Влюблённые в игру. Как женятся киберспортсмены

Резиденция, на территории которой проводилась свадьба, расположена в одноимённом городе на юго-западе США. Сан-Хуан-Капистрано был основан испанцами в XVIII веке и до сих пор дышит стариной. Дома тогда возводились из глины с добавлением соломы и покрывались черепицей. Дэвид и Эммали сочли этот антураж подходящим для одного из самых главных событий своей жизни, но никакая архитектура не смогла бы привлечь их внимания, не присутствуй она в Counter-Strike.
На церемонии помимо родственников было много друзей пары из киберспортивной среды. Организацию свадьбы взяла на себя менеджер Selfless Gaming Female Хизер «sapphiRe» Гароззо, которая также замужем за киберспортсменом. Её супруг Сал «Volcano» Гароззо, известный игрой в Counter-Strike 1.6 и созданием карты de_cache, засветился в компании друзей жениха.
Вся свадебная атрибутика напоминала о любимой игре. Столики в ресторане обозначили названиями карт из CS:GO, отдельно выделив de_inferno и de_cache, и даже свадебный торт, вопреки всем традициям, оказался украшен не цветами и фигурками жениха и невесты.
Свадьба Эммали и Дэвида состоялась в Калифорнии, после чего большая компания отправилась в Лас-Вегас, где девушки и парни устроили раздельные вечеринки.
Несколько дней своего медового месяца пара провела в Париже. Казалось бы, абсолютно естественный выбор для молодожёнов, если бы не одно но, опять же связанное с игрой. В город любви пара отправилась на соревнования eSports World Convention 2016 Women, где команда Selfless Gaming Female заняла второе место.