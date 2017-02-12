Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Интервью с Дмитрием «LighTofHeaveN» Куприяновым
Текст: Александр Колтан

«Если ты классный парень, команда наградит тебя»

Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов — о своём отношении к новому составу Na’Vi, институте тренерства в СНГ, системе MMR и новом патче Dota 2.
12 февраля 2017, воскресенье. 16:15. Киберспорт
Поклонники киберспорта хорошо знают Дмитрия «LighTofHeaveN» Куприянова ещё по звёздному составу Natus Vincere, который взял золото на первом и серебро на втором турнире The International. На данный момент Дмитрий является известным комментатором и аналитиком студии RuHub, в свободное время занимается стримингом.

— Недавно в Хорватии прошёл LAN-финал пятого сезона Dota Pit League. Ваше отсутствие не осталось незамеченным: многим зрителям не хватало вашей аналитики. Почему так получилось?
— У меня сейчас беременная жена, и ей нужна поддержка. Пока супруга в положении, буду пропускать все LAN-турниры за границей. До сих пор я присутствовал на всех ивентах от Valve, однако с вероятностью 99% не поеду на Major Kiev.

— Правда ли, что просмотр турнира из дома в качестве зрителя даёт возможность взглянуть на игры команд с другой стороны и заметить то, что можно пропустить, находясь на самом турнире?
— Если у аналитика на турнире нет компьютера или ноутбука, где он может посмотреть на повторе самые интересные моменты, то зритель перед монитором оказывается в выигрыше. Если же на мероприятии нам предоставляют технику, мы находимся в равных условиях.

— На Dota Pit League отличились сингапурцы Team Faceless, отправив домой в bo1-серии таких грандов, как Virtus.pro, Digital Chaos и iG и заняв в итоге третье место на турнире. Если бы это были игры bo3, исход матчей был бы другим?
— Я не любитель формата бо1, но зачастую без него не обойтись, если есть ограничения по времени. Организатору турнира необходимо выбирать между системами Single Elimination c bo3, где сильнейшие команды могут попасть в одну сетку до финала и Double Elimination с bo1 в нижней сетке. Наличие шанса на возвращение лучше, чем его отсутствие.
Но при игре в формате bo1 команды с низкими показателями имеют больше возможностей пробиться дальше. Когда я играл в Na`Vi, мы часто проигрывали первую карту, вспомнить хотя бы второй The International, но потом понимали, в чём силен противник, и резко находили противодействие.

— Что вы думаете о новом составе Na’Vi, ждёт ли их успех?
— Были варианты намного лучше. Тот же ALOHADANCE очень хорошо играет в Dota 2. Он отлично показал себя в Team Empire на четвертой позиции, но увы, не всегда находил общий язык с другими участниками команды. Организация дает игрокам дисциплину, в то время как те предлагают свои руки. На мой взгляд лучше брать сильных игроков и учить их общаться, нежели брать «хороших парней» и учить их играть.

— Не думаешь ли ты, что языковой барьер даст о себе знать, ведь Biver и Pajkatt не говорят по-русски?
— Если General и Dendi смогут слегка улучшить свой английский, то проблем не будет вообще. Напомню что языковой барьер был в DC на последнем The International. Resolution тоже говорил по-русски, но при этом сумел занять второе место с англоязычной командой.
Люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.

— Какой из составов Natus Vincere тебе больше всего импонировал?
— LighTofHeaveN, Dendi, XBOCT, Ars-Art, Puppey и Kuroku, Dendi, XBOCT, Kuroku, Puppey. Причина — результаты. В первом составе команда была лучшей на большинстве турниров долгие годы с 2011-го по 2013 год, а во втором занимала вершину с 2013-го по 2014-й. Всё, что было потом, выглядело так себе по сравнению с тем, что было до этого. При этом забавный факт — люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.

— СНГ-коллективы очень редко пользуются услугами тренеров. Почему так получается и правильно ли это?
— Тренер — учитель по избранному виду спорта. В нашей стране отношение к учителям хорошо отображается в их зарплате. Для 17-20-летних людей (средний возраст молодых талантов в Dota 2) любое упоминание о тренере или учителе в большинстве случаев воспринимается в штыки. Goblak дважды был тренером Na’Vi, и дважды состав после турниров распадался, показав неудовлетворительные результаты. Jotm тренировал Team Empire после Major Manila, в итоге тоже ушел по неизвестным причинам. Я же, в свою очередь, был с Virtus.pro на пятом The International, где они заняли 5-6 место.

