромное количество локальных и региональных чемпионатов, проводятся рейтинговые сезоны почти по каждой из актуальных дисциплин.Наша страна старается не отставать от США и Японии, и каждый год победители всероссийского чемпионата Moscow Fighting Arena представляют Россию на таких престижных международных чемпионатах, как IeSF, ESWC, EVO, MK Cup, Capcom Cup, Tekken Euro Championship, Injustice International и SBO. На данный момент в России помимо московского турнира проводится ещё один крупный чемпионат — Ekaterinburg Fighting Arena. Оба мероприятия своей организацией обязаны сообществу fighting.ru.Чаще всего призами на чемпионатах по файтинг-играм являются призовые от взносов игроков, а также бонусы от организаторов, разработчиков или иных спонсоров. Подавляющее большинство турниров являются открытыми и любой желающий может прийти и поучаствовать. Чаще всего такие турниры проходят в конференц-залах отелей, куда приезжают игроки со всей округи и иногда и из других стран.«На американских турнирах по Street Fighter V принимают участие от 300 до 1000 человек, а на крупнейших чемпионатах типа EVO ежегодно собирается больше 5000 игроков. Призовой фонд на таких турнирах не меньше 3000. На турнирах по Mortal Kombat и Guilty обычно от 40 до 100-150 участников, но спонсоры часто поддерживают такие чемпионаты и игроки не остаются обделёнными и могут вернуть деньги за проживание и переезд. В Японии ситуация с призовыми полностью противоположная, и лучшие из лучших приезжают в США за зарплатой», — говорит единственный спонсируемый файтер в России, игрок Tornado ROX Фёдор «fidoskin» Подгурский.В файтинге важна и реакция, и умение просчитывать действия противника. Есть два типа игроков. Практики — это, как правило, молодые файтеры, которые в игре полагаются на реакцию и собственные ощущения, однако отсутствие теоретической базы, неоптимизированная игра и ставка на удачу часто мешает им побеждать более подкованных противников. Второй тип игроков — теоретики. Они неделями могут оттачивать самые сложные комбинации, которые очень сложно применить в бою, однако на турнирах сталкиваются с отсутствием базовой практики. Путь к победе — гармоничное сочетание обоих подходов.«Безусловно, хорошая реакция является важнейшим навыком у игроков в файтинги, но гораздо важнее опыт и знание механики игры и персонажей как своего, так и противника. В отличие от других игр, у бойцов невероятно большой арсенал, но выучить его вполне реально. Насчёт опыта и реакции хорошим примером будет то, что большинству топовых японских игроков уже за 30», — говорит Фёдор Подгурский.Игроки из Японии традиционно сильны во всех дисциплинах и конкуренцию им составляют американские киберспортсмены. Для наглядности можно вспомнить последний Capcom Cup, который выиграл американский игрок. Игроки из России также обладают достаточным опытом, но не всегда имеют возможность посещать чемпионаты, которые проводятся в США и Японии.Невысокая популярность файтингов на фоне других киберспортивных дисциплин, как это ни странно, объясняется высоким порогом вхождения. Незнакомым с файтингами людям кажется, что для победы достаточно просто нажимать на все кнопки. Обычно эти же игроки, столкнувшись с профессиональным киберспортсменом, не понимают, что они делают не так. Вторая причина — слабая поддержка со стороны издателей и разработчиков.Антон Матлин считает, что, несмотря на все минусы, файтинги обладают большим потенциалом. Во-первых, файтинги были киберспортом ещё до того, как этот термин придумали. Этот жанр был создан для противостояний и чемпионатов. Во-вторых, для простого зрителя файтинги — идеальный жанр. Один бой занимает всего несколько минут, а финальный матч может длиться максимум полчаса. Концепция очень доступная — как правило, два человека «дубасят» друг друга, пока шкала жизней одного не станет равна нулю. Сложнее объяснить зрителю, что кажущаяся простой игра на самом деле не такая простая.