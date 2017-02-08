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175 лет назад 2016
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Мнения киберспортивных менеджеров о дисквалификации Virtus.pro
Текст: Кирилл Овсянников

«От такой ситуации никто не может быть застрахован на 100%»

Руководители российских команд делятся мнениями о ситуации вокруг дисквалификации команды Virtus.pro на DAC 2017 после серии DDOS-атак.
8 февраля 2017, среда. 18:30. Киберспорт
7 февраля команда Virtus.pro объявила об увольнении менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского. Отставка специалиста произошла после того, как команда не смогла полноценно провести отборочные игры Dota 2 Asia Championships 2017 и была вынуждена покинуть турнир после проблем с интернетом, которые повторялись в течение нескольких дней.

Мы обратились к опытным киберспортивным менеджерам и постарались разобраться в том, что произошло и как этого можно было избежать. Кроме того, на наши вопросы ответил и генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Сергей Быковский, бывший менеджер Team Empire



О стабильном Интернете для команд


«От такой ситуации никто не может быть застрахован на 100 процентов в принципе.

У меня есть опыт организации буткемпов, в том числе и в частном доме. Да, можно предусмотреть падение Интернета, провести провод от второго провайдера при наличии на это средств. Но что убережёт оптоволокно от нерадивого экскаваторщика или, к примеру, попадания жидкости в коммуникационные узлы зимой? Ответ — ничего.

Застраховаться от большинства проблем можно только через грамотный выбор локации, где падения Интернета происходят действительно редко и стоит хорошее оборудование, которое тестируется как минимум два-три дня перед заездом команды. Есть всякого рода фильтры, усилители и прочие вещи. Само собой, процесс подготовки проводится людьми, и в случае проблем наказан будет ответственный за этот процесс. Насколько это справедливо? Судить со стороны не стоит, мы всех подробностей не знаем».

О том, как правильно организовать буткемп


«По организации буткемпа могу дать несколько советов. Стоит выбирать город, в котором коммуникации развиты на высоком уровне, это позволит найти альтернативу или дублировать канал связи. По возможности откажитесь от недвижимости, если она слишком далеко от центра города. В таком случае нужно очень хорошее оборудование. Как ни крути, самый надёжный вариант — это проверенное подключение, пусть и не в очень комфортных условиях.

По вопросу DDOS-атак. Я не являюсь сертифицированным специалистом в этой области, но с уверенностью могу сказать, что помимо стандартных мер безопасности, таких как запрет использования незащищённых приложений на ПК, можно обратиться к специалистам, которые смогут настроить локальный файрвол. Это если и не сработает, то очень поможет определить причину отсутствия Интернета и переключится на поиск альтернативных источников связи. В целом же Virtus.pro не стоит концентрироваться на этом инциденте, просто стоить сделать выводы и тщательнее планировать последующие тренировочные мероприятия».

Георгий Фалеев, бывший менеджер Virtus.pro и действующий менеджер Vega Squadron



Об увольнении Андрея Квасневского


«Очевидно, что увольнение Андрея и ситуация с Интернетом — совершенно несвязанные вещи. Внутренней кухни мы всё равно не узнаем, да и не надо. В данной ситуации он точно уже ничего не мог сделать. Единственное не очень понятно заявление руководства команды из разряда: «Это моя вина, но уволим мы всё равно Кими». Можно было бы как-то и отделить эти два эпизода друг от друга.

В любом случае я не вижу какой-то гигантской трагедии или причин кого-то увольнять. Сделать правильные выводы — это да, и ситуацию проанализировать нужно не только VP, а всем коллективам и нам в том числе. Игрокам же я желаю терпения и сил, турниры на этом не заканчиваются. «Медведи» сейчас в очень хорошей форме и ещё себя покажут».

О буткемпах в киберспорте


«Играть всем вместе из непроверенного места важные квалификации — это грубейшая ошибка. В мою бытность менеджером Virtus.pro мы играли отборочные только из проверенных мест. Один раз это было в Cybernated Forge, где, кстати, нас «заддосили» в первый день манильских отборов. Второй раз на время квалификаций к The International я специально искал место, где до этого проводились турниры, специально узнавал у гостиницы про два выделенных канала и возможность за 15-20 минут доехать до киевской «Киберспорт Арены», которая была нашим планом «Б». Варианты снять просто жильё с Интернетом сразу отметались в силу своей ненадёжности.

Но самое важное — это банальная безопасность. Полный запрет на логин игроков где угодно, будь то социальные сети или любимые сайты, «скайп» или форум. Прибавить к этому свой выделенный тимспик сервер, и «вычислить по айпи» вашу команду будет почти нереально».

Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro



О вине менеджера в организации буткемпа


«Уход Андрея Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпе. Говоря, что беру ответственность на себя, я лишь хочу подчеркнуть, что вопрос вины за случившееся неправильно перекладывать на кого-то из подчинённых».

О реакции игроков команды на уход Квасневского


«Прекрасно понимаю, что вне зависимости от личности менеджера команда всегда будет переживать по поводу таких решений. Дружеские отношения Андрея с командой, вероятно, чуть усугубляют ситуацию. Мы должны двигаться дальше».

О будущем менеджере Virtus.pro:


«Сейчас готовой кандидатуры у нас нет, мы начнём поиски нового сотрудника в ближайшее время. При отборе кандидатов в первую очередь будем смотреть на профессиональные качества и послужной список. Мы будем вести поиск и в других сферах, чтобы найти человека, который обеспечил бы игрокам надёжный тыл. В этом, в общем-то, и состоит функция менеджера команды».

Сам уволенный менеджер Virtus.pro от комментариев отказался.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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