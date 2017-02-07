Первый стример на деревне. Как Faker покорил Twitch

В начале февраля у южнокорейской организации SK Telecom T1 закончился контракт с Azubu. Новой площадкой для стримов игроки выбрали Twitch.tv, чем порадовали своих западных поклонников. Комментаторы, аналитики и просто фанаты считали часы до эфира Faker, лучшего игрока в League of Legends и действующего чемпиона мира. И осторожно делали предположения: сколько зрителей соберёт стрим? 100 тысяч? Переплюнет ли турнирные игры в Dota 2? Переплюнул, и с лихвой.
По данным портала Twinge, через 30 минут трансляции число зрителей перевалило за 200 тысяч. По итогам стрима представители Twitch рассказали, что в пике эфир одновременно смотрели более 245 тысяч фанатов. Сами же поклонники игрока утверждают, что видели на счетчике цифру более четверти миллиона зрителей. С Faker не могли посоперничать все стримеры в Dota 2 и Hearthstone вместе взятые. Какой бы ни была окончательная цифра – это рекорд для платформы.
Сейчас у канала почти 250 тысяч фолловеров и 1,5 миллиона просмотров, а запись его трансляции на сайте уже посмотрели 200 тысяч раз.
Первая трансляция прошла не без заминок. Для общения с поклонниками Faker использовал переводчика на английский, что немного усложняло процесс. К тому же трансляция шла не с компьютера самого Faker, а через приватный канал. Это добавило ещё несколько секунд к задержке. В итоге игрок и переводчик долго реагировали на вопросы чата, так что общение не слишком задалось. Да и качество серьёзно пострадало.
Фанаты, которые несколько часов ждал своего кумира на канале, были разочарованы. Переводчик перетянул на себя все внимание и только испортил впечатление. Ведь всем хотелось посмотреть на настоящие эмоции чемпиона! Хотя по словам самого игрока, раньше он был не слишком общителен во время трансляций. «Мои стримы были скучными, я не общался со зрителями, когда стримил на Azubu. Но если мы насовсем перейдем на Twitch, я буду работать над тем, чтобы сделать трансляцию интересной», — рассказал Faker в интервью порталу Fomos.
Карикатура от портала Inven Global
Пока неизвестно, когда Faker снова выйдет в эфир. Фанаты же продолжают заглядывать в чат, чтобы обсудить прошедший стрим. А для тех, кто пропустил всё веселье, поклонники собрали самые яркие моменты трансляции. Есть чем заняться в ожидании следующего рекорда.