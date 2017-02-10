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175 лет назад 2016
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Путь бывших игроков MVP Phoenix на The Kiev Major
Текст: Владимир Чайка

Как в море корабли. Куда разошлись бывшие игроки MVP Phoenix

Где играют бывшие игроки «золотого» состава MVP Phoenix и есть ли у них шансы пробиться на киевский мэйджор.
10 февраля 2017, пятница. 12:00. Киберспорт
Ничто не вечно. Ещё год назад пятёрка корейских игроков MVP Phoenix в Dota 2 находилась на пике своей формы и удачно выступала на всех крупнейших турнирах, собрав в общей сложности за 2016 год около $ 1,7 млн призовых. Valve даже шла навстречу корейцам, дав им с барского плеча неоправданный инвайт на бостонский мэйджор, который вызвал волну негодования среди экспертов. Но «Фениксам» и это не помогло, после чего стало понятно, что дальше каждый пойдёт своей дорогой. И действительно, сейчас от легендарного состава остались лишь воспоминания, так как все игроки предпочли играть врозь.

Теперь бывших одноклубников разделяют сотни, а то и тысячи километров, но по-прежнему объединяет одна единственная цель, ради которой они и решились на переезд в дальние страны — стать лучшими в мире. Участники «золотой» пятёрки разошлись по разным командам, и уже на грядущем киевском мэйджоре имеют все шансы сразиться друг с другом.

Америка


Многие профессиональные игроки мечтают о создании своей собственной организации или хотя бы бренда. В один ряд с Клементом «Puppey» Ивановым и Джеки «EternalEnvy» Мао решил стать и бывший игрок центральной линии MVP Phoenix Ким «QO» Сион Йоп, выступающий ныне под тегом WanteD. Капитан его новой команды Питер «ppd» Дагер в одном из интервью рассказал, что название, логотип и все прочие детали разработал как раз кореец, у которого уже всё было подготовлено на такой случай. Правда, бывший лидер Evil Geniuses, который теперь помимо игровой карьеры занимает одну из руководящих должностей в организации, заявил, что в случае успешных результатов коллектив может стать вторым составом «Злых гениев».

Пока что команда успела сыграть всего три официальные встречи в рамках американской квалификации на Dota 2 Asia Championship. Несмотря на удачный дебют, который запомнится победой над вице-чемпионами мира Digital Chaos со счётом 2:1, дальше WanteD всухую уступила одному из главных своих конкурентов по региону compLexity, а затем в нижней сетке и команда нашего Романа «Resolut1on» Фоминка взяла реванш. Таким образом, QO и команда не поедут в Китай, а максимум времени потратят на подготовку к The Kiev Major, отборочные к которому, напомним, стартуют в начале марта.

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На западное побережье отправился и бывший капитан «Фениксов» Ду «DuBu» Ёнг Ким, который вместе с легендарными американскими игроками Bulba, DeMoN и mason, а также филиппинским юным талантом Abed теперь выступает в составе Team Onyx. В отличие от WanteD, команда успела сыграть отборочные к третьему сезону совместного турнира от Starladder и i-League, пропустив вперед по турнирной таблице только сыгранные коллективы DC, Team NP и compLexity. Именно это трио и станет соперником для команды DuBu в плей-офф американской квалификации на DAC 2017, в которых его пятёрка продолжает участвовать. Не возникает сомнений, что корейский игрок очень сильно хочет выиграть с командой поездку в Поднебесную, так как по окончании турнира может на пару деньков задержаться дома, чтобы набраться сил в преддверии The Kiev Major.

Европа


Одним из первых покинул состав MVP Phoenix Пио «Mental Protector» Ной, который ещё в период летнего трансферного окна присоединился к Team Secret. Его умеренно-агрессивный игровой стиль – именно то, что хотел видеть капитан команды Puppey на «керри»-позиции, поэтому в отличие от Forev, который пришёл с «Фениксов» вместе с MP, он сумел закрепиться в составе. Сейчас «Сикреты» находятся на подъеме. Они уже гарантировали себе поездку в Китай на SL i-League, а также вышли в плей-офф европейской квалификации на DAC 2017. В случае успешного выступления в Поднебесной, они могут рассчитывать на прямое приглашение на киевский мэйджор.

Невзирая на первый неудачный западный опыт, Санг «Forev» Дон Ли не опустил рук после ухода из Team Secret и продолжил искать счастья с европейскими игроками. Сейчас корейский «хардлайнер» выступает в новой команде Bears под руководством именитого немецкого игрока Адриана «FATA» Тринкса, который вернулся на профессиональную сцену после краткосрочного перерыва. Дебют коллектива удался на славу. Солянка азиатско-европейских игроков без особых проблем разобралась с вице-чемпионами бостонского мэйджора Ad Finem, а также Natus Vincere, тем самым обеспечив себе место в плей-офф европейской квалификации на Dota 2 Asia Championship 2017.

Неплохо идут дела у Forev и в одиночном зачёте. Сейчас кореец имеет все шансы стать первым игроком из Юго-Восточной Азии, который покорит планку в 9 тысяч очков одиночного рейтинга. Для этого ему необходимо набрать всего сотню MMR, что примерно равно четырем победам в матчмейкинге. Правда, в спину дышит его бывший напарник по Team Secret Чжэн «MidOne» Йэк Най, который отстает всего на 50 единиц рейтинга. Напомним, что малазиец стал первым в ЮВА, кто взял вершину в 8000 MMR, поэтому невероятно интересно, кто же выйдет победителем этой схватки.

Юго-Восточная Азия


У разбитого корыта остался только один единственный Юн «Febby» Мин Ким, который ныне является игроком Fnatic. На днях коллектив покинула легенда мировой «Доты» Чай «Mushi» Ё Фун, и в составе малайзийской команды помимо Febby остался только Ohaiyo. У корейского игрока не остаётся других вариантов, как только в срочном порядке искать трёх сильных исполнителей, с которыми можно будет пройти «мясорубку» открытых квалификаций, так как, понятное дело, по правилам мэйджоров они не получат прямое приглашение на региональные отборочные. С другой стороны, талантливого «саппорта» может пригласить к себе одна из команд, пробившаяся в основной этап киевского мэйджора, так как регламент допускает участие игрока замены. Подобный опыт практиковался в Бостоне на прошлом турнире. На крайний случай, корейский игрок мог бы попробовать принять участие в The Kiev Major и в качестве аналитика или даже комментатора. В ноябре прошлого года Febby опубликовал свой блог, в котором выразил недовольство по поводу того, что часть людей, причастных к освещению турниров, позволяют себе выражать беспочвенный негатив в адрес игроков.

Те времена, когда эти пятеро корейских игроков выступали плечом к плечу, наверняка войдут в историю как легендарные. Несмотря на то что MVP Phoenix в том составе не выиграла The International и даже не взяла победу на мэйджоре, следить за их игрой было одно удовольствие. Их агрессивный стиль игры был неповторим и пришёлся по душе многим фанатам. Теперь каждый из них держит свой собственный курс к чемпионским берегам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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