Влюблённые в игру. Как женятся киберспортсмены

Браки заключаются на небесах, но только не у геймеров.Поу для своего бракосочетания выбрали резиденцию Сан-Хуан-Капистрано, с которой делался первый прототип карты de_inferno в Counter-Strike. Она – капитан американского коллектива Selfless Gaming Female по CS:GO, он – тренер её команды и ветеран Counter-Strike 1.6. Их роман бурно развивался на киберспортивных турнирах и во время подготовки к ним, и когда осенью прошлого года речь зашла о свадьбе, не было сомнений, что церемония должна быть как-то связана с любимой игрой.Резиденция, на территории которой проводилась свадьба, расположена в одноимённом городе на юго-западе США. Сан-Хуан-Капистрано был основан испанцами в XVIII веке и до сих пор дышит стариной. Дома тогда возводились из глины с добавлением соломы и покрывались черепицей. Дэвид и Эммали сочли этот антураж подходящим для одного из самых главных событий своей жизни, но никакая архитектура не смогла бы привлечь их внимания, не присутствуй она в Counter-Strike.На церемонии помимо родственников было много друзей пары из киберспортивной среды. Организацию свадьбы взяла на себя менеджер Selfless Gaming Female, которая также замужем за киберспортсменом. Её супруг, известный игрой в Counter-Strike 1.6 и созданием карты de_cache, засветился в компании друзей жениха.Вся свадебная атрибутика напоминала о любимой игре. Столики в ресторане обозначили названиями карт из CS:GO, отдельно выделив de_inferno и de_cache, и даже свадебный торт, вопреки всем традициям, оказался украшен не цветами и фигурками жениха и невесты.Свадьба Эммали и Дэвида состоялась в Калифорнии, после чего большая компания отправилась в Лас-Вегас, где девушки и парни устроили раздельные вечеринки.Несколько дней своего медового месяца пара провела в Париже. Казалось бы, абсолютно естественный выбор для молодожёнов, если бы не одно но, опять же связанное с игрой. В город любви пара отправилась на соревнования eSports World Convention 2016 Women, где команда Selfless Gaming Female заняла второе место.