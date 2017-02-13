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175 лет назад 2016
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Как создавалась команда B)ears по Dota 2 и есть ли у неё будущее
Текст: Владимир Чайка

B)ears — потенциальный европейский гранд в Dota 2

Первые результаты команды B)ears с собственным «Мираклом» в составе заставляют сравнивать её с OG и Team Liquid.
13 февраля 2017, понедельник. 12:45. Киберспорт
В ходе европейской квалификации на крупнейший турнир Dota 2 Asia Championship 2017 зрители впервые могли наблюдать за выступлениями нового коллектива под названием B)ears. Азиатско-европейский микс разрушил все стереотипы о том, что игрокам требуется много времени, чтобы найти взаимопонимание и войти в свои оптимальные кондиции. Результат не заставил ждать. На пути к финалу отборочных B)ears легко разобралась с Ad Finem, Natus Vincere, а также дважды с Cloud 9 — не самыми слабыми соперниками из европейского региона. И только Team Liquid сумела дважды остановить победоносный ход новоиспечённого коллектива, завоевав путёвку в Китай. Однако уровень игры европейских «медведей» указывает на то, что мы наблюдаем восхождение новой OG или Team Liquid, которые уже на ближайшем мэйджоре будут бороться за чемпионский титул.
На пути к финалу отборочных DAC 2017 команда новичков B)ears легко разобралась с Ad Finem, Natus Vincere, а также дважды с Cloud 9.

Идея создания коллектива принадлежит капитану Адриану «FATA» Тринксу, который решил вернуться на профессиональную сцену после краткосрочного перерыва в соревновательной «Доте». Причиной тому было чувство усталости от постоянных перелётов и смен часовых поясов. Первым, с кем немец поделился планами о возвращении, стал иорданский «саппорт» команды Escape Gaming Язид «YapzOr» Жарадат. Это было как раз после квалификации на бостонский мэйджор, которую те не смогли пройти. Таким образом, FATA воспользовался моментом и переманил к себе одного из талантливейших игроков поддержки современной Dota 2. Уже вместе они позвали малазийца Адама «343» Хусейна, который на The International 2016 занял 4-е место вместе с Fnatic. Необходимо было добрать «керри» и «хардлайнера». Язид предложил кандидатуру своего друга из Иордании Фераса «Feero» Хруба, который был известен лишь в узких кругах, так как выступал ранее только за малоизвестные коллективы. Последним примкнул к B)ears кореец Сан «Forev» Донг Ли, незадолго до этого лишившийся места в Team Secret.

Четыре игрока новой команды широко известны, чего не скажешь о Feero, который, если верить Liquipedia, заработал за свою игровую карьеру всего $ 10. Но уже в первых играх иорданец дал понять, что скоро о нём будут говорить все. Ферас был главным действующим лицом B)ears на квалификации к DAC 2017, а многие фанаты уже успели в нём рассмотреть конкурента Амеру «Miracle» аль-Баркави. С этим трудно не согласиться, так как уже на первых отборочных он стал лучшим по среднему показателю KDA, обогнав «мидера» Team Liquid — 5,89 против 4,47. В одном из интервью YapzOr поделился мнением о своём напарнике по команде: «Feero обладает чрезвычайно большим талантом. Помимо невероятной механики он немыслимо мотивирован, что является ключевым фактором. Убеждён, что со временем он имеет все шансы вырасти в одного из лучших игроков на мировой арене». Желающих выделить игру Feero на DAC 2017 оказалось очень много, и не сделал этого в социальных сетях только самый ленивый. Например, его визави по амплуа грек Омар «Madara» Дабасас из Ad Finem назвал в своём «твиттере» иорданца «F-God».
Со временем Фераса «Feero» Хруб имеет все шансы вырасти в одного из лучших игроков на мировой арене Dota 2.

Изначально многие опасались, что у азиатско-европейского микса могут возникнуть разногласия как во взглядах на игровой процесс, так и в обычном общении, поскольку география игроков уж слишком разная (Германия, Иордания, Малайзия и Южная Корея). Но игроки заверяют, что ничего подобного быть не может, так как в первую очередь их всех объединяют дружеские отношения. Они получают удовольствие от того, что играют вместе и находятся на одной волне, и это действительно важно. Их команда построена на абсолютном доверии, и стоит признать, это заметно в игровых ситуациях.

Несмотря на то, что четверо игроков представляют азиатский регион, ребята приняли совместное решение играть именно в Европе. Во-первых, уровень соперников здесь значительно выше, а значит прогрессировать команда будет быстрее, а во-вторых местом дислокации B)ears стала Германия, где проживает капитан команды. Последние результаты говорят о том, что успеха добиваются преимущественно команды, где есть лидер, но влияние на процесс выбора героев оказывают все участники состава. Примерно такой концепции придерживаются и «Медведи». FATA является руководителем коллектива, но во время игры и на стадии драфта ребята принимают решения сообща.
Успеха добиваются команды, где есть лидер, но влияние на процесс выбора героев оказывают все участники состава.

Для квалификации на Dota 2 Asia Championship 2017 игроки B)ears проводили буткемп в Берлине. Сейчас они на пару недель разъехались по домам, чтобы набраться сил и вдохновения для предстоящих отборочных на главный весенний турнир — The Kiev Major. Нет никаких сомнений, что Valve дадут этим парням прямое приглашение на региональную квалификацию, где те будут выступать в качестве одного из фаворитов. Уже по первым играм можно предрекать команде B)ears большое будущее. Не исключено, что на наших глазах зарождается новый европейский гранд, и соперникам за ними надо следить в оба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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