Джеки «EternalEnvy» Мао. Между клоуном и гением

Ничего, кроме игр и аниме

Миллион сюжетных поворотов

Вторые места на каждом турнире вносили нас в список лучших команд, тут без разговоров. Но чёрт подери, кто вообще помнит команду, которая занимает второе место?

Все или ничего

Если бы волшебник сказал мне, что я не буду лучшим в этой игре, я бы бросил ее в тот же момент”, — уверенно заявлял Envy, рассуждая о своих целях.

Нытик или правдолюб

Джеки старался сделать соревнования чуть лучше, только снова странным способом. Этим он нажил себе врагов, считающих его нытиком, и фанатов, восхваляющих его честность. Грань снова оказалась очень тонкой.

Джеки «EternalEnvy» Мао любят и ненавидят. Причём одновременно одни и те же люди. За секунду он разгоняется от клоуна до гения и ещё быстрее уходит в обратный вираж. Над ним смеются, тычут пальцем, но копируют его сборки и стиль игры. Сколько бы Джеки ни ошибался, на карте будут бояться именно его. Он сам и его карьера сотканы из противоречий и неожиданных, а порой и нелепых сюжетных поворотов. Как-то Envy сказал, что никогда бы не стал смотреть аниме про себя. А зря.Впервые Джеки сел за компьютер в три года. Это была какая-то китайская игра с паззлами, и почему-то он её неплохо помнит. У него никогда не было много друзей, зато всегда был интерес к логическим задачам и желание в чём-то быть немного лучше других. В 14 лет он впервые сыграл в DotA в интернет-кафе, куда попал вместе с двоюродным братом. Через неделю в этом клубе Джеки не было равных. Его даже слегка побили за то, что он обыграл местных «авторитетов».«Я знал, что я лучший в своей школе, но всем же плевать на это. Если ты лучший в школе, это просто значит, что ты средненький игрок, а скорее всего, ты просто отвратителен», — заключил Envy.Вместе со знакомыми он выигрывал каждую игру, пока не наткнулся в пабе на Андре «Hit0mi» Прайса, который стёр его команду в порошок. Джеки добавил его в друзья и спросил: «Почему ты так хорош, и какого чёрта я играю так плохо»? И Hit0mi взял ушлого парня на обучение, а через неделю пригласил в лигу IHL, где собирались лучшие игроки. В своём первом матче Envy на Silencer в миду уничтожил Бена «Merlini» Ву, но за три месяца так и не поднялся выше 250-й строчки. И потому постепенно забросил.Затем вместе с друзьями Джеки играл в не слишком популярную MOBA Draconica, а позже и вовсе решил отказаться от компьютерных игрушек в пользу вполне материальных — он учился на инженерном факультете в Торонто и с удовольствием занимался робототехникой. Даже претендовал на звание лучшего студента, если бы не английский. Но между семестрами Джеки решил ради развлечения сыграть в Heroes of the Newerth. Пара месяцев — и Envy был на второй строчке европейского и американского рейтинга, мог назвать себя одним из лучших мидеров в HoN и получил приглашение в команду.По-настоящему связать свою жизнь с играми Джеки решил, когда три раза подряд посмотрел финал Jaedong vs Flash в StarCraft. Его впечатляло, как чемпионы дерутся за титул и не останавливаются, даже заполучив его. Он хотел так же.В декабре 2011 года на форуме LiquidDota появилась запись:«Привет, я парень из Канады, который в своей жизни не знает ничего, кроме математики, науки, случайной фигни, аниме и видеоигр. Мой ник EternalEnvy. Я второй год учусь на инженерном факультете Университета Торонто. Это максимально идиотский курс, который разрушает твою душу. И перед началом второй половины года я хочу бросить учёбу и играть в DotA серьёзно. Чтобы зарабатывать деньги, я собираюсь стримить (10-13 часов каждый день), тренировать (не уверен, как это работает) и выигрывать турниры. Если этот план провалится, я вернусь к учёбе».Форумчане посоветовали отойти от компьютера и найти психолога. Или друзей. Мама после такой новости грозилась выгнать из дома, на что Джеки даже был согласен. Лишь бы была возможность попробовать. Конечно, из дома его никто выдворил, но и поддерживать его безрассудную идею не стали. Только когда всеобщее неодобрение останавливало Envy?