Сердцеедки. Косплей в честь Дня святого Валентина

У игры с ежемесячной аудиторией в 100 миллионов человек хватает парочек, готовых отмечать День всех влюблённых не только при свечах и с бокалом вина, но и в игре. Разработчики знают о просьбах и страсти фанатов и потому каждый год выпускают тематические образы для персонажей.
В нашу подборку попали косплееры, которые делали костюмы «Сердцеедки Вейн», «Сердцеедки Эш» и «танцовщицы танго Эвелинны». Если вы до сих пор не знаете, что такое League of Legends, самое время попробовать.
Clodia-Romero
KURO+++ и Neko Mai
Yaya Han
Ru Chan
KURO+++
И в качестве бонуса косплей на образы «Горничная Нидали» и «Боевой зайчик Ривен». Любите женщин.
Callisto Keller, Hikaru Micuko
Кристина Финк