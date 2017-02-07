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175 лет назад 2016
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Истории игроков, которые возвращаются в родные организации
Текст: Яна Медведева

Уходя уходи. Пять историй киберспортивных возвращений

Как происходит круговорот игроков в крупнейших киберспортивных организациях и почему киберспортсмены возвращаются под родные знамёна.
7 февраля 2017, вторник. 13:45. Киберспорт
4 февраля стал знаменательным днём для поклонников Fnatic по Counter-Strike: Global Offensive. Золотая пятёрка воссоединилась под старым тегом и жаждет былой славы. Но можно ли построить заново то, что уже один раз поломали? Рассказываем истории самых знаменитых и запутанных возвращений в разных дисциплинах.

Fnatic и GODSENT


15 августа 2016 года закончилась эпоха королевского Counter-Strike. Сразу три игрока покинули Fnatic – лучшую шведскую команду последних трёх лет. Йеспер «JW» Вексель, Робин «Flusha» Ронкуист и Фредди «KRIMZ» Йохансон ушли в GODSENT. Те, в свою очередь, отдали Fnatic трёх своих игроков.
Гул по всем социальным сетям стоял такой, словно не команды обменялись игроками, а Трамп уже тогда победил на президентских выборах.

«Между игроками никогда не было плохих отношений. Было только много переживаний из-за определённых разногласий в команде. Ночью после гранд-финала ELEAGUE мы решили разделиться: сначала я и JW решили уйти, а потом KRIMZ понял, что хочет держаться с нами, а не с Олофом и Деннисом.

Я и JW действительно хотели строить своё будущее и играть за то, что было бы «своим». Это придаёт гораздо больше мотивации, чтобы работать в команде. Построение бренда и возможность посмотреть, как далеко ты сможешь продвинуться в мире CS:GO и киберспорта, придают всему новый смысл», – рассказал в интервью HLTV Робин Ронкуист.

Ребята хотели влиять и на команду, и на организацию, поиграть в управленцев. Но пройдёт всего несколько месяцев, и Fnatic воспользуется опцией возврата товара. Да и сами игроки будут не против. В октябре 2016 года первым вернулся Фредди Йохансон, а в январе 2017-го Вексель и Ронкуист также воссоединились с пятёркой, успевшей стать легендарной. Комментарии обеих сторон настолько общие, что невозможно понять, кто из них действительно доволен: «Мы так рады, наши амбиции растут, мы желаем удачи». Только Ронкуист выразился предельно ясно: «Забавно, когда ходили слухи и игроки из разных команд спрашивали меня, правда это или нет. Я чувствовал, что под этим скрывалось не любопытство, а страх». Хорошо, что у Fnatic сохранились все чеки, а у игроков желание.
Когда ходили слухи о воссоединении Fnatic, за ними скрывалось не любопытство, а страх.

Бора «YellOwStaR» Ким


Ещё один игрок Fnatic, который уходил из команды по League of Legends чуть ли не со слезами на глазах. Француз Бора «YellOwStaR» Ким отдал клубу практически три года, а потом решил попробовать что-то новое. С ним прощались так, словно произошло нечто худшее, чем смена команды.

После поражения в полуфинале чемпионата мира 2015 по League of Legends Бору занесло в Америку, где он и подписал контракт с TSM. Пройдёт один сезон, и Ким попросится обратно. Впрочем, подобный трюк он проворачивал неоднократно на заре карьеры что в against All authority, что в Millenium. Каждый раз он покидал состав, а потом ненадолго возвращался.

В честь возвращения киберспортсмена организация сняла специальный ролик. Правда, Fnatic так ничего и не выиграла, а француз занял должность главы киберспортивного направление в клубе «Пари Сен-Жермен».

Ильян «Doublelift» Пэн


Канадец Джейсон «WildTurtle» Тран никогда не вёл себя как перебежчик. Но, как и Бора Ким, он сменил команду в конце 2015 года. Пришлось. Руководству TSM не нравилось нестабильное выступление киберспортсмена. Так что на его место взяли Ильяна «Doublelift» Пэна, который считался лучшим в регионе. Тран перебирал варианты и в итоге принял предложение Immortals.

Через год канадца позовут обратно в TSM вместо Пэна, который взял перерыв в карьере до лета 2017-го. Вот только уберут ли ради него Трана или его самого продадут в другую команду?

The Alliance


Шведская пятёрка в дисциплине Dota 2 вошла в историю не только из-за чемпионского титула на The International 3, но и благодаря крепкой дружбе. Джонатан «Loda» Берг и Йоаким «Akke» Актералл играли вместе чуть ли не 10 лет. Но, как и любую другую команду, после победы на The International The Alliance ждал постепенный спад. В течение года она всё еще держались среди топовых команд, но победы перестали быть такими громкими, как хотелось. А к следующему чемпионату мира шведы совсем растеряли форму и не смогли выйти из группы. Оказалось, когда счётчик титулов не тикает, дружба уходит на второй план. В сентябре 2014 года Джерри «EGM» Лундквист ушёл в Team Tinker, а Густав «S4» Магнуссон присоединился к Team Secret, которые не планировали ничего, кроме побед.
Когда счётчик титулов не тикает, дружба отступает на второй план.