Карьера Джеки — настоящая анимешная история с кучей взлётов, падений, друзей, которые становились врагами, и врагов, переквалифицировавшихся в друзья.Со шведскими знакомыми он собрал команду No Tidehunter, выиграл несколько турниров, а его выгнали оттуда, прикрываясь желанием собрать однонациональный состав и говорить на шведском. Только Envy уверен, что им скорее хотелось взять в команду друга, чем оставлять новичка-саппорта.Джеки нашёл состав Kaipi, способный соперничать с лучшими европейскими коллективами, но ему не дали приглашение на квалификации к The International 3. А ведь Envy до сих пор уверен, что та пятёрка смогла бы надрать задницу Alliance и забрать Аэгис.Затем были Speed Gaming, славная история которых закончилась скандалом с менеджером и срочным поиском другой организации. Эпоху Cloud9 можно было бы назвать расцветом карьеры Джеки, если бы не одно но — его не устраивали вторые места.C9 доходили до финала в каждом третьем турнире. Но в решающей игре всё пошло наперекосяк. Драфты были странными, игровые решения и того хуже.И за всё это отвечал Джеки, который потом не искал себе оправданий. «Я облажался», — с этой мыслью он засыпал после очередного поражения.Даже свои победы он никогда не считал достаточными или действительно важными. Перед DreamHack No Tidehunter проигрывали все свои тренировочные матчи, а на чемпионате их спасли только драфты Джеки. В финале MLG, по словам Envy, все, а особенно Arteezy, играли отвратительно.«Мы взяли OD, и никто не знал, как играть против него… Это глупо. Наши драфты были идиотскими, особенно этот OD на первый пик. Было столько возможностей его законтрить, но никто ими не воспользовался!» — сетовал Джеки.Все считают этот финал легендарным: молодая команда, да ещё и с заменой и после отвратительного старта турнира, обыгрывает сильнейших DK! А для Envy это всё глупая случайность, возможно, недостойная приложенных усилий.Даже свою самую крупную победу, чемпионство на Шанхайском мэйджоре, он приписывает скорее не себе и команде, а их тренеру, Тибану “1437” Сива. Внутри состава к тому времени все сломалось, они не могли найти подход к игре, но 1437 спас ситуацию. В Шанхае Джеки часами говорил с ним об игре. И этот чемпионский титул — тренерское достижение, а не командное.«Мы выиграли турнир не потому, что были лучшей командой, у которой нет проблем. Мы победили, потому что нас научили играть вокруг них. Но так будет не всегда», — заключил Envy.Если бы среди киберспортсменов составляли рейтинг на самого целеустремленного, то Джеки застолбил бы за собой первую строчку. Каждый день он играет по десятку карт в пабе, потом на тренировке, а затем еще находит соперника для игры один на один. Как только меняется мета, он как сумасшедший начинает отрабатывать новых героев, искать подходящие сборки и билды. Сначала попытки выглядят комично, как первые шаги маленького ребенка: недобитые крипы, дурацкие предметы и глупые решения. Но пока все потешаются над очередной идиотской ситуацией со стрима, Envy встает на ноги и уже бежит вперед, сверкая пятками. А на завтра все пабы заполняют те самые “дурацкие сборки”.Когда Джеки приезжает на турниры, он сразу ищет компьютер. Говорят, со стороны это выглядит странно. Он практически ни с кем не общается, а только спрашивает, готово ли его игровое место. На время TI он даже удалял всех из друзей в Steam. Однажды его спросили, зачем он так выкладывается, на что Envy ответил, что еще никогда не старался в полную силу.Все или ничего — это история как раз про Джеки.Когда Сэм “Bulba” Сосэйл сказал, что доволен своим восьмым местом на The International, Джеки был взбешен: разве ты приезжаешь на турнир не за победой? Зачем ты вообще тогда играешь?