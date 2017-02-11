Имение за миллиард. Где тренируется команда M19

В глазах обывателей киберспорт по-прежнему выглядит как авантюра для прохиндеев. Сложно поверить, что можно играть, жать на кнопки и зарабатывать до $ 10-15 тыс. в месяц. Индустрия виртуальных соревнований притягивает всех, от бизнесменов до профессиональных спортсменов и крупных брендов.
В 2017 году в России появилась новая организация, взявшая название M19, чем наделала много шума. Три бизнесмена, которые раньше занимались строительством, клинингом и облачными сервисами, решили сделать ставку на киберспорт. Как называются их прошлые проекты, не говорят. Но уверяют, что они успешно работают. Клуб долго не хотел рассказывать и об инвесторе. Чтобы вопросов стало меньше, всю прессу собрали на тренировочной базе, в усадьбе «Никольское».
Дворянский дом
«Никольское» — исторический объект. Усадьбу построили в 1750-1770-е годы. Дом спланировали в соответствии с правилами классической архитектуры Палладио (великий итальянский архитектор. – Прим. «Чемпионат»). Сейчас здание с 11 гектарами выставлено на сайте «Российского аукционного дома» с минимальным ценником в 1,3 млд рублей.
«Сама усадьба — очень важный исторический объект. У этого места богатейшая история, начиная от дворянских семей и заканчивая оккупацией немецких войск, — говорит Александр Шлёмин, операционный директор M19. — В советское время здание переформировали в пионерский лагерь. Потом один из инвесторов решил переделать усадьбу в имение, собственный дом. Но в дальнейшем он не захотел проживать здесь, а это место было передано нам, в нашу организацию, чтобы мы смогли сделать здесь буткемп для киберспорстменов».
По словам Шлёмина, один из дворян в своё время проиграл имение в карты. Теперь здесь тренируется лучшая команда в СНГ по League of Legends. Правда, этот титул многие болельщики и фанаты игры готовы оспорить — в Континентальной лиге M19 делят третье место с тремя другими командами.
Под нужды игроков оборудовали только одну комнату. В ней компактно расставлены несколько компьютеров. Фанаты уговаривают киберспортсменов хоть иногда устраивать оттуда трансляции, но те отмахиваются. «Зачем вам слушать вопли других людей?»
На первом этаже при входе висят картины с портретами дворянских семей Глебовых и Безобразовых. Из-за прессы их завесили баннерами команды. Наверху четыре спальни и большая комната с роялем. К нему подходит только Михаил «Kira» Гармаш, игрок средней линии M19. Остальные держатся от инструмента в стороне. Чуть поодаль от рояля висят портреты композиторов: Мусорского, Стравинского и Чайковского. Их нарисовал сам Стеф-Альберт Ботма — человек, который и занимался реставрацией усадьбы.
Для работы он привлекал не только лучших российских архитекторов, но и специалистов из Италии и США. На втором этаже четыре спальни, оформленные под времена года. Например, в «зимней», как признается Стеф-Альберт, создано чистое, «кубическое» пространство с элементами дизайна Большого театра. Но это для эстетов. Все остальные смотрят на окружающую роскошь и произносят «богато».
Фабрика звёзд
«Усадьба сама по себе очень большая, здесь очень просторно, много места для развития дополнительных структур. Сейчас мы занимаемся тем, что создаем инфраструктуру для наших киберспорстменов. Справа от здания находится экологическая ферма, мы производим здесь молоко, масло, сыр. На 80% наши игроки питаются экологически чистыми продуктами. Иногда мы их балуем пиццей и «колой», но без этого никак. Они не были воспитаны в спорте, не привыкли к правильному питанию, соответственно, это приходится вводить сейчас», — рассказывает Шлёмин.
Сами игроки жмутся друг к другу во время пресс-конференции. Им слегка некомфортно сидеть перед толпой журналистов, которые пришли посмотреть на них, словно дети на красных панд в зоопарке. Большую часть времени вопросами забрасывают владельцев клуба. Кто инвестор? Почему здесь? А что дальше? Первичное любопытство удовлетворили, но вопросов меньше не стало.
→ «Мы ищем не нашивку на футболку, а партнёра». Кто владеет M19
— Как получилось, что вы вышли на ваш текущий состав по League of Legends?
— Как бывает довольно-таки часто — знакомства. Здесь была подобная ситуация. Мы познакомились с главным менеджером команды Albus NoX на тот момент. Тогда команда была на стадии развала. Для нас это была отличная возможность сохранить ребят как коллектив. Ребята показали сумасшедшие результаты в прошлом году — это уникально для нашего региона. Для нас это была отличная возможность поддержать ребят, с одной стороны, с другой — войти на рынок.
Вошли, но с шумом и фейерверками со стороны сообщества. Многие не оценили, как владельцы нового клуба взяли название M19, под которым в начале 2000-х выступала лучшая российская команда по Counter-Strike 1.6. Конфликт замяли, законность оснований отстояли, но осадок остался.
— Когда вы подпишите новые команды?
— У нас есть курс на определённые вещи: это Dota 2 и CS:GO. Мы оцениваем вовлечённую аудиторию. Сейчас уже есть входящий трафик сотрудничества, нам пишут команды по Overwach, например. Естественно, мы присматриваемся. Мы открыты для общения со всеми, но фокус сейчас сделан на Dota 2 и CS. У нас на нашей странице есть почта, туда очень многие люди пишут, причём пишут и иностранцы. Нам предлагают какие-то услуги, какие-то кооперации. Мы к этому открыты и это рассматриваем.
На вопрос, когда же появится чуть больше конкретики, в один голос говорят: «После чемпионата Intel Extreme Masters» (турнир пройдёт с 22 по 26 февраля. — Прим. «Чемпионата»). Про игроков в Hearthstone никто не спрашивает. И правильно. Никто не хочет, чтобы целую усадьбу опять проиграли в карты, а вместе с ней последнюю гордость и бренд M19.
Впрочем, у киберспортивного сообщества и без них есть опасения, что чуда не произойдёт. И тогда русские белоснежные поля, укутывающие, как одеяло, усадьба за миллиард с барского плеча, благородные идеи по развитию киберспорта и игроков — всё будет неважно. У журналистов остался без ответа один вопрос, который беспокоит всех: «Кого мы увидели? Особу, приближённую к императору, или Кису Воробьянинова?».