В итоге не пошло ни у кого. Результаты Alliance только ухудшились, команда EGM приезжала на LAN-чемпионаты, но показать там достойную игру не получалось. Один S4 медленно взбирался по турнирной лестнице. Loda и компания решили, что проблема была не в Джерри – и тот снова вернулся в большую шведскую семью. Чтобы покинуть её через пять месяцев, потому что «не пошло».

Тем временем Густав Магнуссон вместе с Team Secret брал один титул за другим. Пока его товарищи из Alliance даже не смогли отобраться на The International 5, он туда приехал в качестве фаворита. Только вот уехал с почётным 7-8-м местом и разваленной командой.

27 августа 2015 года стал счастливым днём для поклонников The Alliance. Рассказывая о крепкой дружбе и будущих перспективах, S4 вернулся в родные пенаты и даже привёл команду на первый мэйджор-турнир во Франкфурте. Но там ребятам чего-то не хватило. «Или кого-то», — решили Alliance и снова зазвали в состав Джерри «EGM» Лундквиста. Так, спустя полтора года скитаний и перестановок шведская пятёрка вернулась к золотому составу, который в 2013 году поднял над головой Аегис.

И в этот раз пошло! После воссоединения Alliance взяла два чемпионских титула, в Европе и в Китае. Игрокам прочили высокое место на турнирах от Valve, но они так и не поднялись выше 8-й строчки. После 9-12-го места на The International 6 состав снова разошёлся, а цвета Alliance остались представлять Loda и EGM. Но настоящие поклонники шведов знают, что нужно просто немного подождать.

Артур «Arteezy» Бабаев


Но эта история была бы неполной без главного героя всех шуток об уходах и возвращениях – Артура «Arteezy» Бабаева. Канадский игрок в свои 20 лет успел три раза сыграть за Evil Geniuses, между этим проведя суммарно год в Team Secret. В сообществе это прозвали круговоротом Arteezy в киберспорте.
Многочисленные уходы и возвращения Артура «Arteezy» Бабаева прозвали круговоротом Arteezy в киберспорте.

Первый раз Артур попал в состав «Злых гениев» в феврале 2014-го. За полгода EG вошла в тройку лучших команд мира и не выходила из призов всех турниров, на которые приезжала. Но потом оказалось, что за этими успехами крылся серьёзный конфликт между Артуром и капитаном состава Питером «PPD» Дагером. После провального по меркам EG выступления на The Summit 2, Артур собрал свои вещи, взял друга Людвига «Zai» Вольберга и ушёл в расцветающую Team Secret.

Четыре чемпионских титула, звание чуть ли не лучшей команды всех времён и народов, – Arteezy почивал на лаврах, пока игроки EG дышали им в спину. А на The International 5 Бабаев попадает лишь в топ-8, в то время как Evil Geniuses без него увозит домой $ 6 млн.


В августе 2015 года происходит один из самых громких решаффлов в Dota 2 – чемпионы TI5 выгоняют из состава Кертиса «Aui_2000» Линга и берут на его место блудного Arteezy! Дальше следуют речи о том, что Артур повзрослел, Питер согласен идти на компромиссы – мир, дружба, жвачка. EG берёт два третьих места на мэйджорах, но не может выиграть ничего, кроме злополучного The Summit. А Team Secret тем временем без Arteezy поднимают над головой кубок шанхайского турнира от Valve.

В марте 2016 года Evil Geniuses приезжает в Хорватию на турнир Dota Pit. Там они снова доходят до финала, но проигрывают заключительную встречу со счётом 0:3. Через неделю Team Secret делает торжественный анонс – Артур «Arteezy» Бабаев возвращается в команду, прихватив с собой из EG Саахила «Universe» Арору! Почему снова ушёл? Не сошлись характерами с PPD!

В этот раз обмен был не столь успешен. Ни EG, ни Secret не могли похвастаться титулами, а к чемпионату мира 2016 года и вовсе пережили очередной трансфер. В итоге всех рассудил The International 6. Evil Geniuses без Артура вошла в тройку лучших, а сам Arteezy с Team Secret остался на последнем месте.

В сентябре 2016 года Evil Geniuses снова не анонсировала возвращение Артура Бабаева! Уже изрядно посмеиваясь над сложившейся ситуацией, EG даже выпустила специальные футболки по этому поводу. Проблема решилась иначе – из состава ушёл Питер «PPD» Дагер, который раньше не уживался с Arteezy.

«Вот теперь заживём!» — думают поклонники Evil Geniuses, празднуя уже третью за сезон победу на LAN-турнире. И с опаской ждут результатов мэйджора в Киеве. Там ведь ожидается ещё одно трансферное окно, а у Team Secret как раз дела пошли на лад…

Материал подготовили Яна Медведева и Георгий Ядвидчук.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends
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