Свою игру он превращает в искусство: искусство выиграть невыигрываемое и проиграть непроигрываемое. То, что комментаторы называют сумасшествием, ошибкой или глупостью, Джеки считает необходимым риском. Ведь если играть как все остальные, то ты никогда не станешь лучше.“Я всегда стараюсь довести ситуацию до предела. В большинстве случаев это выглядит как огромный риск, потому что вы до конца не уверены в возможностях того, что вы делаете. Но я в это верю. И поэтому это работает”, — рассказывает Envy.И рискует он не без оглядки. Он всегда знает, что его соперник потратит время, стараясь разгадать план Джеки. Так работает “теория хаоса”, сделавшая его одним из лучших игроков мира и главным посмешищем, когда все выходит из под контроля. Тогда Джеки Мао для всех превращается в Джеки LMAO.На Шанхайском мэйджоре 2GD внес Envy в список минусов Team Secret. Аналитики взбунтовались, сказав, что именно Джеки может выиграть им карту. И никто никогда не знает, кто сегодня окажется в нем сильнее — клоун или гений.Как и любой герой аниме, Envy от природы наделен “суперсилой”, ставшей его проклятьем. Он, наверное, самый прямой и честный человек в Dota-сообществе. Поэтому у него почти не было друзей в школе и университете, и поэтому он успел попортить отношения со многими игроками.В интервью он спокойно рассказывает, сколько и с кем его команда тренировалась, и даже поделится результатами. Он называет PieLieDie лучшим игроком в мире, а через минуту в красочных выражениях описывает, как отвратительно тот себя ведет во время подготовки к турнирам. Envy не скрывает, чем ему не угодили игроки, которых он выгонял из команды: если есть объективные причины, какой смысл их скрывать?Больше всего от Джеки досталось организаторам турниров. После каждого чемпионата в 2015 году Envy писал блог или долго рассказывал на стриме, как все прошло. Что у организаторов не нашлось стульев с подлокотниками, как у него не было возможности спокойно сходить в уборную в перерыве между картами, а отдельно поделиться своими впечатлениями от техники. Каждый раз организаторам доставалась порция критики, причем порой в нелестных выражениях.“Обычно на китайских турнирах есть отдельные уборные, но они очень грязые или это просто гребанная дыра (реально тупо дыра). Вы подумаете “ну туалет и туалет, какая разница?” Но когда ты едешь в Китай, ты всегда рискуешь заработать отравление. Например, я отравился на MDL. У меня реально были проблемы в день нашей игры, и слава богу, у нас были отдельные “VIP” туалеты. Хотя моя задница от них все еще болит!Джеки уверен, что если не говорить о проблемах открыто, то их никто никогда не решит. И пока всем кажется, что он просит о каких-то глупостях, он объясняет свои комментарии просто — все это мешает играть. Нет подлокотников у стульев — игроки не могут долго тренироваться. Нет нормальной еды — тебе приходится бегать в ближайшее кафе и тратить на это время, которое ты мог посвятить стратегиям. Не регулируется высота мониторов — кому-то придется искать книги и коробки, чтобы соорудить себе подставку. Все эти проблемы кажутся мелкими неровностями на красивой открытке турнира, но когда такой камешек попадет тебе в ботинок, далеко ты не убежишь.Как-то Envy сказал, что играть будет до тех пор, пока не потеряет зрение. У него есть цель — стать лучшим игроком в мире, и он перепробует все способы. Сейчас он наигрался с большими звездами и организациями с грандиозными планами и постоянными секретами. Теперь Джеки пытается пройти этот путь с друзьями в команде, созданной своими силами.Трижды за карьеру Envy отклонял приглашение в Evil Geniuses. Дело не в неприязни к тем игрокам или любви к своим коллегам по команде. Просто это не тот путь, который проходят настоящие герои.“Я не хочу перейти в команду победителей, я хочу создать её. Главные герои в аниме никогда не присоединяются к чемпионам. В конце они обыгрывают их”