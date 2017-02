Укусит за бочок. Что изменил новый патч в Dota 2

Возвращение Lycan в Captain’s Mode, улучшенные таланты, смерть Queen of Pain и другие подробности патча 7.02.

Всем +5 от IceFrog

Немного о балансе

Добро пожаловать обратно

Из жизни саппорта

Переходи на темную сторону

10 важных мелочей патча 7.01

За время квалификаций на Starladder и DAC киберспортивная сцена в Dota 2 успела сформировать мету и найти самых неприятных героев патча 7.01. Но IceFrog не стал дожидаться, когда команды разберут свои путёвки в Китай, и решил подлить масла в огонь. Утром сразу в основной клиент добавили патч 7.02, который привнёс немало интересного.Ещё вчера Reddit, размахивая кулаками, обсуждал, как несправедливо устроены таланты Lone Druid. Большинство других героев такие способности или получают к 25-му уровню, или не получают вообще. Медведя (а в основном его хозяина) предложили урезать со всех сторон и не давать лишних привилегий. IceFrog рассудил иначе — он просто улучшил таланты остальных персонажей.И без того популярные и успешные таланты на скорость передвижения у многих героев получили еще +5, а то и +10 пунктов. Саппорты и оффлейнеры с дополнительным приростом опыта могут порадоваться лишним 5% и облегченному пути к заветному 25-му уровню. И дальше по списку: добавить чуть больше статов, накинуть немного процентов — и вот уже разница между «имбовыми» персонажами патча и обычными его обитателями не так заметна.Впрочем, главных героев 7.01 немного порезали. Lone Druid получит чуть меньше дальности атаки с талантом на 10 уровне, а после 20-го просидит в таверне на 10 секунд дольше, чем в 7.01. Ember Spirit, ставший крутым кастером в новой мете, потерял 3% усиления магического урона и больше не сможет выпрыгнуть из Root на «ремнанте».А вот Queen of Pain игроки похоронили, ещё даже не запустив клиент. Blademail теперь не позволяет получать здоровье от возвращённого урона, так что сборку придётся сменить. Хотя талант, дающий возможность восстанавливать здоровье от магического урона, никто не отменял. Осталось только дожить до 25 уровня. В качестве альтернативы привычной прокачки теперь на последнем уровне можно бесконечно разбрасываться кинжалами с откатом в 1 секунду. Только достойная ли это замена?Небольшой фикс достался и популярному Helm of the Dominator. Теперь он даёт только +4 к параметрам героя, а не +6. Любимый крип всех керри Satyr Trickster теперь замедляет в два раза меньше, но его аура никуда не делась.Главное возвращение этого патча — появление Lycan в Captain's Mode. В 7.00 героя переработали и отправили на испытательный срок в пабы, где получил звание «лучшего саппорта» благодаря обновленному Howl. Теперь ему пришлось пожертвовать приростом ловкости, который с 7.00 уменьшился уже в два раза. Посмотрим, найдётся ли ему применение в киберспортивной мете, тем более когда на носу матч Team Liquid.Активные саппорты должны порадоваться значительному усилению Tusk. На 15% больше опыта за талант на 10 уровне, дополнительный урон к Snowball и возможность получить лишних 700 единиц здоровья на 25-м уровне. С учётом таланта на золото Tusk вполне может отвоевать своё место в мете.Главный праздник пришёл на улицу любителей сыграть на Windranger. Только вчера Reddit с грустью обсуждал её бесполезное дерево талантов и слабые способности, как IceFrog тут же попробовал всё исправить. Для начала поднял урон от Powershot на ранних уровнях, а для баланса немного увеличил время отката умения. Затем уменьшили стоимость Windrun до 75 маны, а радиус замедления увеличили до 325. Таланты WR претерпели самые серьёзные изменения. На 15-м уровне вместо лишнего здоровья теперь можно взять 40 к скорости передвижения, дополнительное магическое сопротивление увеличили на 8%, а на 25-м уровне забрали ещё одну секунду отката Powershot. Так что игроки уже строят планы, как можно спамить стрелой по 420 урона каждые три секунды. Но пока непонятно, поможет ли это. Жаль только, что самого главного улучшения WR пока не дождалась.Кроме того что многим саппортам улучшили таланты на золото и опыт, игроков на героях поддержки ждёт ещё несколько приятных изменений.Во-первых, IceFrog наконец разрешил покупать по одному Sentry Ward в магазине, а не по два за раз. Так что чтобы спасти команду нужно всего 100 золота.Во-вторых, разработчики всячески стараются сделать процесс расстановки вардов на карте проще и увлекательнее. Сначала появились границы «боксов» в лесу, а теперь добавили возможность посмотреть, что покажет вард после установки. Система учитывает и высоту «хайграунда», и находящиеся рядом деревья.Правда, пока не обходится без багов. Например, разгон Spirit Breaker или Arcane Curse от Silencer создавали вокруг героя такой же эффект. Но Valve стараются избавиться от этих неприятностей как можно быстрее.А вот любителям отводить крипов к башне Т2 за светлую сторону придется теперь искать другие способы заработка. Башни теперь не атакуют нейтральных юнитов. А ещё они не агрятся на хуки Pudge, подъёмы от Rubick и подбрасывания от Tiny.Ещё одной проблемой патчей 7.0x стал серьёзно упавший процент побед за сторону Тьмы. Ни один герой не мог похвастать тем, что имеет винрейт за Dire выше, чем за Radiant. В связи с этим IceFrog постарался сбалансировать карту, не прибегая к кардинальным изменениям.Самое главное — лагерь Древних и средних крипов возле сложной линии Dire поменяли местами. Место появления Древних сместили чуть ниже, так что вард на возвышенности не помешает их возрождению. У Сильных крипов чуть уменьшили место появления, а руну рядом с секретной лавкой немного перенесли.1. Святилища теперь можно уничтожить только после смерти тир-3 вышки. Так что всегда будьте готовы к атаке со спины.2. Antimage на 25-м уровне может стать самым настоящим магом. Ему предлагают на 50 секунд уменьшить кулдаун ультимейта.3. Bane на 25 уровне может взять +75 к скорости передвижения4. Аганимный Shuriken Toss теперь станит на 0,75 секунды вместо 0,1. С учётом отскока получается достаточно сильная способность.5. Dark Seer увеличили стоимость Ion Shell на ранних уровнях с 70/90/110/130 до 100/110/120/1306. На 10-м уровне Huskar может взять талант на +5 к ежесекундному урону Burning Spears. В общей сложности урон увеличивается почти в полтора раза.7. Battle Fury и пассивную способность Tidebringer Cleave у Kunkka немного улучшили, изменив радиус и дистанцию сплеша.8. Sand King на 15 уровне может в полтора раза увеличить урон от Sand Storm, воспользовавшись новым талантом.9. Действие руны регенерации и Аэгиса теперь рассеиваются по таким же правилам, как и у Healing Salve10. Enchantress на 20 уровне может уменьшить скорость атаки врагов на 190.