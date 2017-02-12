«Если ты классный парень, команда наградит тебя»

— Недавно в Хорватии прошёл LAN-финал пятого сезона Dota Pit League. Ваше отсутствие не осталось незамеченным: многим зрителям не хватало вашей аналитики. Почему так получилось?
— У меня сейчас беременная жена, и ей нужна поддержка. Пока супруга в положении, буду пропускать все LAN-турниры за границей. До сих пор я присутствовал на всех ивентах от Valve, однако с вероятностью 99% не поеду на Major Kiev.
— Правда ли, что просмотр турнира из дома в качестве зрителя даёт возможность взглянуть на игры команд с другой стороны и заметить то, что можно пропустить, находясь на самом турнире?
— Если у аналитика на турнире нет компьютера или ноутбука, где он может посмотреть на повторе самые интересные моменты, то зритель перед монитором оказывается в выигрыше. Если же на мероприятии нам предоставляют технику, мы находимся в равных условиях.
— На Dota Pit League отличились сингапурцы Team Faceless, отправив домой в bo1-серии таких грандов, как Virtus.pro, Digital Chaos и iG и заняв в итоге третье место на турнире. Если бы это были игры bo3, исход матчей был бы другим?
— Я не любитель формата бо1, но зачастую без него не обойтись, если есть ограничения по времени. Организатору турнира необходимо выбирать между системами Single Elimination c bo3, где сильнейшие команды могут попасть в одну сетку до финала и Double Elimination с bo1 в нижней сетке. Наличие шанса на возвращение лучше, чем его отсутствие. Но при игре в формате bo1 команды с низкими показателями имеют больше возможностей пробиться дальше. Когда я играл в Na`Vi, мы часто проигрывали первую карту, вспомнить хотя бы второй The International, но потом понимали, в чём силен противник, и резко находили противодействие.
— Что вы думаете о новом составе Na’Vi, ждёт ли их успех?
— Были варианты намного лучше. Тот же ALOHADANCE очень хорошо играет в Dota 2. Он отлично показал себя в Team Empire на четвертой позиции, но увы, не всегда находил общий язык с другими участниками команды. Организация дает игрокам дисциплину, в то время как те предлагают свои руки. На мой взгляд лучше брать сильных игроков и учить их общаться, нежели брать «хороших парней» и учить их играть.
— Не думаешь ли ты, что языковой барьер даст о себе знать, ведь Biver и Pajkatt не говорят по-русски?
— Если General и Dendi смогут слегка улучшить свой английский, то проблем не будет вообще. Напомню что языковой барьер был в DC на последнем The International. Resolution тоже говорил по-русски, но при этом сумел занять второе место с англоязычной командой.
Люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.
— Какой из составов Natus Vincere тебе больше всего импонировал?
— LighTofHeaveN, Dendi, XBOCT, Ars-Art, Puppey и Kuroku, Dendi, XBOCT, Kuroku, Puppey. Причина — результаты. В первом составе команда была лучшей на большинстве турниров долгие годы с 2011-го по 2013 год, а во втором занимала вершину с 2013-го по 2014-й. Всё, что было потом, выглядело так себе по сравнению с тем, что было до этого. При этом забавный факт — люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.
— СНГ-коллективы очень редко пользуются услугами тренеров. Почему так получается и правильно ли это?
— Тренер — учитель по избранному виду спорта. В нашей стране отношение к учителям хорошо отображается в их зарплате. Для 17-20-летних людей (средний возраст молодых талантов в Dota 2) любое упоминание о тренере или учителе в большинстве случаев воспринимается в штыки. Goblak дважды был тренером Na’Vi, и дважды состав после турниров распадался, показав неудовлетворительные результаты. Jotm тренировал Team Empire после Major Manila, в итоге тоже ушел по неизвестным причинам. Я же, в свою очередь, был с Virtus.pro на пятом The International, где они заняли 5-6 место.
Некоторые расценивают работу тренера как односторонний процесс, однако я считаю любую учебу взаимодействием двух сторон. Если хотя бы один из участников диалога будет не заинтересован в процессе, то все попытки тщетны. Говорить нужно тогда, когда собеседник готов слушать.
— Важен ли возраст для игрока в Dota 2? Падает ли реакция и скорость принятия решений с годами, или же всё это компенсируется накопленным опытом?
— Угасание реакции происходит у всех, даже у профессиональных спортсменов Пик быстроты реакции достигается в 25-30 лет, а после она идёт на спад. Молодому игроку лучше осваивать сложных героев: Invoker и Meepo. Игрокам с опытом лучше координировать команду и забирать героев попроще: Org Magi и Undying.
