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175 лет назад 2016
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Виктор Гусев
Текст: Александр Бражник

«Не исключаю, что мы увидим киберспорт в олимпийской программе»

Популярный телекомментатор Виктор Гусев — о перспективах киберспорта, его сравнении с шахматами и о жестокости в видеоиграх.
10 февраля 2017, пятница. 16:30. Киберспорт
– В последнее время вы нередко появляетесь на турнирах по киберфутболу и даже комментируете какие-то игры. С чего началось ваше знакомство с киберспортом?
– Во-первых, мои хорошие друзья работают на киберспортивном телеканале Game Show и приобщают меня к этому явлению. Во-вторых, мне интересно всё, что связано с футболом. До сих пор я был достаточно далёк от компьютерных игр, но всё моё детство прошло в футбольных настольных играх. Тогда просто не было компьютеров, и мы играли в так называемый пуговичный футбол, где футболистами были большие пуговицы, мячом пуговица поменьше, всё это управлялось с помощью расчёски. Мы пользовались реальными составами, разыгрывали чемпионаты СССР, чемпионаты мира.
Конечно, если бы тогда были компьютеры, мы бы играли на них, а так получается, что мы как бы предвосхитили возникновение виртуального футбола. И сейчас я к этому вернулся, только на новом техническом уровне.

– В игре из вашего детства за каждой пуговицей закреплялся конкретный футболист? Это близко к механике компьютерной игры.
– Да, совершенно верно. На пуговицы наклеивался номер, над «вратарём», чтобы было некое подобие игры руками, крепилась плексигласовая пластинка, которая отбивала маленькую пуговицу-мяч.

– Сейчас о киберспорте ведётся много споров. Его противники указывают, что игроки совсем не двигаются, защитники приводят в пример шахматы, некоторые гроссмейстеры говорят, что это сравнение не вполне корректно. И всё же это или нет?
– Это. Во-первых, очень хорошее сравнение с шахматами. Во-вторых, это вещь очень полезная. Её полезность заключается в том, что дети всё равно будут сидеть и играть в компьютерные игры, но официальное признание киберспорта выводит их на арену больших соревнований. Это даёт возможность включения в команды, участия в международных турнирах. Что происходит уже сейчас. Взять, к примеру, официальный турнир РФПЛ между киберспортсменами по FIFA. У таких компьютерных игр есть все составляющие, чтобы называться спортом: интерес, турниры, непосредственное отношение к футболу, баскетболу, теннису. А то, что человек сидит перед экраном — и что? Зато он быстро мыслит. Тренер тоже не бегает по полю, но он же является частью спортивного процесса.
Виктор Гусев

Виктор Гусев


– В чём, на ваш взгляд, заключается причина включения киберспорта в перечень официальных видов спорта?
– Интерес молодёжи, который придаёт масштаб этому явлению. Киберспортом увлекается огромное количество людей, в нём присутствует сильная спортивная составляющая. Это неизбежность, за этим будущее. Если смотреть дальше, то ведь это не просто бездумное времяпрепровождение, ведь это фактически работа с компьютером, это подготовка к будущей профессии. Многие люди, которые сегодня играют в компьютерные игры, в дальнейшем связывают свою профессиональную жизнь с компьютером. Фактически это та же самая школа, обучение, компьютерный класс.

– В истории есть примеры, когда тот или иной вид спорта долго не воспринимали всерьёз. Что должно произойти, чтобы киберспортивные дисциплины стали считаться спортом: должно пройти какое-то время, возникнуть привыкание?
– По-моему, это уже произошло, сама жизнь заставила. Смотрите, как меняется олимпийская программа, когда убираются какие-то отдельные виды или отдельные дистанции в традиционных дисциплинах, и на их место приходит что-то очень популярное среди молодёжи. Скейтбординг, сноубординг, сёрфинг – всё это мгновенно включили в олимпийскую программу. Скажем, какой-то более традиционный хоккей с мячом бьётся, бьётся и не может туда попасть, а другие виды попадают на раз, мгновенно, и с этим ничего невозможно поделать. То же самое с киберспортом.
У спортивных компьютерных игр есть все составляющие, чтобы называться спортом: интерес, турниры, непосредственное отношение к футболу, баскетболу, теннису.

– Следует ли разделять спортивные симуляторы и игры, которые по своему содержанию не относятся к спортивным?
– Мне сложно говорить о так называемых стрелялках, спортивные компьютерные игры мне ближе: тот же баскетбол, хоккей, теннис, футбол. Но все они часть единого целого, одно не оторвать от другого, одно может являться подспорьем в освоении другого. Это часть одного процесса.

