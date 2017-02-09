«Мы ищем не нашивку на футболку, а партнёра». Кто владеет M19

Вступительное слово взял Александр Шлёмин, операционный директор M19. Он разъяснил одну из основ проекта.
«Наша задача — построить вокруг усадьбы инфраструктуру, где мы могли бы помогать киберспорстменам развивать способности. Создавать методику, чтобы они могли расти и выходить на более высокий уровень не только в СНГ, но и на мировой арене», — подчеркнул Шлёмин.
Менеджмент планирует в скором времени выпустить собственную линию одежды. И хотя у команды уже есть мерч, он далёк от финальной версии.
«Сейчас мы занимаемся поиском партнёров, с которыми мы бы могли найти синергию в киберспорте и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения продвижения киберспорта в России», — рассказывает операционный директор M19.
Владислав Кригер, ответственный за стратегическое развитие, развивает мысль Шлёмина.
«У нас есть стратегия развития на ближайший год. Если говорить о спортивной, то это выступление на IEM. Наша задача — выйти из группы. Сейчас также проходит Континентальная лига. Мы, естественно, уверены в себе и надеемся, что займём первое место, что позволит нам пройти квалификацию на международный чемпионат. Что касается нашей деятельности, то мы уже в поисках состава по Dota 2 и CS:GO.
«Мы обращаем внимание на онлайн, видим развитие некоторых стартапов, хотим делать с ними какие-то совместные проекты. Мы понимаем, что есть большой кадровый голод на рынке. Сейчас мы общаемся с некоторыми представителями рынка, чтобы выстроить некую методологию. Потому что все знают, что корейцы сейчас всех рвут во всех дисциплинах.
Почему? А всё очень просто. Причина — шикарная инфраструктура начиная с «гейминг-хаусов» (игровые дома для команд. – Прим. «Чемпионата») и люди, которые готовят кадры.
Наша миссия и задача — воссоздать такую инфраструктуру, сделать полный цикл, чтобы мы могли делать акцент не только на профессиональных игроков, но и на талантливых людей, которые хотят себя попробовать. Мы хотим дать им все инструменты, чтобы они полностью раскрылись», — завершает выступление Кригер.
Андрей Михеев
Андрей Михеев, генеральный директор M19, рассказал о задумке создать киберспортивный проект и таинственном инвесторе, которого не хотели раскрывать долгое время.
«Мы друг с другом знакомы довольно давно. Ребята начали интересоваться киберспортом чуть раньше, чем я. Я больше выходец из традиционного вида спорта, но тоже играл в компьютерные игры. Начали общаться на тему киберспорта, смотреть, как развивается этот рынок, изучать, анализировать, создавать рабочую группу. Всё это привело к тому, что мы нашли инвестора, которому принадлежит эта усадьба. Это инвестиционный холдинг Strongbow Investments.
На сегодняшний момент инвестиции сопоставимы с топ-10 крупнейших киберспортивных организаций мира. Мы хотим выйти на точку безубыточности через три года», — заключил Михеев. После представления последовали вопросы от прессы. «Так проще будет для всех».
— Если мы говорим об инвестициях на уровне топ-10 мировых организаций, то речь идёт о миллионах долларов. Рынок молодой, быстро расширяется. Инфраструктура — это хорошо, но, возможно, понадобится расширение инвестиций. Насколько холдинг готов динамически следовать изменениям рынка?
Андрей Михеев: Как говорил Владислав, мы собираемся дополнительно улучшать инфраструктуру. Это был изначальный план, который оглашался при презентации проекта инвестору. И это один из ключевых моментов, за счёт которого мы хотим развивать киберспорт, и организацию M19 в частности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что холдинг готов к дополнительным инвестициям.
Александр Шлёмин.
— Когда вы объявите титульного спонсора? Странно, что у такой сильной команды он ещё не анонсирован. Неужели к вам не обращаются производители девайсов?
Александр Шлёмин: Мы сейчас ведём переговоры с ключевыми партнёрами. Мы ищем не нашивку на футболку, не увеличение денежных средств. Мы ищем партнёра в виде организации, которая заинтересована в том, чтобы развивать киберспорт совместно с нами. Войти в наш маркетинговый отдел, работать совместно.
Владислав Кригер: Найти какую-то мощную синергию, как, допустим, SK Gaming и Visa. То есть Visa позиционирует себя как платёжный партнёр.
— Когда можно ожидать анонсов по составам или по спонсорам?
Александр Шлёмин: Все анонсы будут после Катовицы.
Владислав Кригер: Сейчас фокус на внутренние нужды команды, на рабочую группу, на маркетинг.
— M19 — довольно старый бренд. Какое отношение текущая организация и команда к тому названию, которое вы взяли?
Александр Шлёмин: Команда М19, которая была раньше, никакого отношения к сегодняшнему бренду не имеет. Соответственно в этом разговоре можно поставить определённую точку. В любом случае мы общаемся с игроками старого М19. Наши двери для них открыты.
— Почему решили подписать первую команду по League of Legends, несмотря на то что в России более популярна Dota 2?
Александр Шлёмин: В первую очередь мы смотрим на мировой рынок, и LoL является самой популярной игрой в мире. Она развивается намного масштабней. И сама компания Riot очень сильно поддерживает и игроков, и организации. Она является неким гарантом. Если взять любую другую дисциплину в СНГ, когда ты подписываешь команду, ни игроки, ни организация не застрахованы.
Владислав Кригер
— Как много сотрудников в организации?
Александр Шлёмин: Если говорить об усадьбе, то её обслуживают восемь человек. Это не штаб-квартира, это дом для игроков, тренировочная база. Если говорить об отделе маркетинга, то это шесть человек, специалисты в своей области. И плюс руководители. Мы сейчас спокойно растём.