— Считаете ли вы рейтинг MMR основным показателем скилла игрока или же есть вещи поважнее?
— Всем известный BadMan был одном шаге от того, чтобы взять 9000 очков одиночного рейтинга и даже какое то время возглавлял европейский топ. Однако его нет ни в одной команде первого или второго эшелона. Также есть коллектив, в которой аж 3 игрока имеют 9000 очков рейтинга (Team Liquid: Matumba, GH и Miracle), но эта команда даже не смогла пройти квалификацию на Major Boston. Примеров множество. Помимо MMR игрокам необходимо учиться командной игре. Эгоисты с хорошими цифрами, играющие только на себя, в коллективе не нужны. Предлагаю молодым талантам совмещать одиночную и командную игру, тогда все двери откроются. Хороший пример — Resolution.
— Вы довольны ты нынешней MMR-системой в Dota 2? Что хотел бы изменить?
— Добавить репутацию, влияющую на подбор игроков. Сейчас, если у вас одинаковый рейтинг, кто с кем попадет — случайность. Имея 11 похвал и меньше трех жалоб, я попадал в игру с теми, кто проводит игры с низким приоритетом чаще, чем обычные игры. Если же сделать, как предлагаю я, то при одинаковом рейтинге люди с высокой репутацией попадают на таких же союзников. В то время, как люди с отрицательной репутацией будут получать в свою команду бандитов.
— А как относитесь к системе штрафов, недавно переработанной в Dota 2: чтобы попасть в подбор с низким приоритетом, достаточно получить 5 репортов в одной игре, а выбраться оттуда порой бывает ой как непросто. Справедливо ли это?
— Справедливо. Есть хорошее противодействие этой системе. Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками. Чем больше тебя хвалят, тем выше защита от подбора с низким приоритетом.
Если вы классный парень и делаете много для команды, то она наградит вас положительными оценками.
— Патч 7.00 перевернул Dota 2 с ног на голову. Что понравилось и не понравилось больше всего?
— Больше всего понравились таланты. Теперь, если Valve захочет сбалансировать героя, то у неё будет больше возможностей. Благодаря талантам, многие герои становятся стрелками, некоторые заклинатели превращаются в сильнейших танков. Вариативность увеличилась настолько, что теперь в «Доту» стало очень весело играть и ещё интереснее комментировать.
— Было разумно вводить так много изменений за один раз?
— Чем больше изменений в хорошую сторону, тем лучше.
— Многие команды с выходом нового патча пользуются старыми наработками, опасаясь экспериментов. Это можно сказать и про героев, и про собранные артефакты. Все смотрят на то, как играют гранды, а уже потом повторяют за ними. Правильно ли это?
— Главный приз заберет тот, кто хорошо проведёт эксперимент и набьет руку. Например, как это сделал Сумаил на China Top 2016 — придумал сборку с Blademail. Впоследствии противники тоже начали повторять за ним, но € 100 тыс. заработала EG.
— Вас знают как морально устойчивого игрока. А что бы вы посоветовали игрокам, впадающим в «тильт» после пары смертей?
— Искать плюсы «тильта». Если минусов больше чем плюсов, то вообще не вижу смысла «тильтовать». Возможно, у некоторых осталась привычки из детства, когда что-либо не получалось, и человек начинал плакать, кричать и вести себя вызывающе, чтобы родители решили проблему за него. В Dota 2 то же самое. Игроки, попадающие в «тильт», возможно, надеются, что союзники поймут их состояние и начнут во всю их успокаивать. Это лишь мое предположение, так как других версий нет.
К плюсам такого поведения можно отнести лишь то, что некоторым нравится смотреть на таких людей. Так, одна из известнейших стримеров Карина набрала невероятную популярность за небольшой срок, зарабатывая миллионы и набирая аудиторию в геометрической прогрессии быстрее, чем кто-либо за всё существование Twitch.tv. Всё это было сделано благодаря бесконечному «тильту» на стриме. Она уже давно завязала с подобной деятельностью. Однако начали появляться клоны Карины, старающиеся повторить её образ, закидывая себе фейковые донаты и эмоционально реагирующие на них.
— Многие подростки повторяют фразы своих кумиров, а бывает и копируют их модель поведения. Оказывают ли популярные стримеры влияние на поведение и манеру мышления молодёжи?
— Безусловно. Медийные личности с каждым годом имеют всё большее влияния на молодёжь. При этом некоторые из них, как, например, Ивангай, уже являются специальными гостями в шоу «Вечерний Ургант» и на крупных развлекательных мероприятиях.