Некоторые расценивают работу тренера как односторонний процесс, однако я считаю любую учебу взаимодействием двух сторон. Если хотя бы один из участников диалога будет не заинтересован в процессе, то все попытки тщетны. Говорить нужно тогда, когда собеседник готов слушать.

— Важен ли возраст для игрока в Dota 2? Падает ли реакция и скорость принятия решений с годами, или же всё это компенсируется накопленным опытом?
— Угасание реакции происходит у всех, даже у профессиональных спортсменов Пик быстроты реакции достигается в 25-30 лет, а после она идёт на спад. Молодому игроку лучше осваивать сложных героев: Invoker и Meepo. Игрокам с опытом лучше координировать команду и забирать героев попроще: Org Magi и Undying.

— Считаете ли вы рейтинг MMR основным показателем скилла игрока или же есть вещи поважнее?
— Всем известный BadMan был одном шаге от того, чтобы взять 9000 очков одиночного рейтинга и даже какое то время возглавлял европейский топ. Однако его нет ни в одной команде первого или второго эшелона. Также есть коллектив, в которой аж 3 игрока имеют 9000 очков рейтинга (Team Liquid: Matumba, GH и Miracle), но эта команда даже не смогла пройти квалификацию на Major Boston. Примеров множество. Помимо MMR игрокам необходимо учиться командной игре. Эгоисты с хорошими цифрами, играющие только на себя, в коллективе не нужны. Предлагаю молодым талантам совмещать одиночную и командную игру, тогда все двери откроются. Хороший пример — Resolution.

— Вы довольны ты нынешней MMR-системой в Dota 2? Что хотел бы изменить?
— Добавить репутацию, влияющую на подбор игроков. Сейчас, если у вас одинаковый рейтинг, кто с кем попадет — случайность. Имея 11 похвал и меньше трех жалоб, я попадал в игру с теми, кто проводит игры с низким приоритетом чаще, чем обычные игры. Если же сделать, как предлагаю я, то при одинаковом рейтинге люди с высокой репутацией попадают на таких же союзников. В то время, как люди с отрицательной репутацией будут получать в свою команду бандитов.

— А как относитесь к системе штрафов, недавно переработанной в Dota 2: чтобы попасть в подбор с низким приоритетом, достаточно получить 5 репортов в одной игре, а выбраться оттуда порой бывает ой как непросто. Справедливо ли это?
— Справедливо. Есть хорошее противодействие этой системе. Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками. Чем больше тебя хвалят, тем выше защита от подбора с низким приоритетом.
Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками.

— Патч 7.00 перевернул Dota 2 с ног на голову. Что понравилось и не понравилось больше всего?
— Больше всего понравились таланты. Теперь, если Valve захочет сбалансировать героя, то у неё будет больше возможностей. Благодаря талантам, многие герои становятся стрелками, некоторые заклинатели превращаются в сильнейших танков. Вариативность увеличилась настолько, что теперь в «Доту» стало очень весело играть и ещё интереснее комментировать.

— Было разумно вводить так много изменений за один раз?
— Чем больше изменений в хорошую сторону, тем лучше.

— Многие команды с выходом нового патча пользуются старыми наработками, опасаясь экспериментов. Это можно сказать и про героев, и про собранные артефакты. Все смотрят на то, как играют гранды, а уже потом повторяют за ними. Правильно ли это?
— Главный приз заберет тот, кто хорошо проведёт эксперимент и набьет руку. Например, как это сделал Сумаил на China Top 2016 — придумал сборку с Blademail. Впоследствии противники тоже начали повторять за ним, но € 100 тыс. заработала EG.

— Вас знают как морально устойчивого игрока. А что бы вы посоветовали игрокам, впадающим в «тильт» после пары смертей?
— Искать плюсы «тильта». Если минусов больше чем плюсов, то вообще не вижу смысла «тильтовать». Возможно, у некоторых осталась привычки из детства, когда что-либо не получалось, и человек начинал плакать, кричать и вести себя вызывающе, чтобы родители решили проблему за него. В Dota 2 то же самое. Игроки, попадающие в «тильт», возможно, надеются, что союзники поймут их состояние и начнут во всю их успокаивать. Это лишь мое предположение, так как других версий нет.

К плюсам такого поведения можно отнести лишь то, что некоторым нравится смотреть на таких людей. Так, одна из известнейших стримеров Карина набрала невероятную популярность за небольшой срок, зарабатывая миллионы и набирая аудиторию в геометрической прогрессии быстрее, чем кто-либо за всё существование Twitch.tv. Всё это было сделано благодаря бесконечному «тильту» на стриме. Она уже давно завязала с подобной деятельностью. Однако начали появляться клоны Карины, старающиеся повторить её образ, закидывая себе фейковые донаты и эмоционально реагирующие на них.