— В СНГ существует холдинг ESforce, и они делают, в принципе, похожие вещи. Вы хотите делать это иначе, со своим видением? Чем ваш посыл будет отличаться от их?
Андрей Михеев: Мы всё-таки выбрали немного другую нишу. Мы хотим предоставлять возможность игрокам с помощью организации выходить на профессиональную сцену. То есть если сравнивать с ESforce или другими игроками этого рынка, это иная дорога. Я не готов ответить, есть ли у них такое, когда ребята из любой точки нашей страны могут с помощью организации вырасти. Скорее они могут прийти туда уже сформировавшимися. А мы хотим предоставлять такую возможность.
— Посыл ваш понятен. В теории он звучит, как мы хотим сделать структуру, похожую на структуру в азиатских странах по выращиванию талантов и запуску их на мировую сцену. Когда вы планируете пожать первые плоды?
Андрей Михеев: Эта работа уже началась. Для нас сейчас очень важно выработать правильную методологию подхода к этому образованию. Когда эти люди появятся в нашей структуре, я пока не готов сказать. Но думаю, что ближе к лету у нас уже будет запущен процесс работы с игроками с рынка.
— Считаете ли вы, что у вас получится стать конкурентами ESforce?
Владислав Кригер: Рынок молодой, он ещё не сформировался. Плюс у нас есть определённая миссия, мы хотим работать на аудиторию. Не просто вложить кучу денег и собрать их на следующий год. Мы считаем, что нужно делать что-то для людей, чтобы получить фидбек. Поэтому мы хотим идти своей дорогой. Понятное дело, что ESforce является неким доминатором, он добился уже каких-то целей. Но мы их не рассматриваем как конкурентов. У нас своя дорога. Есть киберспорстмены-профессионалы, а больше никого. Есть дети, которые сидят у компьютера и пытаются где-то пролезть. А прослойка среднего класса отсутствует, потому что нет структуры. Игрокам помогает только какая-то судьба, знакомство или успех — и это очень плохо.
ESforce строят стадион и проводят турнир, а мы поставляем кадры, которые на этом стадионе будут играть. Мы не конкурируем, мы должны взаимодействовать. Для сегмента это будет хорошо. В любом случае мы на одном рынке и хотим дополнять друг друга.
— Проходят ли здесь какие-то другие мероприятия для команды? Занятия спортом, тимбилдинг, работа с психологом?
Александр Шлёмин: Мы понимаем, что если ребята будут постоянно играть в компьютер, не будет никакого роста. Соответственно, обязательно должны быть ОФП для игроков. Мы сейчас ещё не начали этого делать, но у нас это запланировано. В ближайшее время появится тренер, который будет заниматься с ними физподготовкой. Ребята сами понимают, что это нужно.
Мы будем работать с лучшими спортивными специалистами в области психологии для того, чтобы правильно подбирать подход к игрокам.
— В Riot Games говорили, что готовы помогать командам в поисках спонсорах. Общались ли вы с ними?
Александр Шлёмин: Мы ищем среди тех спонсоров, которые к нам обращаются. Нам нужен сильный спонсор, который не просто хочет давать деньги, а хочет участвовать во всех процессах. Чтобы была реальная синергия между нашим продуктом и продуктом нашего спонсора. Чем хорош холдинг как партнер — у него есть компетенция в ведении международного бизнеса. И для нас это очень важно. Просто взять спонсора, чтобы была нашивка и логотип на сайте — нам этого недостаточно. Непосредственно работать с этими людьми, работать с отделом маркетинга. С Riot по этому поводу общались в том числе. Они даже предоставляют список спонсоров, помогают и всячески поддерживают.
— Главная проблема российского киберспорта?
Владислав Кригер: Давайте приведём пример. Вот есть Корея. Там есть инфраструктура. Мама отпускает своего сына, зная, что у него заключён контракт, у него есть «гейминг хаус», он путешествует по миру, зарабатывает деньги, общается с тренерами и психологами. Что есть у нас? У нас есть парень, который в 19 лет посвятил свою жизнь League of Legends, к нему подходит мама и говорит: «Иди ешь котлеты и выкинь мусор, в этой игре нет перспективы». Вот это и есть наша миссия.
Если мы сможем изменить эту причину, когда он сможет сказать: «Мам, я уезжаю жить на усадьбу, потому что меня подписал киберспортивный клуб, вот мой контракт, вот мои деньги, я смогу самореализоваться», — то что-то поменяется. Мы понимаем, что это не год и не два, но, скорее всего, мы изменим этот менталитет.
— Вы говорили в прошлом интервью, что вы выходцы из классического бизнеса. Откуда такое рвение заниматься киберспортом?
Александр Шлёмин: Мы занимались классическим бизнесом, в том числе IT-стартапами. У нас появилось внутреннее желание создать что-то международное. Мы долго думали, что это может быть. В принципе, все с детства играют в компьютерные игры. Допустим, я играл в WarCraft 3 в том же M19. Владислав играл в StarCraft 2, Андрей – в CS. Были какие-то определённые интересы, мы были геймерами в юности. И сейчас все играем. Мы можем сесть вечером и играть всем офисом, проводим так время. И, проанализировав рынок, поняли, что он очень интересный и динамичный. Это не просто движение денежных средств, это азартно, интересно. Интересно во всём этом разбираться, вникать в суть происходящего, в психологию игроков, развиваться в этой области. Мы приняли решение, что сможем построить хорошую компанию. Предыдущие наши бизнесы успешно работают, они прибыльны. Мы занимаемся строительством, клинингом, облачными сервисами для провайдеров. В общем, разные есть проекты.