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175 лет назад 2016
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ЦСКА подписал контракт с киберспортсменом Андреем «Timon» Гурьевым
Фото: pfc-cska.com
Текст: Иван Ковалёв

«Возможно, последний трансфер ЦСКА этой зимой»

ЦСКА подписал контракт с чемпионом России по FIFA-16. Андрей «Timon» Гурьев теперь будет играть не только за себя, но и за любимый клуб.
11 февраля 2017, суббота. 14:45. Киберспорт
Российские футбольные клубы продолжают подписывать киберспортсменов. На сей раз вести пришли из стана столичных «армейцев».

«Сегодня состоялся, возможно, последний трансфер ЦСКА в зимнее окно. Последний по счёту, но не по значению. Надеюсь, Андрей вернётся с предстоящего турнира по FIFA с победой,
которая станет для нас хорошим символом к возобновлению сезона-2016/17», — начал презентацию особенного новичка гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.

Представление Андрея Гурьева (прозвище «Timon») очень напоминало мероприятие в честь настоящего футбольного трансфера, чем ЦСКА этой зимой болельщиков не балует. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вручил Гурьеву клубную футболку с седьмым номером, стороны пожали руки и разошлись делиться эмоциями о сделке.

— Нельзя игнорировать веяние времени, — пояснил Бабаев. – Мы знаем, какое число людей сейчас увлекается киберспортом. Прогресс не стоит на месте, потому и мы не можем оставаться в стороне. Тем более от такого турнира, в котором участвуют почти все известные клубы страны.

— Почему именно Timon?
— Timon является нашим болельщиком ещё с детских лет. Это не просто совпадение. Думаю, это отличное начинание. Если обратить внимание на европейскую практику, там уже давно используется данное направление в плане маркетинга и коммерции.
Надеемся, что удастся победить. Киберкубков у нас ещё не было, хотя в России выигрывали всё, что могли.

— Какие задачи ставите Андрею на предстоящих соревнованиях?
— Надеемся, что удастся победить. Киберкубков у нас ещё не было, хотя в России выигрывали всё что могли. Наверное, тот случай, когда участие, возможно, важнее победы на первый раз. Хотя будем желать Андрею только наивысших результатов.

— Насколько тяжело велись переговоры с киберспортсменом?
— Очень быстро и легко договорились. Просто узнали, что есть такой известный киберспортсмен, болеющий за ЦСКА. Быстро связались с ним и пришли к договорённости. Организационные моменты решили без проблем.

— Какую поддержку получит Timon от ЦСКА?
— В первую очередь моральную. Но и, конечно, определённая материальная поддержка также будет оказана. Это касается расходов, связанных с переездами и проживанием в разных городах.

Новое приобретение чемпионов России по футболу – чемпион России по FIFA-16 – призвано популяризировать красно-синих в относительно новой киберспортивной сфере. Timon, как поведали представители клуба, будет заявлен от ЦСКА на турнир по FIFA, в котором сойдутся киберспортсмены, представляющие большинство клубов РФПЛ. Сам Андрей не скрывал положительных эмоций от того, что теперь стал частью любимого с детства клуба.
Думаю, что вхожу в тройку фаворитов вместе с игроком из Уфы Робертом Фахретдиновым и спартаковцем Сергеем Никифоровым.

— Очень рад представлять родной клуб, за который болею с самого детства. ЦСКА – частичка моей жизни. Для меня это большая ответственность. Хочу представить клуб наилучшим образом и одержать победу на предстоящем турнире, — начал Timon.

— У многих читателей есть хотя бы примерное представление, как клубы договариваются о трансферах с футболистами. А как это бывает в случае с киберспортсменами?
— Примерно так же, только без трансферных окон. Довольно долго общались с ЦСКА. Постепенно разговор дошёл до главных людей клуба. Согласовали контракт, который всех устроил. Рад, что всё так разрешилось.

— Какую вам поставили задачу на предстоящем турнире?
— Задача у ЦСКА всегда одна – быть первым! Думаю, у меня задача такая же, и буду стремиться только к победе.


— Кто будет твоим главным конкурентом?
— Думаю, что вхожу в тройку фаворитов вместе с игроком из Уфы Робертом Фахретдиновым и спартаковцем Сергеем Никифоровым.

— Философский вопрос: зачем это тебе?
— Это полезно, в том числе и для клуба. Такой проект важен с точки зрения продвижения ЦСКА в Интернете. Мир развивается, не стоит на месте, и аудитория в Интернете важна для каждого клуба сегодня. Надеюсь, что вместе с ЦСКА буду развивать как свою медийную часть, так и клубную.

— Каким образом?
— Благодаря совместным проектам. Возможно, это будут ролики на Youtube и в соцсетях.

— Чувствуешь себя теперь частью клуба, наравне с игроками?
— В каком-то смысле да. Хоть и не выхожу на поле с игроками, но смог взять себе седьмой номер, как у Зорана Тошича. Было неплохо устроить с ним некий челлендж за право обладания номером. Может, серию пенальти… А вообще, представлять ЦСКА – большая честь для меня. Рад, что всё так получилось.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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