— Многие подростки повторяют фразы своих кумиров, а бывает и копируют их модель поведения. Оказывают ли популярные стримеры влияние на поведение и манеру мышления молодёжи?
— Безусловно. Медийные личности с каждым годом имеют всё большее влияния на молодёжь. При этом некоторые из них, как, например, Ивангай, уже являются специальными гостями в шоу «Вечерний Ургант» и на крупных развлекательных мероприятиях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
12 февраля 2017, воскресенье
15:08 Йоаким «jkaem» Мюрбостад сыграет за FaZe на DreamHack Masters Las Vegas
14:39 Крис «сhrisJ» де Йонг вернётся в основной состав Mousesports
14:08 Профессионального игрока в Madden NFL 17 оштрафовали на $ 3 тыс. за расизм
12:30 Санг Дон «Forev» Ли взял отметку в 9000 рейтинговых очков в Dota 2
11:48 Илья Геркус: мы представляем STAVR как полноправного игрока «Локомотива»
11 февраля 2017, суббота
20:30 ФК «Локомотив» заключил контракт с двумя игроками в FIFA
19:09 Effect обыграла Vega Squadron на квалификациях DAC по Dota 2
16:16 MVP подписала третий состав по CS:GO
14:31 Владелец IG планирует приобрести франшизу WCG
13:15 Activision Blizzard сократила около 200 сотрудников
12:04 Бобби Котик: сделка между Riot и MLBAM — очень важный шаг для киберспорта
12:00 Роман Бабаев: надеюсь, Timon продолжит славную традицию армейского клуба
11:32 Евгений «ugin» Ерофеев: французы? Не думаю, что они что-то сильно поменяли
00:47 Team Liquid стала победителем европейской квалификации на DAC 2017
10 февраля 2017, пятница
20:03 B)ears вышла в финал европейской квалификации на DAC 2017
18:27 SK Gaming и Ninjas in Pyjamas получили прямое приглашение на турнир SL i-League
17:41 ПФК ЦСКА подписал соглашение с киберфутболистом
17:20 Цзуань Чжан «Attacker» Шан сыграет за Tyloo на DreamHack Las Vegas 2017
14:34 Valve: следующий The International может пройти в другой стране
12:26 Capcom анонсировала русскую героиню в Street Fighter V
11:38 Cloud9 отказалась от участия на IEM Katowice 2017 по League of Legends
11:08 Анонсирован состав групп на турнире IEM Katowice 2017
9 февраля 2017, четверг
23:44 Глава Федерации киберфутбола России: у PES дела совсем плохи
22:03 «Шальке-04» подписала киберфутболиста в Pro Evolution Soccer
21:52 The Alliance и Horde получили «инвайты» на D2CL Season 10
20:29 FaZe Clan приобрел Николу «NiKo» Ковача
20:15 Team Secret покинула плей-офф квалификации на DAC
20:10 Владельцы «Бостон Брюинз» инвестировали в киберспортивный клуб Splyce
20:00 Грейсон «goldenglue» Гилмер занял место в основе Team Liquid
19:21 Riot Games забанила 40% игроков Серии Претендентов в Океании
18:16 WarriorsGaming.Unity сыграет в финале квалификации на DAC 2017
17:36 Игроки в файтинги собрали $ 152 тыс. на благотворительность
17:26 Дункан «Thorin» Шилдс выпустил новую версию рейтинга лучших команд мира по CS:GO
14:25 Андрей Коршунов: российские футбольные клубы присматриваются к League of Legends
13:29 Сергей «kefir» Никифоров: подготовку к Кубку РФПЛ начну за три дня до турнира
12:30 Популярный видеоблогер познакомил своего отца с миром Overwatch
10:37 Сергей Чебан: большой футбол и киберфутбол нашли точки соприкосновения
10:22 Psyonix потратит более $ 2,5 млн на развитие киберспорта в Rocket League
10:14 Чжичен «LaNm» Чжан вернулся в основной состав EHOME
09:00 Две датские команды разругались из-за киберспортсмена
8 февраля 2017, среда
23:49 Киберспортивный канал Game Show стал лауреатом премии «Большая Цифра»
21:30 Адиль «ScreaM» Бенрильтом подпишет контракт с Team EnVyUs
20:46 Филип «aizy» Айструп стал игроком North
20:19 Организация Virtus.pro открыла вакансию менеджера состава по Dota 2
19:06 Вице-президент ELEAGUE: мы стараемся развиваться
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+