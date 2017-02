«Если ты классный парень, команда наградит тебя»

Люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.

Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками.

Поклонники киберспорта хорошо знают Дмитрия «LighTofHeaveN» Куприянова ещё по звёздному составу Natus Vincere, который взял золото на первом и серебро на втором турнире The International. На данный момент Дмитрий является известным комментатором и аналитиком студии RuHub, в свободное время занимается стримингом.— У меня сейчас беременная жена, и ей нужна поддержка. Пока супруга в положении, буду пропускать все LAN-турниры за границей. До сих пор я присутствовал на всех ивентах от Valve, однако с вероятностью 99% не поеду на Major Kiev.— Если у аналитика на турнире нет компьютера или ноутбука, где он может посмотреть на повторе самые интересные моменты, то зритель перед монитором оказывается в выигрыше. Если же на мероприятии нам предоставляют технику, мы находимся в равных условиях.— Я не любитель формата бо1, но зачастую без него не обойтись, если есть ограничения по времени. Организатору турнира необходимо выбирать между системами Single Elimination c bo3, где сильнейшие команды могут попасть в одну сетку до финала и Double Elimination с bo1 в нижней сетке. Наличие шанса на возвращение лучше, чем его отсутствие.Но при игре в формате bo1 команды с низкими показателями имеют больше возможностей пробиться дальше. Когда я играл в Na`Vi, мы часто проигрывали первую карту, вспомнить хотя бы второй The International, но потом понимали, в чём силен противник, и резко находили противодействие.— Были варианты намного лучше. Тот же ALOHADANCE очень хорошо играет в Dota 2 . Он отлично показал себя в Team Empire на четвертой позиции, но увы, не всегда находил общий язык с другими участниками команды. Организация дает игрокам дисциплину, в то время как те предлагают свои руки. На мой взгляд лучше брать сильных игроков и учить их общаться, нежели брать «хороших парней» и учить их играть.— Если General и Dendi смогут слегка улучшить свой английский, то проблем не будет вообще. Напомню что языковой барьер был в DC на последнем The International. Resolution тоже говорил по-русски, но при этом сумел занять второе место с англоязычной командой.— LighTofHeaveN, Dendi, XBOCT, Ars-Art, Puppey и Kuroku, Dendi, XBOCT, Kuroku, Puppey. Причина — результаты. В первом составе команда была лучшей на большинстве турниров долгие годы с 2011-го по 2013 год, а во втором занимала вершину с 2013-го по 2014-й. Всё, что было потом, выглядело так себе по сравнению с тем, что было до этого. При этом забавный факт — люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.— Тренер — учитель по избранному виду спорта. В нашей стране отношение к учителям хорошо отображается в их зарплате. Для 17-20-летних людей (средний возраст молодых талантов в Dota 2 ) любое упоминание о тренере или учителе в большинстве случаев воспринимается в штыки. Goblak дважды был тренером Na’Vi, и дважды состав после турниров распадался, показав неудовлетворительные результаты. Jotm тренировал Team Empire после Major Manila, в итоге тоже ушел по неизвестным причинам. Я же, в свою очередь, был с Virtus.pro на пятом The International, где они заняли 5-6 место.Некоторые расценивают работу тренера как односторонний процесс, однако я считаю любую учебу взаимодействием двух сторон. Если хотя бы один из участников диалога будет не заинтересован в процессе, то все попытки тщетны. Говорить нужно тогда, когда собеседник готов слушать.— Угасание реакции происходит у всех, даже у профессиональных спортсменов Пик быстроты реакции достигается в 25-30 лет, а после она идёт на спад. Молодому игроку лучше осваивать сложных героев: Invoker и Meepo. Игрокам с опытом лучше координировать команду и забирать героев попроще: Org Magi и Undying.— Всем известный BadMan был одном шаге от того, чтобы взять 9000 очков одиночного рейтинга и даже какое то время возглавлял европейский топ. Однако его нет ни в одной команде первого или второго эшелона. Также есть коллектив, в которой аж 3 игрока имеют 9000 очков рейтинга (Team Liquid: Matumba, GH и Miracle), но эта команда даже не смогла пройти квалификацию на Major Boston. Примеров множество. Помимо MMR игрокам необходимо учиться командной игре. Эгоисты с хорошими цифрами, играющие только на себя, в коллективе не нужны. Предлагаю молодым талантам совмещать одиночную и командную игру, тогда все двери откроются. Хороший пример — Resolution.— Добавить репутацию, влияющую на подбор игроков. Сейчас, если у вас одинаковый рейтинг, кто с кем попадет — случайность. Имея 11 похвал и меньше трех жалоб, я попадал в игру с теми, кто проводит игры с низким приоритетом чаще, чем обычные игры. Если же сделать, как предлагаю я, то при одинаковом рейтинге люди с высокой репутацией попадают на таких же союзников. В то время, как люди с отрицательной репутацией будут получать в свою команду бандитов.— Справедливо. Есть хорошее противодействие этой системе. Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками. Чем больше тебя хвалят, тем выше защита от подбора с низким приоритетом.— Больше всего понравились таланты. Теперь, если Valve захочет сбалансировать героя, то у неё будет больше возможностей. Благодаря талантам, многие герои становятся стрелками, некоторые заклинатели превращаются в сильнейших танков. Вариативность увеличилась настолько, что теперь в «Доту» стало очень весело играть и ещё интереснее комментировать.— Чем больше изменений в хорошую сторону, тем лучше.— Главный приз заберет тот, кто хорошо проведёт эксперимент и набьет руку. Например, как это сделал Сумаил на China Top 2016 — придумал сборку с Blademail. Впоследствии противники тоже начали повторять за ним, но € 100 тыс. заработала EG.— Искать плюсы «тильта». Если минусов больше чем плюсов, то вообще не вижу смысла «тильтовать». Возможно, у некоторых осталась привычки из детства, когда что-либо не получалось, и человек начинал плакать, кричать и вести себя вызывающе, чтобы родители решили проблему за него. В Dota 2 то же самое. Игроки, попадающие в «тильт», возможно, надеются, что союзники поймут их состояние и начнут во всю их успокаивать. Это лишь мое предположение, так как других версий нет.К плюсам такого поведения можно отнести лишь то, что некоторым нравится смотреть на таких людей. Так, одна из известнейших стримеров Карина набрала невероятную популярность за небольшой срок, зарабатывая миллионы и набирая аудиторию в геометрической прогрессии быстрее, чем кто-либо за всё существование Twitch.tv. Всё это было сделано благодаря бесконечному «тильту» на стриме. Она уже давно завязала с подобной деятельностью. Однако начали появляться клоны Карины, старающиеся повторить её образ, закидывая себе фейковые донаты и эмоционально реагирующие на них.— Безусловно. Медийные личности с каждым годом имеют всё большее влияния на молодёжь. При этом некоторые из них, как, например, Ивангай, уже являются специальными гостями в шоу «Вечерний Ургант» и на крупных развлекательных мероприятиях.