Бросок в будущее. НБА и Take-Two создадут киберспортивную лигу

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации и студия Take-Two Interactive, создатели игры NBA 2k, организуют киберспортивную лигу. Первый сезон NBA 2K eLeague запустят в 2018 году. Об этом объявили комиссар НБА Адам Сильвер и исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник.В киберспортивной лиге примут участие до 30 команд. Каждая из них состоит из пяти человек. Все составы будут принадлежать баскетбольным клубам. Киберспортсменам обещают зарплаты и работу по контракту.Соревновательный сезон продлится пять месяцев, по аналогии с НБА. Однако стороны пока не готовы говорить о расписании, формате, призовом фонде и потолке зарплат.Известно, что киберспортсмены не будут использовать игровые аватары реальных баскетболистов, а будут создавать свои.«Все 30 клубов НБА заинтересованы принять участие в NBA 2K eLeague, однако некоторые могут не успеть подготовиться к старту. В НБА надеются, что как минимум половина команд будет представлена в киберспортивной лиге в 2018 году», — заявил Адам Сильвер.И НБА, и Take-Two не раскрывают сумму вложений в киберспортивную лигу. Однако обе стороны рассчитывают на значительный доход от eLeague. В будущем они планируют проводить LAN-соревнования, создать киберспортивную атрибутику, подписывать спонсоров, зарабатывать на продаже билетов и лицензионных прав.Владельцы баскетбольных клубов и игроки давно присматриваются к киберспорту. Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» первым подписал команду по League of Legends и начал строить собственный клуб и бренд Echo Fox. Своя организации есть у Юнаса Йеребко, выступающего сейчас за «Бостон Селтикс». Она называется Renegades.«Хьюстон Рокетс» нанял директора по киберспорту для поиска возможностей для инвестиций. В 2016 году киберспортивные команды также инвестировали владельцы «Милуоки Бакс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В январе 2017 года «Майами Хит» приобрёл долю в киберспортивном клубе Misfits.