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175 лет назад 2016
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Где пройдут матчи турнира MSI и чемпионата мира по League of Legends
Текст: Яна Медведева

Олимпийская арена и «Птичье гнездо». Где пройдёт финал ЧМ по LoL

Riot Games и их киберспортивная игра League of Legends продолжают захватывать спортивные стадионы.
8 февраля 2017, среда. 16:00. Киберспорт
Компания Riot Games изменила формат проведения MSI и чемпионата мира по League of Legends и анонсировала места проведения будущих турниров. Бразилия и Китай готовятся принимать одни из крупнейших соревнований в мире. Рассказываем, что поменяется.

MSI 2017


Mid-Season Invitational – турнир, который проводится между весенним и летним сезонами региональных лиг. В 2017 году он состоится в Бразилии с 28 апреля по 21 мая. Чемпионат примут Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

На MSI 2017 сыграют 13 команд-чемпионов из разных регионов: Бразилия, Китай, СНГ, Европа, Япония, Корея, Северная Латинская Америка, Южная Латинская Америка, Северная Америка, Океания, Юго-Восточная Азия, Тайвань, Турция).

Организаторы посеют команды в турнирную сетку в зависимости от их выступлений на MSI и чемпионатах мира за прошедшие два года. Приоритет отдадут последним результатам, а оценка будет зависеть от достигнутой стадии без учёта силы соперника или счёта в серии.

Для разных этапов соревнований задействуют две площадки:

* Предварительная стадия состоится с 28 апреля по 6 мая с перерывами в несколько дней. Игры пройдут в студии лиги CBLOL в Сан-Паулу.

* Групповой этап (с 10 по 14 мая) и основную стадию (с 19 по 21 мая) примет Олимпийская арена Рио в Рио-де-Жанейро. Она вмещает до 18 000 зрителей. Раньше здесь проходили Панамериканские игры 2007 года, Всемирные военные игры 2011 года и гимнастические соревнования летних Олимпийских игр 2016 года. В январе 2017 года площадку переименовали в Jeunesse Arena.
Олимпийская арена Рио в Рио-де-Жанейро

Олимпийская арена Рио в Рио-де-Жанейро


Чемпионат мира 2017


Чемпионат мира в 2017 году впервые приедет в Китай. По традиции чемпионат мира посетит несколько городов и крупных площадок по всей стране. Соревнования пройдут с 23 сентября по 4 ноября.

Игры предварительной стадии (23-26 сентября и 28-29 сентября) пройдут в Спортивном гимнастическом центре в городе Ухань. Площадка сможет принять до 13 000 зрителей. Здесь же состоится групповой этап (5-8 октября и 12-15 октября). Стадион специализируется на проведении чемпионатов по баскетболу и волейболу.

Четвертьфинальные матчи сыграют 19-22 октября на стадионе города Гуанчжоу. Соревнования смогут посетить до 10 000 фанатов. Арена была открыта в 2011 году и с тех пор приняла чемпионат мира по настольному теннису, соревнования по футболу, баскетболу и бадминтону, а также шоу знаменитых китайских и корейских исполнителей.

Полуфиналы проведут в Шанхайском спортивном центре «Восток» 28 и 29 октября. Общая площадь комплекса составляет 163 тысячи квадратных метров, а зал рассчитан на 15 000 зрителей. В 2011, 2012 и 2014 году здесь проходил Гран-при по фигурному катанию Cup of China, а в 2015 году стадион принял чемпионат мира по этому виду спорта. Для League of Legends это уже знакомая площадка — прошлом году здесь проходили игры MSI.
«Птичье гнездо»

«Птичье гнездо»


Финал чемпионата мира состоится 4 ноября. Заключительный матч будет сыгран на Пекинском национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо». Арена может вместить до 91 000 человек и раньше принимала Олимпийские игры 2008 года, а также матчи Суперкубка Италии по футболу.

Формат проведения чемпионата мира


Организаторы главного турнира года не стали подробно расписывать все детали, а изобразили на одной картинке.

На соревнования приедут 24 команды из Бразилии, Китая, СНГ, Европы, Японии, Кореи, Северной Латинской Америки, Южной Латинской Америки, Океании, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Турции и объединённого региона Тайвань-Гонконг-Макао.

Из них 12 участникам предстоит играть матчи предварительной стадии, который проведут в два этапа. По итогам выступлений четыре команды пройдут в групповую стадию.

Ещё один участник определится в зависимости от выступлений на MSI 2017. Лучшая команда из Бразилии, СНГ, Японии, Северной Латинской Америки, Южной Латинской Америки, Океании и Турции может позвать второй по силе состав. Тогда первая команда напрямую попадает в группы, а вторая – в предварительную стадию.

«Если на MSI 2017 два региона покажут равные результаты, дополнительное место получит та из сторон, которой удалось дальше продвинуться в ЧМ или IWCQ в 2016 году», — говорится на сайте Riot Games.

Участники из Южной Кореи минуют предварительную стадию. Благодаря выступлениям в последние четыре года все три команды прямиком попадают в группы. А болельщики в шутку предлагают сразу отдать кубок SK Telecom T1 (трёхкратным чемпионам мира) и не проводить турнир.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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