– Накладывает ли на игрока, который, играет, допустим, в FIFA, какие-то обязательства тот факт, что он управляет реально существующими спортсменами с настоящим именем и конкретными достижениями?
– Думаю, да. В этом тоже заключается смысл игры. Вполне вероятна такая ситуация, когда на турнире между участниками Премьер-Лиги кто-то играет за «Спартак» и говорит, мол, что-то у меня Комбаров сегодня не очень, сейчас я его заменю. А в зале сидит реальный Комбаров, который удивляется: «Меня менять?!» Это же потрясающее шоу на глазах у зрителей.
Виктор Гусев

Виктор Гусев


– А в случае с играми, цель которых заключается в уничтожении виртуального противника, должны ли присутствовать какие-то моральные ограничения?
– Это сложный вопрос. Я видел киберсоревнования по спортивным играм, но не присутствовал на турнирах по другим дисциплинам. Когда в игре присутствует кровь, это довольно серьёзный вопрос. Существует мнение, что жестокие видеоигры создают у молодого человека превратное отношение к оружию и насилию. С этой точки зрения есть некая червоточинка. Возможно, развивая чисто спортивные компьютерные игры, показывая, какими интересными могут быть кибертурниры по футболу и хоккею, получится отвлечь внимание от кровавых стрелялок.
Я не исключаю, что мы увидим киберспорт и в олимпийской программе тоже.

– Как, на ваш взгляд, будет развиваться киберспорт в России в ближайшие годы?
– Сейчас важно, что принято решение о том, что это вид спорта и надо проводить турниры. И если первый Кубок России по киберфутболу с участием официальных представителей футбольных клубов будет проведён успешно и окажется красиво поданным на ТВ, это станет колоссальным толчком. В том, что киберспорт будет развиваться, сомнений нет, но подобные вещи могут сильно ускорить развитие. При том большом интересе молодёжи это неизбежно. Я не исключаю, что мы увидим киберспорт и в олимпийской программе. Почему шахмат там до сих пор нет? Они не попали туда, когда были суперпопулярны, но постепенно их популярность стала сходить на нет. Сейчас наблюдается новый всплеск интереса к шахматам в связи с игрой Сергея Карякина, его матча с Магнусом Карлсеном. Люди достают свои шахматы, сдувают с них пыль и начинают играют. Возможно, появится новая заявка на включение в олимпийскую программу. Всё же связано с интересом, а в случае с киберспортом интерес есть, он огромный, его и развивать даже не нужно, только сдерживай!


– Стоит ли в этом случае ожидать появления трансляций киберспортивных соревнований на крупных телевизионных каналах?
– Всё зависит от того, как будет решён вопрос показа. Тут нельзя ставить камеру и через плечо играющего показывать игру с экрана, это будет совсем неинтересно. Нужно иметь какую-то возможность продемонстрировать саму игру изнутри, но поскольку на экране бегают виртуальные футболисты, понадобятся и другие камеры, которые максимально оживят происходящее на экране эмоциями реальных людей: показывать и реакцию играющего, и сидящих в студии звёзд, и зрителей. Если это будет сделано, то у киберспорта есть реальный шанс – такое шоу достойно любого центрального канала.
Виктор Гусев

Виктор Гусев


– В кубке РФПЛ по киберспорту вы будете принимать какое-то участие?
– Пока не знаю. Для меня было сюрпризом, что соревнования пройдут уже в конце этого месяца в Уфе. Мне было бы очень интересно поучаствовать в мероприятии для оживления процесса. Он достаточно живой и сам по себе, но всегда можно что-то добавить.

– Вы сказали, что когда росли, ещё не было компьютеров. А сейчас вы во что-то играете?
– Я не играю, играет мой младший сын. Ему 12 лет, и когда он увидел, что папа имеет к этому отношение, во-первых, это дало ему карт-бланш: теперь он может играть во всё, что угодно, а я не могу его ограничивать, потому что сам влез в это дело. А во-вторых, я стал пользоваться у него дополнительным уважением и авторитетом, когда прокомментировал один из виртуальных матчей.

– В какие игры он играет?
– В разные, в том числе и в FIFA, и, что интересно, через эту игру выходит и на футбол настоящий. Это заставляет его следить за переходами спортсменов из клуба в клуб, за покупкой тех или иных футболистов, за их персональными характеристиками. Иногда он мне выдаёт такую информацию о «Барселоне» или «Челси», которую я и не слышал, а ему это важно для игрового процесса. Это увеличивает его знания о мире спорта, поскольку игра перекликается с реальной жизнью.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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